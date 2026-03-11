  • Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»

Илья Авербух надеется, что Алина Загитова когда-нибудь примет участие в шоу «Ледниковый период». 

«Конечно, Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть.

Конечно, это решение Алины. Ей предлагалось это, и не раз, но пока она уходила от этой темы. Конечно, было бы странно, если бы я не предлагал Алине.

Как и Ане Щербаковой, которая с третьей попытки вошла в проект «Ледниковый период».

Спасибо Жене Медведевой, которая сразу вошла в этот проект и стала его большой частью. Очень надеюсь, что Алина также рано или поздно примет предложение. После завершения карьеры Камила Валиева, возможно. У нас потрясающие девушки», – сказал Авербух

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Алина не в прекрасной форме, а на грани истощения, как сейчас модно говорить, «вайбы» от нее как от Кейт Мосс и других представительниц небезызвестного «шика». Красивая девушка от рождения с очень хорошими данными фигуры саму себя превратила в жертву плохой косметологии и коммерческой худобы. Очень жаль Алину, человек с хорошей самооценкой не сделает из себя это, там явно комплексов море
Мне никогда не нравились «проявления» Алины из-за ее необразованности, но я всегда признавала ее природную конвенциональную красоту, но сейчас от этого остались только воспоминания
В Ледниковом периоде мутные правила. Сидит член жюри и говорит: - Я поставил 4,8 потому, что я не люблю эту музыку, я ее никогда не любил, мне 100 раз предлагали катать под эту музыку, я всегда отказывался.
Сидит член жюри - а на льду его жена, которой он ставит высший балл. Нормально, чо.
Судят примерно как КВН. А почему нет? На одном канале идут)
Хочу сгенерированное нейронкой видео, где красивая ведущая Алина из прошлых ЛП задаёт вопросы участнице Алине в нынешней "потрясающей" форме. Чтоб заценить этот контраст внешности.
И обе сказать друг другу ничего не могут из-за скудного словарного запаса
Могут артистично обменяться поджопниками.
У загитовой две ипостати: она либо необразованная клоунесса, либо заучившие слова, говорящие с 18-той попытки губы. Потухшая, неживая, нездоровая девушка.
Кто-то её пинает, кто-то взывает о помощи. И те, и другие понимают, что ситуация нездоровая.
Но те, кто выжимает последние крохи выгоды из внимания к ней, называют это "новым уровнем артистизма".
Авербух прекрасно понимает, что никакого артистизма там нет. Но продолжает врать.
На новом понимании артистизма , это как ? ) объясните непосвященным , а то зашторены на старом понимании артистизма ))
Потрясающая форма нового артистизма. Это когда глядя на её формы, понимаешь, что она сыграла с собой злую шутку.
У Ильи и Алины, похоже, был один и тот же учитель русского языка))
Все это напоминает сказку Новое платье Короля..
Все льстят Королю , хвалят его новое платье, только ребенок сказал правду, что король то голый..
В Алининой ситуации таких "ребенков" немало, но она слушает Авербухов..
"Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма" - это квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия)
Потрясающей формой называется такая худоба как у неё сейчас?)
Спортс бы лучше написал,как Загитова не оплатила труд визажистки на её шоу Ассоль в Краснодаре. Вот такой продюсер великий не может достойно организовать работу своей команды.
Какой артистизм? Авербух, девушку спасать нужно от истощения, а вы ей всё дифирамбы поёте, вместе с металлическим механическим как у робота голосом Загитова производит мрачное впечатление 😳
Подождите, он пишет форма потрясающая. Значит, он недоволен какой-то девой с лишним весом .интересно, какой
Зачем додумывать за Авербуха? Слова его не в сравнительный форме сказаны. Просто решил похвалить. Или, когда говорят про кого то - он спокойный человекк, имеют ввиду, что вокруг одни психи?
Этот ледник порядком уже надоел. А участие Загитовой только усугубляет желание отключиться от этого шоу.
Как фигуристка она закончилась, как только прекратила соревновательную деятельность. А артисткой быть, ей талантов не хватает.
И что же мешает наконец удовлетворить это всё усугубляющееся желание?
"Визажист, работавшая на шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Краснодаре 8 марта, поделилась подробностями этого опыта."
