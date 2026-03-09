16

Двоеглазова и Садкова исполнили четверной тулуп в финале Гран-при России, Хуснутдинова и Нелюбова – тройной аксель

Двоеглазова и Садкова исполнили четверной тулуп в финале Гран-при России.

Четыре фигуристки исполнили элементы ультра-си в произвольной программе финала Гран-при России в Челябинске.

Алиса Двоеглазова исполнила двойной лутц (бабочка), четверной тулуп, упала на следующем четверном тулупе. Во второй половине программы исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, сольный тройной флип.

Дарья Садкова прыгнула четверной тулуп, каскад тройной флип – двойной тулуп (касание на выезде), сольные тройной риттбергер и тройной сальхов. Во второй половине: одинарный лутц (бабочка), каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция из тройного флип и двух двойных акселей (на минус).

Дина Хуснутдинова упала на тройном акселе, затем исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольные тройной флип и тройной сальхов (касание). Во второй половине программы прыгнула каскад тройной лутц – двойной тулуп, упала с тройного лутца, исполнила секвенцию из тройного риттбергера и двух двойных акселей.

Камилла Нелюбова исполнила тройной аксель (недокрут), каскад тройной флип – двойной тулуп, сольные тройной сальхов и тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Во второй половине: секвенция из тройного флипа (недокрут в четверть) и двух двойных акселей, сольный тройной лутц.

Мария Захарова дважды упала при попытке исполнить четверной тулуп.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Камилла Нелюбова
Мария Захарова
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoДарья Садкова
logoДина Хуснутдинова
logoАлиса Двоеглазова
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Нелюбовой там, кстати, четверть недокрут, а не галка - в повторе тв-трансляции хорошо видно. И компоненты что-то ей придержали, хотя катается она на скрости и скользит хорошо. Ну может, как обычно в фк, ей ещё рейтинга не хватает. Новичков в этом "спорте" почти всегда придерживают.
Ответ vylysypydystychky
У Нелюбовой там, кстати, четверть недокрут, а не галка - в повторе тв-трансляции хорошо видно. И компоненты что-то ей придержали, хотя катается она на скрости и скользит хорошо. Ну может, как обычно в фк, ей ещё рейтинга не хватает. Новичков в этом "спорте" почти всегда придерживают.
Надеюсь, отныне судьи всё же нормально будут судить Нелюбову.
Ответ vylysypydystychky
У Нелюбовой там, кстати, четверть недокрут, а не галка - в повторе тв-трансляции хорошо видно. И компоненты что-то ей придержали, хотя катается она на скрости и скользит хорошо. Ну может, как обычно в фк, ей ещё рейтинга не хватает. Новичков в этом "спорте" почти всегда придерживают.
Захарову почему-то получается сразу хорошо оценивать. Камилла просто тренером не вышла, вот и придерживают
Такое катание лучше вообще не смотреть . Позорище . Падают одна за другой , причем не на квадах . Бабочки .
В целом впечатление от девушек безрадостное . Не припомню такого слабого финала Гран При . Нелюбовой желаю удачи! Она о себе заявила , в дальнейшем ее будет уже трудно задвинуть .
Судейский позор!
Нелюбова минимум должна была быть вторая, а может и первая. Она увереннее откатала и чем Садкова и даже чем Двоеглазова.
Строгое судейство? Тогда всех судите строго (у Алисы и Дарьи там много к чему можно придраться)!
Наши женские соревнования не бывают без ультра-си. Девочки молодцы. Без четверных и трикселей нас не оставляют.
Судейство сегодня не айс. Камила должна победить. Потому как и Даша и Алиса , давайте честно полностью завалили ПП
Такое наслаждение смотреть эти соревнования, девушки все такие разные, красивые и бесстрашные, и такое количество ультра си. Все молодцы! Скоро будем сравнивать с ЧМ.
Мне не понравились танцы на пьедестале. В данной ситуации было не уместно!!! Не было чистых прокатов!! Отвалялись Даша с Алисой!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем