  Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»

Российская фигуристка Майя Сарафанова рассказала о тренировках в группе Екатерины Моисеевой.

Сарафанова в текущем сезоне победила на этапе Гран-при России в Казани. На первенстве России заняла 17-е место, в финале Кубка Федерации – 8-е. 

— Над чем вы сейчас больше всего работаете со штабом? Что больше всего нравится в тренировочном процессе?

— Над накатыванием программ работаю, над скольжением, над всем. В тренировочном процессе по настроению нравится делать задания — бывает, хочется попрыгать, а бывает и желание повращаться или поскользить. Из ультра-си я больше всего работаю, наверное, над четверным лутцем. В будущем планирую и другие ультра-си изучать.

— Как идет работа над четверным лутцем в связи с травмой?

— Постепенно восстанавливаюсь. Форму сейчас оценю на пять-шесть из 10, а на этапах Гран-при России — семь-восемь. Самая хорошая форма была в начале сезона — на мемориале Гринькова, где я четверной лутц прыгнула.

— Есть ли контент мечты в этом сезоне? Сколько максимально делали ультра-си в программе на тренировке?

— Наверное, да. Надо вставлять ультра-си в произвольную программу. Конечно, хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки.

Максимальный контент, который я выкатывала на тренировке — это два четверных лутца. Думаю, что в программе на соревнованиях такое не удается показать из-за нервов. Это сбивает очень сильно, — сказала Сарафанова.

