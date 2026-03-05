79

Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своей дочери Диане Дэвис.

Дэвис выступает в танцах на льду за Грузию в дуэте с Глебом Смолкиным.

– У вас дочь в Америке. Каково, когда дочь далеко?

– Диана уже 7 лет вдали от меня живет... Они как‑то решили это с партнером и пришлось принять. Конечно, это тяжело. Но если раньше я общалась со своей мамой через факс, когда сама уехала в Америку, то сейчас мы постоянно общаемся по видеосвязи.

Все решения, которые принимались – это решения Дианы и ее мужа. Когда они решили в Монреаль уехать, то я постоянно сообщения получала. Она умеет настоять на своем. Мне только остается поддержать и принять.

Ей уже 23 года, очень много накопительных травм. В какой‑то момент говорила ей, может уже хватит... А она: «Мам, да у всех болит». Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю. Даже иногда не знаю, могли бы они сами купить билеты, – сказала Тутберидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
По-моему, о какой-то состоятельности и самостоятельности можно говорить, когда сам/а себе оплачиваешь дорогостоящие вещи. А пока родители покупают, ты дитя, как ни хорохорься.
Несложно решить и переехать в Монреаль, когда ты знаешь, кто тебе это оплатит, в принципе
Никакого перехода бы не случилось через год после ОИ в Пекине, если бы мать не похлопотала. Думаю, что там во всём, как с покупкой билетов, я решила, а ты осуществляй.
Так ведь я об этом и говорю: на маму вся надежда
Да давно понятно, что их Этери полностью содержит и тренировки в Монреале оплачивает.
Сами. Доходы от рекламы и участия в шоу, призовые, краудфандинг (Пайпер несколько лет назад на костюмы деньги собирала).
великовозрастные блатные живут свою лучшую жизнь) не работают, не учатся (не смешите с астраханским вузом только), только тренировки в поте лица ради прогресса и 13 места)
про билеты кринж просто, она реально сама им логистику обеспечивает?
а что, 13 место среди сильнейших фигуристов планеты это что-то плохое? сама Тутберидзе в бытность фигуристкой даже таких успехов не имела.
это супер, ведь на прошлой олимпиаде они были 14ые. прогресс, вы правы)
Этери не зря побежала сниматься в "Большие девочки", фотосессии, вовсю начала раздавать интервью и коллаб с Окко - поскольку Монреаль сам себя не оплатит. А так доча да - сильнее матери. Чем? Финансовыми запросами?
Умением маму продавить.
Самолюбием
Ни в чем она не сильнее, сидят два лба на шее, элементарные бытовые вещи не в состоянии выполнить, мать сопли каждую минуту подтирает
ну так не она же на лёд выходит. а сильнее в том плане, что сама Тутберидзе даже условное 13 место на ОИ не занимала в бытность фигуристкой.
Тутберидзе в 20 лет работала в шоу, а в 23 начала тренировать, и кто знает, как бы сложилась ее спортивная карьера, будь у нее такие родители как она сама
Если два взрослых человека (одной 23 года, другому уже целых 26) не в состоянии себе даже купить билеты, спланировать поездку и быт за них ведёт до сих пор маменька, а всё, что они умеют, — это требовать, крича только слова «хочу» и «мама, дай», то это олигофрения терминальной стадии, не говоря уже о полном провале в воспитании. Даже страшно представить что подобные корзиночки сотворят с наследием родителей, сын дворецкого понятно, унаследует сборник еврейских анекдотов, а вот дочь…
В чëм Диана сильнее своей матери? В том, что Этери полностью содержит дочь с зятем и решает все их бытовые вопросы, вплоть до покупки билетов на самолëт? Диша в этом сильнее матери? Мда, железный аргумент.
Видимо, в том, что не бросает спорт. Но Этери то бросила, потому что не было денег на жизнь, а у родителей просить она стеснялась, надо было самой работать. Диана же полностью сидит на шее матери: дорогое жилье, дорогие шмотки, лучшая школа танцев, все организационные/бытовые вопросы решаются тоже мамой. Про "сильнее" это она конечно погорячилась)
Мама поэтому и дрессировала ... Чтобы дрессированные принесли золотые медали , а к ним к нас прилагаются ордена , звания , деньги ..... и неважно , сколько осталось инвалидов ......
// В какой‑то момент говорила ей, может уже хватит...//
В смысле хватит? а как же наслаждение моментом?
Сильнее потому , что тыл железобетонный - у вас такого не было…..Я бы посмотрела не ее силу в другом варианте и расстановке фигур на шахматной доске…..
Не уметь покупать билеты на самолёт удобно, вопрос-то финансово ёмкий.
