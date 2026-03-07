Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и

Абоян и Веселухин выиграли юниорский чемпионат мира в танцах на льду.

Американские фигуристы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли юниорский чемпионат мира по танцам на льду в Таллине. Чемпионат мира среди юниоров Таллин, Эстония Танцы на льду Итоговое положение 1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 166,71 2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 164,88 3. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 164,32 4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 160,58 5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 153,00 6. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 148,81 7. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 147,51 8. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 139,85 9. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 138,70 10. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 138,22 Произвольный танец 1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 100,26 2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 98,87 3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 98,57 4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 96,77 5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 92,40 6. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 89,57 7. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 87,26 8. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 86,03 9. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 83,55 10. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 83,35 Ритм-танец 1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 66,45 2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 66,31 3. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 65,45 4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 63,81 5. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 61,55 6. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 60,60 7. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 59,16 8. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 57,94 9. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 56,50 10. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 54,67 Полные результаты – здесь . Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине