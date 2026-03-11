Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»

Авербух: фраза МОК о спорте как «лучике надежды» — квинтэссенция лжи и двуличия.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух раскритиковал действия Международного олимпийского комитета. 

— Будете ли смотреть чемпионат мира по футболу в США?

— Конечно, очень люблю футбол. Всегда есть осадок от несправедливости, что наши ребята не проходили отборочный турнир, что их там не будет. Когда нет такого боления... Какие-то игры больших команд буду смотреть.

— Не досадно, что при нашем отстранении бан не дают Ирану, Израилю и США?

— Изначально было понятно, что это решение несправедливое, не имеет никакого отношения к спорту. Цинизм фразы МОК: «Мы не отстраняем, потому что спорт должен оставаться лучиком надежды» — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия.

— Может ли что-то поменяться?

— Конечно, все поменяется, потому что добро побеждает и разум, — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
да уж, коалиция Эпштейна
Сказал главный подхалим нашей власти
Хоть Жулин начал говорить конкретно то, что происходит...убрали сильнейших конкурентов, чтобы самим грести лопатой деньги, получать медали и титулы, пока наших нет! В ФК американцы и японцы на коне...и никто не ждет нашего возвращения! А МОК, голоса своего уже давно не имеет, делает то, что скажет Америка и Израиль
Хоть Жулин начал говорить конкретно то, что происходит...убрали сильнейших конкурентов, чтобы самим грести лопатой деньги, получать медали и титулы, пока наших нет! В ФК американцы и японцы на коне...и никто не ждет нашего возвращения! А МОК, голоса своего уже давно не имеет, делает то, что скажет Америка и Израиль
Какие сильнейшие? Только на словах, а на деле и близко не сильнейшие.
Даже в 2022, если глянуть: в МО никого, в парах было 3 пары, одна в итоге завершила карьеру, две другие, как мы видим, деградируют, несмотря даже на квад-выброс БК. В танцах была только одна пара и та завершила карьеру, далее - провал. В ЖО чемпионка и обладательница серебра завершили карьеры. А далее мы всё увидели в Милане - с огромным трудом только Петрыкину и способна была Аделия обыграть. А на последнем ФГП было видно, что даже квадистки Садкова и Двоеглазова еле-еле едут как будто не соревновательные программы катают, а ЛП.
Цинизм - квинтэссенция цинизма. Красиво)) Как у Довлатова:
Дима Шер, написавший в одной корреспонденции: "Искусственная почка — будничное явление наших будней», слыл дубовым пером"
Происходит бред наяву. Офицерка Бундесфера (с её слов) Минерва спокойно тренит в Сочи, а краснодарку Нелюбову выгнали. А потом хотят, чтобы нас, терпил, уважали.
Наши с ЦСКА тоже в Берлине тренируются?
Когда до чиновничьих тормозов российского спорта дойдет, что если молчать и терпеть - о нас просто вытрут ноги и будем дальше сидеть в бане, как ни в чем не бывало? Сейчас должен стоять вой хором, должны быть ноты, заявления и т.д. Не этот одинокий голос Авера. Или уже дистанцироваться от этих тварей и организовывать полностью свои мероприятия, без ожидания разрешений и приглашений.
Когда до чиновничьих тормозов российского спорта дойдет, что если молчать и терпеть - о нас просто вытрут ноги и будем дальше сидеть в бане, как ни в чем не бывало? Сейчас должен стоять вой хором, должны быть ноты, заявления и т.д. Не этот одинокий голос Авера. Или уже дистанцироваться от этих тварей и организовывать полностью свои мероприятия, без ожидания разрешений и приглашений.
1. Свое уже организовано (ЭГП, ЧР и ФГП) и что? Всё равно воспринимается водокачкой. У спортсменов пропадает мотивация, причем даже деньги, выплачиваемые в качестве призовых, не помогают. Как итог - деградация в спортивном плане и постепенное падение до уровня "ледникового периода". Хореографы уже процентов на 80 ставят халтуру ЛП в качестве программ.
2. Что-то типа ОИ пробовали организовать, получилась только показуха для чиновников -приехали 1 состав белорусов и 10-е составы китайцев и пр. стран БРИКС. Были даже соревнования из одного человека.

P.S: прежде чем называть нехорошими словами ИСУ, посмотрите на тех, за кого вы голосовали и из-за действий геополитических которых случился бан в 2022. Вы им поверили так, как люди верят телефонным мошенникам. А угроза безопасности оказалась обманом, а параллели с ВОВ и якобы исторические аргументы (почему якобы, поскольку про историю безапелляционно говорят кремлевские товарищи, которые сами в школе еле еле на тройку по истории вышли - что они вообще знать могут по истории) - это всё для отвода глаз и затуманивания разума.
Когда до чиновничьих тормозов российского спорта дойдет, что если молчать и терпеть - о нас просто вытрут ноги и будем дальше сидеть в бане, как ни в чем не бывало? Сейчас должен стоять вой хором, должны быть ноты, заявления и т.д. Не этот одинокий голос Авера. Или уже дистанцироваться от этих тварей и организовывать полностью свои мероприятия, без ожидания разрешений и приглашений.
Если организовать свои соревнования, то прекратить платить взносы в международные спортивные организации. Это будет лучшей местью за такое отношение.
да нет никакого цинизма - обычное поведение чиновников при кормушке в любой стране...никто же не ожидает, что роскомнадзор например объявит свое руководство иноагентами - так и здесь
да нет никакого цинизма - обычное поведение чиновников при кормушке в любой стране...никто же не ожидает, что роскомнадзор например объявит свое руководство иноагентами - так и здесь
что "так и здесь" ?
ну, изин сын - знает толк в двуличии)
АgentSM Про РS.
Вы это рассказывете свидетелям планомерной и целенаправленной 30-летней обработки украинцев лживой пропагагндой о том, что все их проблемы только из-за русских и натравливании их как собак на Россию? Украинцев, которым при СССР шло лучшее обеспечение во всём, когда на Урале и в Сибири лапу сосали, а в республиках было все лучшее в разнообразии и изобилии. Свидетелям затыкания там всех несогласных вплоть до физического уничтожения? И даже делаете это серьезно?)
Те же самые определения полностью соответствуют самому Авербуху....
