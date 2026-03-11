  • Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»

Гуменник отреагировал на ситуацию с иском из-за его программы «Парфюмер».

Чемпион России Петр Гуменник высказался о ситуации с иском из-за его программы под музыку из фильма «Парфюмер».

Житель Санкт-Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и клубу Тамары Москвиной из-за музыки в короткой программе фигуриста. По мнению мужчины, программа «продвигает культуру преступного мира». Невский районный суд не принял иск.

«Я слышал [об иске]. Вообще не впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Я так понимаю, иск может любой человек подать, и он не обязательно будет принят.

Программы у меня хорошие, спасибо Даниилу Марковичу, особенно под оригинальную музыку хорошо получается», – сказал Гуменник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Хочется, чтобы с Глейхом и дальше проложили сотрудничество. Все программы от него очень крутые.
Да, программы прекрасные, и Петя в них шедеврален. При чем настолько, что некоторым это покоя не даёт, аж иски строчат))) а кое-кто тут целые гневные простыни пишет 😀
Не остаётся равнодушных после его выступлений
Ответ SmilingK
Да, программы прекрасные, и Петя в них шедеврален. При чем настолько, что некоторым это покоя не даёт, аж иски строчат))) а кое-кто тут целые гневные простыни пишет 😀 Не остаётся равнодушных после его выступлений
Комментарий скрыт
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Дружба, когда есть цель повесить нимб, то наша федра водрузит его при любой музыке )))
Дядя Боря, он же Дружба11, он же Борис этого просто не переживет)) Петя, не закопал, а уничтожил
Ответ Валерия Марченко
Дядя Боря, он же Дружба11, он же Борис этого просто не переживет)) Петя, не закопал, а уничтожил
Он же Боба, он же Борька, он же Боб, он же Борян )))
@Дружба11: все равно вы теперь навсегда Борис для местной общественности, сорян) и не пишите мне более, либо откройте личку, не безобразничайте )))
Блин, а какой он сегодня номер на юбилее Мишина прокатал под Лунную Сонату!!! Нереально просто. Как же созрел и преобразился этот парень!
А Онегин с 4 квадами на шоу через день после произволок на соревнованиях! Он просто не дает себе вообще никаких поблажек. Что ты такое, Петр Гуменник?? Пожалуйста, продолжай!
Ответ Skyolker
Блин, а какой он сегодня номер на юбилее Мишина прокатал под Лунную Сонату!!! Нереально просто. Как же созрел и преобразился этот парень! А Онегин с 4 квадами на шоу через день после произволок на соревнованиях! Он просто не дает себе вообще никаких поблажек. Что ты такое, Петр Гуменник?? Пожалуйста, продолжай!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть юбилейный вечер
Ответ МартаМ
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть юбилейный вечер
Я смотрела в ТГ, в фан-группе Best Gumennik. А так похоже на то, что там снимали профессионально и возможно скоро выйдет запись.
Борька - дружба11, смешной ты человек.
Всем отвечаешь, а сам всем ограничил возможность отвечать тебе!
Ответ gold-for-zagitova
Борька - дружба11, смешной ты человек. Всем отвечаешь, а сам всем ограничил возможность отвечать тебе!
Можно же жаловаться на аккаунт в службу поддержки)
Согласно сайту суда полное имя истца: Шестопалов Борис Васильевич. В Петербурге с такими ФИО проживает физик, научный сотрудник института цитологии РАН. Не удивлюсь, если окажется, что это один и тот же человек
Ответ Иван Меняйло
Согласно сайту суда полное имя истца: Шестопалов Борис Васильевич. В Петербурге с такими ФИО проживает физик, научный сотрудник института цитологии РАН. Не удивлюсь, если окажется, что это один и тот же человек
У этого Бори найдутся последователи. Городских сумасшедших предостаточно, чтобы заняться подобным творчеством.
Каждый раз удивляюсь, как Даниилу удаётся ставить программы именно под конкретного спортсмена. И ведь практически не бывает неудач. И этот Парфюмер в итоге сел на Петра как влитой. Просто невозможно представить кто бы ещё так смог откатать и показать задуманное хореографом. Хочется ещё, и огромный интерес к следующему сезону - что же поставят для Пети.
Ответ olvl
Каждый раз удивляюсь, как Даниилу удаётся ставить программы именно под конкретного спортсмена. И ведь практически не бывает неудач. И этот Парфюмер в итоге сел на Петра как влитой. Просто невозможно представить кто бы ещё так смог откатать и показать задуманное хореографом. Хочется ещё, и огромный интерес к следующему сезону - что же поставят для Пети.
Поддерживаю.
Прикалываюсь с подавшего иск. 😄 Что в голове у чела?
Лала Крамаренко: «Петросян и Гуменник достойно защищали честь нашей страны. Я испытывала гордость, когда смотрела их выступления на Олимпиаде»
11 марта, 15:39
Юрист об иске из-за программы Гуменника: «Нарушение правовых норм отсутствует, поэтому отсутствует и основание для юридической ответственности»
10 марта, 16:41
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
10 марта, 11:27
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
