Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»

Сарафанова: думаю, Трусова и Валиева еще покажут хорошие результаты.

Российская фигуристка Майя Сарафанова рассказала о своих кумирах в спорте. 

— На прошлой Олимпиаде болела за всех наших девочек — Аню (Щербакову), Сашу (Трусову), Камилу (Валиеву). В Саше нравится, что она прыгает очень много ультра-си. Не понимаю, как она это делает, потому что это очень тяжело! Аня тоже хорошо прыгает, а Камила по катанию мне нравится.

— Саша и Камила как раз вернулись в спорт. Что думаете об этом?

— Очень рада, что они вернулись. Думаю, Саша и Камила еще покажут хорошие результаты. В будущем буду смотреть соревнования с их участием! За чемпионатом России по прыжкам я следила, прокаты их видела. Мне кажется, для первого их старта за долгое время, в принципе, хорошо они выступили.

— А на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане болели за кого-нибудь?

— Болела я и за Женю (Медведеву), и за Алину (Загитову). Хотела бы научиться у этих спортсменок всему, что у них есть. И катанию, и прыжкам, и вращениям даже.

— Были ли кумиры в детстве? Есть ли сейчас примеры для подражания?

— Как раз Женя Медведева с Алиной Загитовой и были моими кумирами в детстве. В них нравилось все! Все их программы хорошие, очень нравятся.

Из текущих примеров для подражания могу как раз назвать всех, кого упоминала уже ранее — и Сашу, и Аню, и Камилу, и Женю, и Алину. Еще Алена Косторная мне очень нравится! Люблю ее скольжение и прыжки, — сказала Сарафанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Болеем, переживаем и поддерживаем наших фигуристов в прошлом, настоящем и будущем!
Трусова на контрольные прокаты также «возвращалась». Пока ни одна из них не была на турнирах с соревновательными программами, о каком-то возвращении рано говорить.
Трусова на контрольные прокаты также «возвращалась». Пока ни одна из них не была на турнирах с соревновательными программами, о каком-то возвращении рано говорить.
И даже один турнир ничего не значит (ЧР по П они уже проходили,--и что с того?)
Девушкам надо пройти полноценный сезон, участвовать во всех главных стартах, а прежде отобраться на них, показать какой-то значимый результат,--только тогда можно говорить о каком-то возвращении.
Пока это только планы, разговоры, отдельно выполненные прыжки,...--и не более того. Вот через год можно будет говорить о возвращении/невозвращении
И даже один турнир ничего не значит (ЧР по П они уже проходили,--и что с того?) Девушкам надо пройти полноценный сезон, участвовать во всех главных стартах, а прежде отобраться на них, показать какой-то значимый результат,--только тогда можно говорить о каком-то возвращении. Пока это только планы, разговоры, отдельно выполненные прыжки,...--и не более того. Вот через год можно будет говорить о возвращении/невозвращении
ЧРпП - это весьма условный турнир, даже коммерческий КПК в этом плане показательнее, так что не было у них ещё турниров.
А что это за фигуристка? Почему у нее решили взять интервью? 🤔
А что это за фигуристка? Почему у нее решили взять интервью? 🤔
Выиграла этап ЮГПР. А почему нельзя брать у нее интервью? В фк больше вас разбирается
Выиграла этап ЮГПР. А почему нельзя брать у нее интервью? В фк больше вас разбирается
Так у меня и интервью никто не берет, чтобы вы могли нас сравнивать 🤣🤣🤣
"Из текущих примеров для подражания могу как раз назвать всех, кого упоминала уже ранее — и Сашу, и Аню, и Камилу, и Женю, и Алину. Еще Алена Косторная мне очень нравится!"
Умница! Никого не забыла))
"Из текущих примеров для подражания могу как раз назвать всех, кого упоминала уже ранее — и Сашу, и Аню, и Камилу, и Женю, и Алину. Еще Алена Косторная мне очень нравится!" Умница! Никого не забыла))
Забыла Адель. Даже когда про олимпиаду спросили.
Забыла Адель. Даже когда про олимпиаду спросили.
Да,сейчас некоторые люди как-будто забыли,что ездили 2 человека,оба заняли 6 место, а Адель ,прыгая Единственная 4 прыжок,действительно делала все ,чтобы побороться за медаль. Была бы она(медаль)-другой вопрос..
Комментарий удален пользователем
А интеовью можно брать только у чемпионов и призеров? Вы точно любитель фк? И Майя выиграла этап ЮГПР. Вы как любитель фк должны знать
А интеовью можно брать только у чемпионов и призеров? Вы точно любитель фк? И Майя выиграла этап ЮГПР. Вы как любитель фк должны знать
Интервью можно брать у разных спортсменов, успешных и не очень, но если этих интервью много, их берут у призеров важных стартов и у неудачников тоже. Это интервью у Сарофановой пожалуй единственное среди всех фигуристок этого возраста. Вот у меня и вопрос, чем именно Сарафанова заслужила такое внимание со стороны журналистов. Почему лучшие в этом году девочки остались без внимания, а далеко не самая лучшая его заслужила ? Я бы с большим интересом послушал Заикину, которая в этом сезоне выглядит самой сильной фигуристкой с сильнейшим контентом, Смагигу, совершившую огромный рывок в этом сезоне, Стрельцову, почему она не может никак собраться и откатать чисто свою ПП, что ей мешает? Докукину с Корчажниковой послушать. Вот люди на переднем плане ФК этого возраста и уж ни как не интересна, довольно средняя и пока не особо перспективная Сарафанова. Короче есть кого послушать, чем живет наша элита юношеская, а откровенные середняки, пусть сначала покажут себя, а уж потом тогда интервью с ними. А то что Сарафанова выиграла этап гран-при, так это все на ошибках соперниц, она и в тройку не должна была попасть на том этапе по ее уровню.
