Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
Американские фигуристы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли юниорский чемпионат мира по танцам на льду в Таллине.
Чемпионат мира среди юниоров
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 166,71
2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 164,88
3. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 164,32
4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 160,58
5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 153,00
6. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 148,81
7. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 147,51
8. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 139,85
9. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 138,70
10. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 138,22
Произвольный танец
1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 100,26
2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 98,87
3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 98,57
4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 96,77
5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 92,40
6. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 89,57
7. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 87,26
8. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 86,03
9. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 83,55
10. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 83,35
Ритм-танец
1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 66,45
2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 66,31
3. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 65,45
4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 63,81
5. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 61,55
6. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 60,60
7. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 59,16
8. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 57,94
9. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 56,50
10. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 54,67
Полные результаты – здесь.
