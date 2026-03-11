Тарасова об уходе Сарновских от Плющенко: «Когда спортсмены уходят, надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе спортсменов из академии Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы.

На мое счастье, от меня никто никогда не уходил», – сказала Тарасова.

