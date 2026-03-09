Двоеглазова и Садкова исполнили четверной тулуп в финале Гран-при России, Хуснутдинова и Нелюбова – тройной аксель

Двоеглазова и Садкова исполнили четверной тулуп в финале Гран-при России.

Четыре фигуристки исполнили элементы ультра-си в произвольной программе финала Гран-при России в Челябинске.

Алиса Двоеглазова исполнила двойной лутц (бабочка), четверной тулуп, упала на следующем четверном тулупе. Во второй половине программы исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, сольный тройной флип.

Дарья Садкова прыгнула четверной тулуп, каскад тройной флип – двойной тулуп (касание на выезде), сольные тройной риттбергер и тройной сальхов. Во второй половине: одинарный лутц (бабочка), каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция из тройного флип и двух двойных акселей (на минус).

Дина Хуснутдинова упала на тройном акселе, затем исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольные тройной флип и тройной сальхов (касание). Во второй половине программы прыгнула каскад тройной лутц – двойной тулуп, упала с тройного лутца, исполнила секвенцию из тройного риттбергера и двух двойных акселей.

Камилла Нелюбова исполнила тройной аксель (недокрут), каскад тройной флип – двойной тулуп, сольные тройной сальхов и тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Во второй половине: секвенция из тройного флипа (недокрут в четверть) и двух двойных акселей, сольный тройной лутц.

Мария Захарова дважды упала при попытке исполнить четверной тулуп.