Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»

Фигурист Лукин: после Нового года открылось второе дыхание.

Фигурист Марк Лукин прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при среди юниоров в Челябинске (2-е место).

«Второе дыхание открылось после Нового года, хорошее первенство дало мотивации, готовился усердно. Второе дыхание открылось во время новогодних шоу, отдохнул физически и морально, дал голове успокоиться, переосмыслил какие-то моменты в тренировочном процессе. Стал более серьезно относиться, на тренировках все получается хорошо, а на соревнованиях некие сбои. Дал себе наставление относиться полегче, лишний раз не забивать голову, чтобы лишние мысли не приходили.

Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил. На этот турнир ничего не загадывал, просто готовился, просто приехал и просто откатал короткую», – сказал Лукин.