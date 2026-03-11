Алексей Мишин: «Если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, мы были бы сильнее, и мировое фигурное катание с нами тоже было бы сильнее»

Мишин: если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, мы были бы сильнее.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Есть две позиции. Одна группа говорит – ну и что, мы все равно лучшие, мы все равно впереди планеты всей!

Я считаю, что то, что мы отстранены — это нехорошо, если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, мы были бы сильнее, и мировое фигурное катание с нами тоже было бы сильнее», – сказал Мишин.