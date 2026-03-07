Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру

Фигуристы Гиньяр и Фаббри намерены продолжать спортивную карьеру.

Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри продолжит выступать на соревнованиях в следующем сезоне.

На Олимпиаде-2026 36-летняя Гиньяр и 38-летний Фаббри завоевали бронзу в командном турнире. Они выступают в дуэте с 2010 года.

«Планы на 2026 год? Мы решили не участвовать в чемпионате мира в конце марта и немедленно начать восстановление, чтобы подготовиться к следующему соревновательному сезону», – сказали фигуристы в интервью изданию GNews.