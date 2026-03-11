Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
Илья Авербух надеется, что Алина Загитова когда-нибудь примет участие в шоу «Ледниковый период».
«Конечно, Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть.
Конечно, это решение Алины. Ей предлагалось это, и не раз, но пока она уходила от этой темы. Конечно, было бы странно, если бы я не предлагал Алине.
Как и Ане Щербаковой, которая с третьей попытки вошла в проект «Ледниковый период».
Спасибо Жене Медведевой, которая сразу вошла в этот проект и стала его большой частью. Очень надеюсь, что Алина также рано или поздно примет предложение. После завершения карьеры Камила Валиева, возможно. У нас потрясающие девушки», – сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мне никогда не нравились «проявления» Алины из-за ее необразованности, но я всегда признавала ее природную конвенциональную красоту, но сейчас от этого остались только воспоминания
И обе сказать друг другу ничего не могут из-за скудного словарного запаса
Кто-то её пинает, кто-то взывает о помощи. И те, и другие понимают, что ситуация нездоровая.
Но те, кто выжимает последние крохи выгоды из внимания к ней, называют это "новым уровнем артистизма".
Авербух прекрасно понимает, что никакого артистизма там нет. Но продолжает врать.
Все льстят Королю , хвалят его новое платье, только ребенок сказал правду, что король то голый..
В Алининой ситуации таких "ребенков" немало, но она слушает Авербухов..
Спортс бы лучше написал,как Загитова не оплатила труд визажистки на её шоу Ассоль в Краснодаре. Вот такой продюсер великий не может достойно организовать работу своей команды.
Как фигуристка она закончилась, как только прекратила соревновательную деятельность. А артисткой быть, ей талантов не хватает.
