  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Яна Рудковская: «В двух академиях Плющенко более 250 спортсменов, есть с кем работать. Пора уже и нашему сыну больше внимания уделять»
135

Яна Рудковская: «В двух академиях Плющенко более 250 спортсменов, есть с кем работать. Пора уже и нашему сыну больше внимания уделять»

Яна Рудковская рассказала, на каких спортсменов в академии «Ангелы Плющенко» будут делать ставку после ухода Никиты и Софии Сарновских.

Сарновские перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

– На кого теперь будете делать ставку?

– В наших двух академиях занимаются более 250 спортсменов, среди них много интересных спортсменов. У нас есть с кем работать, поверь. Девочек хороших очень много, думаю, в следующем сезоне вы увидите их не с одним ультра-си. Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять. Он сезон пропустил – лечили колени, а вырос сразу на 12 сантиметров. Сейчас восстановился.

У Евгения большие планы, конечно, на Лену Костылеву. Есть крутые идеи по ее программам. Думаю, и на шести ультра-си он с ней не остановится. Она уже скоро выходит на лед.

На Любу Рубцову, на Гошу Куницу и Алену Косторную, они уже катаются и живут у нас — хорошие, комфортные ребята. Евгению также интересно с ними поработать в плане прыжкового контента. Очень надеюсь, что у Ники Жилиной в следующем сезоне все сложится. Мария Мазур, Софа Вагина, там еще десять фамилий как минимум можно назвать. Боюсь сглазить или дать наводку, поэтому остановлюсь, ха-ха.

Нам грех жаловаться. У нас и правда все хорошо. Мы к новому сезону будем приглашать специалистов, чтобы усилить скольжение, вращения, дорожки. Возможности у нас безграничные, и работы у нас много. Следующий сезон обещает быть очень интересным, – сказала Рудковская. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoЕлена Костылева
logoЯна Рудковская
София Сарновская
logoАкадемия Плющенко
logoАлександр Плющенко
logoсборная России
Никита Сарновский
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
250 спортсменов а толку ноль. Только про Лену и слышно , точнее про её маму
Ответ Sanan1908
Яна видимо никогда не признает, что сами создали такую обстановку в АП, из-за которой бегут те, кто годами у них тренировался .
Ответ Elenavasilevna
Ей стыдно позорится на весь мир
Перед своей богемой, куда она вхожа!!
Там она блистает терминами и титулами водокачек. Чего стоят титулы гнома для див с накаченными губами, на тусовки с которыми она таскает Гнома и Лену
В планах на сезона про Игнатова ни слова....
Макар, видимо, вещи уже собирает)
Ответ Viktoria dek
Так куда жена, туда и он) Покладистый парень оказался, а Саше только такой и нужен - там характера на десятерых
Ответ Viktoria dek
Мне кажется Макар не уйдет,он парень не глупый,останется мне кажется попробует ещё сезон откатать,а там видно будет может тренировать сможет,в таком возрасте не уходят, хороший парень,удачи .
" Мария Мазур, Софа Вагина, там еще десять фамилий как минимум можно назвать."
Ну да, Титова, братья Шелковниковы, Зигоренко, Полякова, Автушенко, Моногарова и многие другие, карьеру которых в АП или уже угробили или опустили максимально на дно.
"Мы к новому сезону будем приглашать специалистов, чтобы усилить скольжение, вращения, дорожки."
А до этого почему не усилили?) Ведь ещё 6 лет назад начинающий тренер рассказывал "Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные – иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами.
К работе в академии также будут привлечены и хореографы «Большого театра», и преподаватели современного танца." https://www.sports.ru/figure-skating/1085540717.html
И до сих пор всё приглашают и усиляют, а нормальных программ и хорео в АП как не было так и нет....
Ответ Ягун Ягунини
А я то мучаюсь, где я про приглашение крутых специалистов уже слышала? )))
Ответ Ягун Ягунини
А чему они там научат, если у них тренерский состав, особенно в первые годы и особенно хореографы и постановщики, менялись аки семь пятниц на неделе? Там по одной Жилиной было понятно, что ее минимум 3 головы тренируют, и каждая голова разное говорит. Где там хореограф-постановщик Ильна? Где начинающих хореограф Радионова? И это мы еще не начали вспоминать реально весомых персонажей, пробежавших через этот театр Карабаса.
Очень надеемся, что Гном Гномыч наконец-то перестанет избегать соревнований со сверстниками вроде Жураховского и Федотова-младшего!
Ответ gold-for-zagitova
Скорее просто махнет рукой на родительские мечты
Я так и думала, что после фразы "без комментариев" на следующий день Яна будет активно высказываться
Ответ Dark Uma
На большее у нее терпения никогда не хватало
Ответ Dark Uma
Молчать обещал Женя, Яна молчать не обещала...😁
"Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять."

Это что, Гном Гномычу не уделяли внимание из-за Сарновских?!?!
Ответ Михаил Михайлов
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой (с)
Ответ Михаил Михайлов
Гномыч же в лайт режиме работал
Я бежала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны)
Ответ Мария Петрова
++++++
У Кузнецова и у Влада оплата прошла успешно!) не получится отбелиться) где главный вопрос то?! Почему они кинули ребят и не отреагировали на угрозы? Как можно было так поступить с детьми, которые доверились тренеру новичку?
Ответ rqbn4gztwf
Сколько можно прикрываться "новичком"?
Ответ Татьяна Васильева
Пока не завоюет главные старты наверное. Это вы вопрос адресуйте АП. На мой взгляд он хороший спортсмен и плохой тренер. Но Рудковские скорее всего со мной не согласны…
Рудковская так рассуждает, как будто какой-то специалист в ФК. Противно, Господи
Действительно, пора бы уже вашему сыну уделить внимание) А точнее, избавить его от мучения в виде фк)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
