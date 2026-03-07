  • Спортс
  • Алиса Лью: «Фигурному катанию нужны перемены, 100%. Соревнования идут слишком долго, и еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже»
130

Алиса Лью: «Фигурному катанию нужны перемены, 100%. Соревнования идут слишком долго, и еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже»

Алиса Лью считает, что в фигурном катании необходимы серьезные перемены.

Олимпийская чемпионка из США Алиса Лью считает, что в фигурном катании необходимы серьезные изменения.

«Нужны перемены, 100%. Я думаю, что от нынешней системы нужно отказаться и создать новую. Система соревнований и формат, честно говоря, с трудом «усваиваются». Потому что соревнования идут слишком долго, никто не может высидеть столько и посмотреть все. И еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже.

И музыка – это очень важный момент. Авторские права.

Мне повезло, что артистам нравится, когда я катаюсь под их музыку. Но однажды и мне может не повезти», – сказала Лью.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The New York Times
logoсборная США
женское катание
logoАлиса Лью
Нынешнему фк действительно нужны перемены, например, вернуть россиян на соревнования
А еще есть люди, которые не могут отличить аксель от сальхова. Значит, нужно отказаться от прыжков (они ведь еще так вредны для здоровья!), просто красиво поводить ручками, и улыбаться, получать баллы только за харизму и желательно сократить программы до минуты. А еще создать систему баллов - нравится-не нравится, чтоб было понятно даже ежику. Главное, критиковать такие оценки никто не посмеет - крыть нечем.
Вот это вывод! Вообще-то люди смотрят и выдерживают. Или какие-то другие люди имелись ввиду? Я не понимаю как на биатлон или лыжи ходить зрителем: холодно, лыжники едут далеко... или шахматы - долго и непонятно.
Шахматы как раз умирают из за того что люди хотят больше зрелищ(( Сокращают длинные контроли и уходят в онлайн
Обидно, что уходят в онлайн. Но у ФК как раз все наоборот - зрелищно, интересно, аудитория нормальная, зачем опять правила менять?
«И еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже»

Иногда есть очень стойкое ощущение, что даже судьи не понимают как выставляются оценки :))
Алисочка, не лукавь. Как выставляются оценки ты знаешь. В частности, знаешь, почему у фигуристок из США goe и компоненты выше, чем у других.
Вот благодаря таким как Лью, фигурное катание скоро и вымрет, а еще исключат из программы Олимпийских игр. Зачем делать сложные координационные элементы? Достаточно просто выехать на лед, поулыбаться с непонятной прической и будет всем Щастье.
А щас вообще не понятно что ИСУ придумают с программами треш, вот там реально ожидается вымирание ФК
Ощущение, что Лью ни одного тройного не сделала, ага. Если что, она триксель восстанавливает.
Размышления в тренде сегодняшнего дня. Сейчас уже на полном серьезе говорят, что 90 минут в футболе или 3-5 сетов в теннисе - это очень много, надо бы отрезки по 5-10 минут максимум, иначе зритель устает и сразу отвлекается. В Голливуде фильмы проектируют с учетом того, что несколько унылых минут на экране заставят всех уткнуться в телефоны до конца сеанса.
Перемены нужны. Например, чтобы компоненты не зависели от стажа и федерации.
Ну система оценок, где один и тот же качественно выполненный элемент спортсменами с разными рейтингами оценивается по-разному, действительно странная. Особенно на отдельно взятом соревновании типа Олимпиады.
100% амфетамин должен быть запрещен всем, безо всяких ТИ
Так как это реально допинг в видах на координацию
Вот такие перемены нужны
