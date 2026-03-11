Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
Чемпион России Петр Гуменник высказался о ситуации с иском из-за его программы под музыку из фильма «Парфюмер».
Житель Санкт-Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и клубу Тамары Москвиной из-за музыки в короткой программе фигуриста. По мнению мужчины, программа «продвигает культуру преступного мира». Невский районный суд не принял иск.
«Я слышал [об иске]. Вообще не впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Я так понимаю, иск может любой человек подать, и он не обязательно будет принят.
Программы у меня хорошие, спасибо Даниилу Марковичу, особенно под оригинальную музыку хорошо получается», – сказал Гуменник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не остаётся равнодушных после его выступлений
А Онегин с 4 квадами на шоу через день после произволок на соревнованиях! Он просто не дает себе вообще никаких поблажек. Что ты такое, Петр Гуменник?? Пожалуйста, продолжай!
Всем отвечаешь, а сам всем ограничил возможность отвечать тебе!