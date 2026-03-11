Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»

Чемпион России Петр Гуменник высказался о ситуации с иском из-за его программы под музыку из фильма «Парфюмер».

Житель Санкт-Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и клубу Тамары Москвиной из-за музыки в короткой программе фигуриста. По мнению мужчины, программа «продвигает культуру преступного мира». Невский районный суд не принял иск.

«Я слышал [об иске]. Вообще не впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Я так понимаю, иск может любой человек подать, и он не обязательно будет принят.

Программы у меня хорошие, спасибо Даниилу Марковичу, особенно под оригинальную музыку хорошо получается», – сказал Гуменник .