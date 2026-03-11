Илья Авербух: «Когда Валиева восстановит стабильные тройные, будет владеть четверным – равных ей не будет»

Авербух: Валиева – талантливейшая фигуристка, все в ее руках.

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что Камиле Валиевой не будет равных, если она будет стабильно исполнять тройные прыжки и владеть четверным. 

Валиева примет участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию 21-22 марта. Она вернулась в спорт в декабре 2025 года, отбыв дисквалификацию за допинг.

«Все в руках Камилы. Юная, красивая, талантливейшая девушка. У нее есть все. Главное, что у нее очень высокий уровень катания, компоненты. Мы видим четверные прыжки от нее, но восстановить их в программе, конечно, сложнее.

Видим, что уровень сложности программ значительно упал. Когда она восстановит стабильную палитру тройных прыжков, будет владеть четверным прыжком, с тем контентом, который есть у Камилы, ей равных не будет», – сказал Авербух.

Камила Валиева вернулась, но мы не услышали от нее главного

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
женское катание
logoИлья Авербух
logoсборная России
logoКамила Валиева
то,что равных по грибованию ей не будет,ни у кого сомнений нет
даже сейчас ее вращения - это другой уровень по отношению к любой фигуристке
Какие грибы, с вами все ок? У нее до сих рекорды мира в короткой и произвольной программах. Причем как в технике, так и в компонентах. И это от международных (!) судей. Это самая талантливая спортсменка за всю историю фигурного катания.
Сказать, что Камила не талантлива - соврать, но сколько же можно? Остальные что, на помойке себя нашли? Есть равные и даже лучше есть фигуристки, что не раз показывали соревнования. Или за лояльность Камиле госплюшек накидывают?
Комментарий скрыт
"Есть равные и даже лучше есть фигуристки", - это про кого?)) Что-то не припоминаю таких))
Опять песня про «равных нет и не будет»

История четырехлетней давности ничему не научила?
Меня тошнит уже от Валиевой благодаря этим хореографам... И от них самих...
От валиевой давно тошнит.
Посмотрите Алису Лью.. И тошнота пройдёт.. Алиса лекарство от тошноты! 😊
Я не поняла
Сколько можно про Камилу???
Ничего против ее не имею
Но к чему по двадцатому кругу одно и тоже
Он же уже высказывался
Так вы думаете ее за бесплатно из каждого утюга пиарят? Тем более Авербух
Особенно, если постановки программ будут только мои, скромно умолчал Авер.
Это какое-то прок ятье на наше женское одиночное , а не К. Валиева. Закончит кататься еще 20 лет будут вспоминать о ее возможностях
Не когда, а если. Возраст не тот, чтоб всё вывезти. Не люблю эти прогнозы.
Вот лично я прогнозирую, что новый штаб не сделает ей хороших программ, благодаря которым Камила как прежде сможет сверкать. Время уж покажет, что да как
Её будут сравнивать с Камилой Этери Тутберидзе. Будут сравнивать штучные программы Даниила…и что-то мне подсказывает, сравнение будут не в пользу нового штаба.
Мне тоже так кажется
Илья, отстань. Пускай Камила спокойно тренируется
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Валиева справится с программой на Кубке Первого канала. Она серьезно возвращается»
11 марта, 10:54
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
10 марта, 06:18
Татьяна Тарасова: «Валиева выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом. У нее все равно будут конкурентки в России – это и Трусова»
9 марта, 07:13
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем