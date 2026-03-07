  • Спортс
  • Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и

Абоян и Веселухин выиграли юниорский чемпионат мира в танцах на льду.

Американские фигуристы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли юниорский чемпионат мира по танцам на льду в Таллине. 

Чемпионат мира среди юниоров

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 166,71

2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 164,88

3. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 164,32

4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 160,58

5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 153,00

6. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 148,81

7. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 147,51

8. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 139,85

9. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 138,70

10. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 138,22

Произвольный танец

1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 100,26

2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 98,87

3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 98,57

4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 96,77

5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 92,40

6. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 89,57

7. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 87,26

8. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 86,03

9. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 83,55

10. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 83,35

Ритм-танец

1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 66,45

2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 66,31

3. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 65,45

4. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 63,81

5. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 61,55

6. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 60,60

7. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 59,16

8. Зоэ Бьянки – Даниэль Базиле (Италия) – 57,94

9. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 56,50

10. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 54,67

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине

Вторая французская пара хороша! Скоростные, раскатистые. Но сама программа мне не нравится
Веселухины и Клаперманы- прекрасные танцоры и программы шикарные. Может, и Зингасов подвинут во взрослых -посмотрим.
Ответ lusha718
Веселухины и Клаперманы- прекрасные танцоры и программы шикарные. Может, и Зингасов подвинут во взрослых -посмотрим.
Очень много мы видели классных дуэтов, блиставших по юниорам и, увы, не добравшихся до топов по взрослым - пока что или никогда. В этом плане в большое будущее Веселухиных и Клаперманов действительно верится, но Колесников подвинут, наверное, не раньше, чем через цикл или два, это резерв на ОИ-2034 и позже, и то если сохранят дуэты)
