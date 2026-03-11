Яна Рудковская: «В двух академиях Плющенко более 250 спортсменов, есть с кем работать. Пора уже и нашему сыну больше внимания уделять»
Яна Рудковская рассказала, на каких спортсменов в академии «Ангелы Плющенко» будут делать ставку после ухода Никиты и Софии Сарновских.
Сарновские перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
– На кого теперь будете делать ставку?
– В наших двух академиях занимаются более 250 спортсменов, среди них много интересных спортсменов. У нас есть с кем работать, поверь. Девочек хороших очень много, думаю, в следующем сезоне вы увидите их не с одним ультра-си. Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять. Он сезон пропустил – лечили колени, а вырос сразу на 12 сантиметров. Сейчас восстановился.
У Евгения большие планы, конечно, на Лену Костылеву. Есть крутые идеи по ее программам. Думаю, и на шести ультра-си он с ней не остановится. Она уже скоро выходит на лед.
На Любу Рубцову, на Гошу Куницу и Алену Косторную, они уже катаются и живут у нас — хорошие, комфортные ребята. Евгению также интересно с ними поработать в плане прыжкового контента. Очень надеюсь, что у Ники Жилиной в следующем сезоне все сложится. Мария Мазур, Софа Вагина, там еще десять фамилий как минимум можно назвать. Боюсь сглазить или дать наводку, поэтому остановлюсь, ха-ха.
Нам грех жаловаться. У нас и правда все хорошо. Мы к новому сезону будем приглашать специалистов, чтобы усилить скольжение, вращения, дорожки. Возможности у нас безграничные, и работы у нас много. Следующий сезон обещает быть очень интересным, – сказала Рудковская.
Ну да, Титова, братья Шелковниковы, Зигоренко, Полякова, Автушенко, Моногарова и многие другие, карьеру которых в АП или уже угробили или опустили максимально на дно.
"Мы к новому сезону будем приглашать специалистов, чтобы усилить скольжение, вращения, дорожки."
А до этого почему не усилили?) Ведь ещё 6 лет назад начинающий тренер рассказывал "Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные – иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами.
К работе в академии также будут привлечены и хореографы «Большого театра», и преподаватели современного танца."
И до сих пор всё приглашают и усиляют, а нормальных программ и хорео в АП как не было так и нет....
