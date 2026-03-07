Алиса Лью: «Фигурному катанию нужны перемены, 100%. Соревнования идут слишком долго, и еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже»
Алиса Лью считает, что в фигурном катании необходимы серьезные перемены.
«Нужны перемены, 100%. Я думаю, что от нынешней системы нужно отказаться и создать новую. Система соревнований и формат, честно говоря, с трудом «усваиваются». Потому что соревнования идут слишком долго, никто не может высидеть столько и посмотреть все. И еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже.
И музыка – это очень важный момент. Авторские права.
Мне повезло, что артистам нравится, когда я катаюсь под их музыку. Но однажды и мне может не повезти», – сказала Лью.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The New York Times
