Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе

Фигурист Петр Гуменник примет участие во всех шоу в рамках весеннего тура команды Этери Тутберидзе.

На Олимпийских играх-2026 в феврале этого года фигурист занял 6-е место.

«Петр Гуменник примет участие во всех городах весеннего тура ледового шоу Team Tutberidze. Вас ждет настоящий праздник фигурного катания – яркие номера, невероятная атмосфера и незабываемые эмоции. Приходите!» – сообщается в соцсетях команды Тутберидзе.

Шоу Тутберидзе весной 2026 года пройдут в Перми, Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске, Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Уфе и Астане.