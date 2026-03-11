Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух раскритиковал действия Международного олимпийского комитета.
— Будете ли смотреть чемпионат мира по футболу в США?
— Конечно, очень люблю футбол. Всегда есть осадок от несправедливости, что наши ребята не проходили отборочный турнир, что их там не будет. Когда нет такого боления... Какие-то игры больших команд буду смотреть.
— Не досадно, что при нашем отстранении бан не дают Ирану, Израилю и США?
— Изначально было понятно, что это решение несправедливое, не имеет никакого отношения к спорту. Цинизм фразы МОК: «Мы не отстраняем, потому что спорт должен оставаться лучиком надежды» — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия.
— Может ли что-то поменяться?
— Конечно, все поменяется, потому что добро побеждает и разум, — сказал Авербух.
Даже в 2022, если глянуть: в МО никого, в парах было 3 пары, одна в итоге завершила карьеру, две другие, как мы видим, деградируют, несмотря даже на квад-выброс БК. В танцах была только одна пара и та завершила карьеру, далее - провал. В ЖО чемпионка и обладательница серебра завершили карьеры. А далее мы всё увидели в Милане - с огромным трудом только Петрыкину и способна была Аделия обыграть. А на последнем ФГП было видно, что даже квадистки Садкова и Двоеглазова еле-еле едут как будто не соревновательные программы катают, а ЛП.
2. Что-то типа ОИ пробовали организовать, получилась только показуха для чиновников -приехали 1 состав белорусов и 10-е составы китайцев и пр. стран БРИКС. Были даже соревнования из одного человека.
P.S: прежде чем называть нехорошими словами ИСУ, посмотрите на тех, за кого вы голосовали и из-за действий геополитических которых случился бан в 2022. Вы им поверили так, как люди верят телефонным мошенникам. А угроза безопасности оказалась обманом, а параллели с ВОВ и якобы исторические аргументы (почему якобы, поскольку про историю безапелляционно говорят кремлевские товарищи, которые сами в школе еле еле на тройку по истории вышли - что они вообще знать могут по истории) - это всё для отвода глаз и затуманивания разума.
Вы это рассказывете свидетелям планомерной и целенаправленной 30-летней обработки украинцев лживой пропагагндой о том, что все их проблемы только из-за русских и натравливании их как собак на Россию? Украинцев, которым при СССР шло лучшее обеспечение во всём, когда на Урале и в Сибири лапу сосали, а в республиках было все лучшее в разнообразии и изобилии. Свидетелям затыкания там всех несогласных вплоть до физического уничтожения? И даже делаете это серьезно?)