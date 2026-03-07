Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
Фигуристы Гиньяр и Фаббри намерены продолжать спортивную карьеру.
Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри продолжит выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
На Олимпиаде-2026 36-летняя Гиньяр и 38-летний Фаббри завоевали бронзу в командном турнире. Они выступают в дуэте с 2010 года.
«Планы на 2026 год? Мы решили не участвовать в чемпионате мира в конце марта и немедленно начать восстановление, чтобы подготовиться к следующему соревновательному сезону», – сказали фигуристы в интервью изданию GNews.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: GNews
Думала, они уж дождаться не могут
И очень рада
Я привыкаю к фигуристам и скучаю, пусть радуют нас
Здоровья и вдохновения
страшенная, странная танцорша, их пара вообще какое-то недоразумение
А про ЧМ: драка будет за 2-3 место.
Главное, чтобы за это время не случилось еще какого-то внезапного возвращения, а то будет как у американцев с французами)