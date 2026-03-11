Яна Рудковская: «В двух академиях Плющенко более 250 спортсменов, есть с кем работать. Пора уже и нашему сыну больше внимания уделять»

Рудковская: в академии Плющенко много интересных фигуристов, есть с кем работать.

Яна Рудковская рассказала, на каких спортсменов в академии «Ангелы Плющенко» будут делать ставку после ухода Никиты и Софии Сарновских.

Сарновские перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

– На кого теперь будете делать ставку?

– В наших двух академиях занимаются более 250 спортсменов, среди них много интересных спортсменов. У нас есть с кем работать, поверь. Девочек хороших очень много, думаю, в следующем сезоне вы увидите их не с одним ультра-си. Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять. Он сезон пропустил – лечили колени, а вырос сразу на 12 сантиметров. Сейчас восстановился.

У Евгения большие планы, конечно, на Лену Костылеву. Есть крутые идеи по ее программам. Думаю, и на шести ультра-си он с ней не остановится. Она уже скоро выходит на лед.

На Любу Рубцову, на Гошу Куницу и Алену Косторную, они уже катаются и живут у нас — хорошие, комфортные ребята. Евгению также интересно с ними поработать в плане прыжкового контента. Очень надеюсь, что у Ники Жилиной в следующем сезоне все сложится. Мария Мазур, Софа Вагина, там еще десять фамилий как минимум можно назвать. Боюсь сглазить или дать наводку, поэтому остановлюсь, ха-ха.

Нам грех жаловаться. У нас и правда все хорошо. Мы к новому сезону будем приглашать специалистов, чтобы усилить скольжение, вращения, дорожки. Возможности у нас безграничные, и работы у нас много. Следующий сезон обещает быть очень интересным, – сказала Рудковская.

