Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру

Фигуристы Гиньяр и Фаббри намерены продолжать спортивную карьеру.

Итальянский танцевальный дуэт Шарлен ГиньярМарко Фаббри продолжит выступать на соревнованиях в следующем сезоне.

На Олимпиаде-2026 36-летняя Гиньяр и 38-летний Фаббри завоевали бронзу в командном турнире. Они выступают в дуэте с 2010 года. 

«Планы на 2026 год? Мы решили не участвовать в чемпионате мира в конце марта и немедленно начать восстановление, чтобы подготовиться к следующему соревновательному сезону», – сказали фигуристы в интервью изданию GNews. 

эх, вот бы ПЧ за Италию, на смену... С мандаринами им тут делать ВООБЩЕ нечего.
Ааа что))) во дают) щас и Чоки внезапно останутся 😆
Ответ
Ааа что))) во дают) щас и Чоки внезапно останутся 😆
Чок не с итальянцами соперничают, а с Сизероном, у которого был перерыв. Чок он тоже необходим, а если уйдут, то уже их место займёт молодёжь.
Ответ
Ааа что))) во дают) щас и Чоки внезапно останутся 😆
подъём Диши вверх опять откладывается))))
Думаю, они из-за ритм-танца нового сезона остались, чтобы оставить от их пары нормальное послевкусие, эдакая реабилитация после танцулек 90-х, которые и так мало кому подходили, а уж им ещё в большей степени не шли.
Ответ
Думаю, они из-за ритм-танца нового сезона остались, чтобы оставить от их пары нормальное послевкусие, эдакая реабилитация после танцулек 90-х, которые и так мало кому подходили, а уж им ещё в большей степени не шли.
А какой ритм на следующий сезон?
Ответ
А какой ритм на следующий сезон?
вальс
Максмимально удивлена
Думала, они уж дождаться не могут
И очень рада
Я привыкаю к фигуристам и скучаю, пусть радуют нас
Здоровья и вдохновения
Ответ
Максмимально удивлена Думала, они уж дождаться не могут И очень рада Я привыкаю к фигуристам и скучаю, пусть радуют нас Здоровья и вдохновения
Вооот, я тоже рада, как родные уже)
А у нас Сашу с Ваней пытаются выжить и отправить на "пенсию" в угоду одной странной паре.
Молодые европейские пары очень обрадовались)
Ответ
Молодые европейские пары очень обрадовались)
читала в тг каналах, что очень уж не рада Сизерону Лопарева)) с чего она взяла, что была бы в лидерах мировых танцев без него🤣
страшенная, странная танцорша, их пара вообще какое-то недоразумение
Честно говоря, я не думала, что они продолжат уже после Пекина. Но, видимо, желание соревноваться пока не пропало.
А про ЧМ: драка будет за 2-3 место.
или Лайлу хотят на глобус натянуть?Так уж вроде все все поняли.Бронзу взяли, откатали от души. Уходить надо красиво.А то есть риск стать похожими на китайцев.
Вот это да! Неожиданно
Ну вот, только все порадовались, что ребята наконец отдохнут, поженятся и начнут новую жизнь вне спорта, а они уходить передумали)) Наверное, решили еще 4 года отсидеть в очереди, чтобы попасть наконец на пьедестал в личном турнире)

Главное, чтобы за это время не случилось еще какого-то внезапного возвращения, а то будет как у американцев с французами)
Ответ
Ну вот, только все порадовались, что ребята наконец отдохнут, поженятся и начнут новую жизнь вне спорта, а они уходить передумали)) Наверное, решили еще 4 года отсидеть в очереди, чтобы попасть наконец на пьедестал в личном турнире) Главное, чтобы за это время не случилось еще какого-то внезапного возвращения, а то будет как у американцев с французами)
Пусть случится внезапное возвращение наших!
Ответ
Пусть случится внезапное возвращение наших!
Да, хотелось бы
Рекомендуем