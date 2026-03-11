Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»

Илья Авербух надеется, что Алина Загитова когда-нибудь примет участие в шоу «Ледниковый период».

«Конечно, Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть.

Конечно, это решение Алины. Ей предлагалось это, и не раз, но пока она уходила от этой темы. Конечно, было бы странно, если бы я не предлагал Алине .

Как и Ане Щербаковой , которая с третьей попытки вошла в проект «Ледниковый период».

Спасибо Жене Медведевой, которая сразу вошла в этот проект и стала его большой частью. Очень надеюсь, что Алина также рано или поздно примет предложение. После завершения карьеры Камила Валиева , возможно. У нас потрясающие девушки», – сказал Авербух .