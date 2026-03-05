2

Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»

Фигурист Самбуев о прокате короткой в финале Гран-при России: не получил кайфа.

Фигурист Алдар Самбуев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при среди юниоров в Челябинске (3-е место).

«Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается. Сейчас у меня недокрут на лутц-тулупе, он действительно был, мне поставили достаточно нормально, я думал, будет хуже. Катилось очень тяжело, ноги забились, я болел, сейчас еще болею.

Это сильно повлияло. На тренировках в произвольной я делал два четверных флипа, потом, правда, с акселей лежал, но флипы были стабильные. Сейчас приехал на соревнования, утром была тренировка, из трех раз ни одного не собрал, все лежал, причем неприятно. Но это не проблема, даже если я завтра плохо откатаю, я не расстроюсь.

Попасть сюда очень приятно, ехал сюда с мыслями: «Как классно, что еду встречаться с людьми, которые меня превосходят в плане технических элементов точно». Многие очень сильные ребята не попали, например, у нас в группе Илья Малышев, он намного сильнее, чем я, чем многие, но в начале сезона ему не повезло, он вылетел из-за глупых ошибок», – сказал Самбуев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Илья Малышев
мужское катание
logoсборная России
Алдар Самбуев
logoСерия Гран-при России
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто бы там ни был сильнее, в финал по праву отобрался именно Алдар. Алдар может последний раз откатать пп под Шамана с трикселями и обычными тройными, но чисто, а к следующему сезону он достоин более стильной, фирменной произвольной, такой как его прекрасная блюзовая короткая - лучшая программа у юниоров. Если осенью будет четверной флип, вообще идеально, победит многих.
Даже если сегодня было тяжело, этого не было видно.
Короткая программа была замечательной!
Удачи в произвольной! Пусть всё получится!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
19 минут назад
Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
сегодня, 08:41
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков представят произвольные программы
сегодня, 07:01
Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
сегодня, 06:35
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
сегодня, 06:28Фото
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
вчера, 20:47
Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
вчера, 17:24
Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе
вчера, 17:10
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
вчера, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
вчера, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
вчера, 11:58
Герман Ленков: «Бывает, что Семененко подсказывает что-то на тренировках. Со старшими ребятами играем в прыжки – кто лучше сделает»
6 марта, 13:29
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
5 марта, 19:03
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
5 марта, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
5 марта, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
5 марта, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
Рекомендуем