62

Тарасова об уходе Сарновских от Плющенко: «Когда спортсмены уходят, надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил»

Тарасова: на мое счастье, ученики от меня никогда не уходили.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе спортсменов из академии Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы.

На мое счастье, от меня никто никогда не уходил», – сказала Тарасова.

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Так сроки работы, Татьяна Анатольевна, были слишком короткими - вы же переманивали конкретно под чёткую цель. Но и при этом вас всё-таки бортанул Кулик, сказав сразу после победы на ОИ "Вы мне больше не нужны!". Сама же плакалась.
Ну да, нужно было это ТАТ как рыбке зонтик, переманивать. Сами шли. Потому что знали, что если ТАТ в них поверит, то убьётся но даст результат
Вы из новеньких? Многих приглашала сама(раз вас нервирует слово "переманивала"). И об этом были рассказы самих спортсменов.
"-От Розарио Агро ещё никто не уходил!". (С)
Ну, да, со слезами на глазах, выкинула, ни кого-то там, а, самих Моисееву и Миненкову. Хотя это дало им творческое развитие и с помощью Пахомовой они выпустили в мир еще два шедевральных произвольных танца. Особенно, конечно это касается танца 1980 года. Сама сосредоточилась на Бестемьяновой и Букине. Вот они потом еще лет девять, прыгали, скакали, дергались в своих уродливых костюмах.
Согласна с вами во всем... Совершенно не нравилась эта пара... Как можно было променять утонченных Моисееву с Миненковым на эту дерганную Петрушку... Такой и осталась...
Ну "Кармен" ББ была хороша...
У Тарасовой почти все спортсмены были уже в солидном для спорта возрасте, а потому уходили они обычно сразу на "пенсию" - в шоу, тренерство и т.д. Но даже у неё случались переходы и к другим тренерам.
зато расставались со скандалом и большим удовольствием ---Кулик ,роднина и т.д.
Лукавит ТАТ: Моисеева с Миненковым, которых она как раз вырастила, ушли от неё к Дубовой
Они ушли во первых к Пахомовой, во вторых она их сама выгнала, потому что начала задвигать их из-за Бестемьяновой
от меня никто никогда не уходил
_____________
так ты сама готовых переманивала))))
А если кто ушёл бы - тому пришлось бы заканчивать со спортом)
Спортсмены приходят к тренерам и уходят от них и на это всегда есть причины. И у ТАТы в её тренерской биографии такие эпизоды были.
ну здрасьте не уходил - уходил
"Здесь помню, а там не хочу даже вспоминать"))
Удобная избирательная память.
Они не уходили, я их сама выгоняла!
Бабуля в последний раз тренила 20 + лет назад.
Вот зачем ее спрашивать?!
Поменьше все-таки. Последней ее серьезной ученицей была Мао Асада
