Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»

Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: она во многом сильнее меня.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своей дочери Диане Дэвис .

Дэвис выступает в танцах на льду за Грузию в дуэте с Глебом Смолкиным .

– У вас дочь в Америке. Каково, когда дочь далеко?

– Диана уже 7 лет вдали от меня живет... Они как‑то решили это с партнером и пришлось принять. Конечно, это тяжело. Но если раньше я общалась со своей мамой через факс, когда сама уехала в Америку, то сейчас мы постоянно общаемся по видеосвязи.

Все решения, которые принимались – это решения Дианы и ее мужа. Когда они решили в Монреаль уехать, то я постоянно сообщения получала. Она умеет настоять на своем. Мне только остается поддержать и принять.

Ей уже 23 года, очень много накопительных травм. В какой‑то момент говорила ей, может уже хватит... А она: «Мам, да у всех болит». Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю. Даже иногда не знаю, могли бы они сами купить билеты, – сказала Тутберидзе.