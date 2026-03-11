Лала Крамаренко: «Петросян и Гуменник достойно защищали честь нашей страны. Я испытывала гордость, когда смотрела их выступления на Олимпиаде»

Крамаренко: испытывала гордость за выступление Петросян и Гуменника на Олимпиаде.

Российская гимнастка Лала Крамаренко считает, что Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Милане.

Оба заняли шестое место.

«Аделия и Петр – огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у нее не было опыта выступлений на международной арене.

Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала свое сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное.

Аделия – звездочка, и я думаю, что у нее еще все впереди.

Как все впереди и у Петра Гуменника . Он молодец, вышел и показал свою программу. По поводу судейства я никогда ничего не говорю. Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы.

Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх», – сказала Крамаренко.