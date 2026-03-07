94

Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе

Гуменник выступит во всех шоу в весеннем туре Team Tutberidze.

Фигурист Петр Гуменник примет участие во всех шоу в рамках весеннего тура команды Этери Тутберидзе.

На Олимпийских играх-2026 в феврале этого года фигурист занял 6-е место.

«Петр Гуменник примет участие во всех городах весеннего тура ледового шоу Team Tutberidze. Вас ждет настоящий праздник фигурного катания – яркие номера, невероятная атмосфера и незабываемые эмоции. Приходите!» – сообщается в соцсетях команды Тутберидзе.

Шоу Тутберидзе весной 2026 года пройдут в Перми, Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске, Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Уфе и Астане.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Team Tutberidze
мужское катание
logoсборная России
logoПетр Гуменник
ледовые шоу
logoЭтери Тутберидзе
Ура ура!!! Дайте Пете два номера
Парфюмера и снова трансформера.
А вообще я соскучилась по Дориану уже
Ответ vb2c2sshnk
Ура ура!!! Дайте Пете два номера Парфюмера и снова трансформера. А вообще я соскучилась по Дориану уже
А еще Дориана и Раммштайн
Ответ vb2c2sshnk
Ура ура!!! Дайте Пете два номера Парфюмера и снова трансформера. А вообще я соскучилась по Дориану уже
И Дюну бы.
Вот и пусть Глейхенгауз им совместный номер с Аделией ставит или кто был инициатором в Милане.
Ответ Katerina Sunny
Вот и пусть Глейхенгауз им совместный номер с Аделией ставит или кто был инициатором в Милане.
Комментарий скрыт
Ответ Katerina Sunny
Вот и пусть Глейхенгауз им совместный номер с Аделией ставит или кто был инициатором в Милане.
А Адель то поедет в тур?
Это отличная новость, Петя украсит шоу ТШТ
Дружба 11 там как с 13 февраля в ступор ушел, таки выйти не может, уже бредово-галлюцинаторная симптоматика налицо)) бедный, тяжело ему после такого взрыва интереса к Петру. еще ведь и ответы себе ограничил, тихо сам с собою убивается))
Ответ Алина Бель
Дружба 11 там как с 13 февраля в ступор ушел, таки выйти не может, уже бредово-галлюцинаторная симптоматика налицо)) бедный, тяжело ему после такого взрыва интереса к Петру. еще ведь и ответы себе ограничил, тихо сам с собою убивается))
Да он сам с собой здесь с разных акков общается, понаблюдайте)
Гуменник сейчас запросто соберет аудиторию. Вот и дожили, что главная звезда шоу Тутберидзе - не ученик Тутберидзе)
Ответ Sportsfan
Гуменник сейчас запросто соберет аудиторию. Вот и дожили, что главная звезда шоу Тутберидзе - не ученик Тутберидзе)
Комментарий скрыт
Ответ Sportsfan
Гуменник сейчас запросто соберет аудиторию. Вот и дожили, что главная звезда шоу Тутберидзе - не ученик Тутберидзе)
Помимо Пети там будет много звёзд именно ТШТ: Саша Трусова, Алина Загитова, Медведева, наверняка, Аделия Петросян. Так что, все там звёзды, не только Петя.
Прекрасная новость! Петю хочется видет как можно больше!
Ну хорошо, хоть денег заработает
Хейтеры наверное все зубы свои стерли от злости и зависти. А мне радостно, что страна увидит всех наших лучших фигуристов в своих далеких городах.
Ура!! Ждем вас всех в Новосибирске!!
