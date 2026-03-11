Алексей Мишин: «Если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, мы были бы сильнее, и мировое фигурное катание с нами тоже было бы сильнее»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. 

«Есть две позиции. Одна группа говорит – ну и что, мы все равно лучшие, мы все равно впереди планеты всей!

Я считаю, что то, что мы отстранены — это нехорошо, если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, мы были бы сильнее, и мировое фигурное катание с нами тоже было бы сильнее», – сказал Мишин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Человеку 85 лет - а голова светлее и трезвее чем у молодых шапкозакидателей. Полностью согласна с профессором. Ничего хорошего от изоляции для нашего ФК нет. Даже при фейерверке новых форматов своих соревнований. Просто философия спорта такова - нужно соперничество с другими национальными школами, нужно показывать себя миру , там и адреналин совсем другой.
Так и есть. Но, если отстранили, то что теперь, сложить лапки?
Продолжили развиваться - и правильно. И теперь те же парни, например, догнали всю мировую элиту, а и остальные не потерялись.
Прав Мишин, что тянутся, ну не впереди планеты, сейчас много интересных парней, правда и у нас тоже. Грусть в том , что ИСУ тормоз фигурного катания. Фигурное катание -спорт, который не может стоять на месте
Красиво сказал
Респект Алексею Николаевичу Мишину!
Алексей Николаевич как всегда прав.
Пустые разговоры.
Так медали и контракты у них, а не у нас.
