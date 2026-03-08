⛸️ Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский победили, Мишина и Галлямов – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
Спортивная пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский одержала победу в финале Гран-при России в Челябинске.
Финал Гран-при России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,85
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 220,10
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 216,49
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 201,30
5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 195,09
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 191,23
7. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 179,95
8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 173,48
Произвольная программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 144,73
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 141,16
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 139,97
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 132,63
5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 125,71
6. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 122,97
7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 118,60
8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 112,51
"А вы будете принимать участие в Русском вызове или у других спортсменов есть шансы?"))
На ЧР четыре грубых ошибки на две программы, и здесь тоже грязно, так себе победы.
Я так рада!
И этот сезон первый после начала противостояния, в котором они вновь выглядят заряженными на борьбу.
Бывает
Дима Саша с победой
Морозова с удачным сезоном после возвращения к тренерской работе