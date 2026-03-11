  • Лала Крамаренко: «Петросян и Гуменник достойно защищали честь нашей страны. Я испытывала гордость, когда смотрела их выступления на Олимпиаде»
Лала Крамаренко: «Петросян и Гуменник достойно защищали честь нашей страны. Я испытывала гордость, когда смотрела их выступления на Олимпиаде»

Российская гимнастка Лала Крамаренко считает, что Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Милане. 

Оба заняли шестое место. 

«Аделия и Петр – огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у нее не было опыта выступлений на международной арене.

Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала свое сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное.

Аделия – звездочка, и я думаю, что у нее еще все впереди.

Как все впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу. По поводу судейства я никогда ничего не говорю. Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы.

Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх», – сказала Крамаренко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Лала, спасибо! Пусть у тебя тоже все будет хорошо 🙏
Мы тоже ими гордимся.
Выложились на максимум.
Поддержу Лалу! Желаю Лале, Аделии и Пете здоровья и успехов!
Да, Аделия, Петя, наша гордость!
Да, Петр и Аделия достойно представили нашу страну (хоть и в нейтральном статусе). Будучи совсем юными и не имеющими опыта международных соревнований, не спасовали под давлением, выглядели максимально собранными и произвели большое впечатление на всех. Показали эстетичные, отточенные программы, сами красавцы необыкновенные, ну как тут не гордиться. Спасибо им за все.
Молодец.Спасибо.. Поддержала и Аделию(очень поддержала) и Петра,не стала их разделять..
