⛸️ Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский победили, Мишина и Галлямов – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и

Бойкова и Козловский выиграли финал Гран-при России, Мишина и Галлямов – 2-е.

Спортивная пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский одержала победу в финале Гран-при России в Челябинске.

Финал Гран-при России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,85

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 220,10

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 216,49

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 201,30

5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 195,09

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 191,23

7. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 179,95

8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 173,48

Произвольная программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 144,73

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 141,16

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 139,97

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 132,63

5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 125,71

6. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 122,97

7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 118,60

8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 112,51

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Козловский Ягудина хорошо подковырнул))
"А вы будете принимать участие в Русском вызове или у других спортсменов есть шансы?"))
Ответ Revery
Козловский Ягудина хорошо подковырнул)) "А вы будете принимать участие в Русском вызове или у других спортсменов есть шансы?"))
Оттролил классно, очень понравилось.
Считаю, что сегодня победил Галлямов, победил сам себя, смог держать лицо достойно. Теперь бы не выложил никакого пу-пу-пу в ТГ и вообще молодец. А вообще всем нашим парам нужна перезагрузка и работать дальше. Второй турнир нет чистых прокатов ни у кого. Печально
Ответ Nyaska
Считаю, что сегодня победил Галлямов, победил сам себя, смог держать лицо достойно. Теперь бы не выложил никакого пу-пу-пу в ТГ и вообще молодец. А вообще всем нашим парам нужна перезагрузка и работать дальше. Второй турнир нет чистых прокатов ни у кого. Печально
Он даже прости Насте сказал, возможно он неправильно выбросил её. Поздравил соперников и обнялся с Козловским) и самое главное, улыбался)
Ответ Latika S
Он даже прости Насте сказал, возможно он неправильно выбросил её. Поздравил соперников и обнялся с Козловским) и самое главное, улыбался)
Молодец, так держать! Сезон сложный у них, спады есть у всех и это нормально. Хорошо, что смог как-то принять ситуацию. Будем ждать следующий сезон, надеюсь у всех пар обойдётся без травм и мы увидим конкурентную, равную и красивую борьбу.
Галлямов познал дзен и уже не психует, Настя куда то в свой мир улетела. Этот сезон вычеркиваем, ждём следующий. Лучи поддержки Мигам.
Ответ Airelend
Галлямов познал дзен и уже не психует, Настя куда то в свой мир улетела. Этот сезон вычеркиваем, ждём следующий. Лучи поддержки Мигам.
Настя замуж собирается.
Ответ Veronika spuria
Настя замуж собирается.
И это прекрасно. Дай Бог счастья, она заслужила
Судьи немного недоработали, конечно, поторопились... Надо было помимо недокрута на чистом каскаде у БК попытаться разглядеть недокрут еще и на тулупе, с разных ракурсов. Тодес могли бы уж и обнулить вовсе, зачем останавливаться на первом уровне, когда есть еще куда двигаться))) в общем, стелили, стелили соломку для МиГов, и всё равно не хватило
Ответ Просто любитель фигурки
Судьи немного недоработали, конечно, поторопились... Надо было помимо недокрута на чистом каскаде у БК попытаться разглядеть недокрут еще и на тулупе, с разных ракурсов. Тодес могли бы уж и обнулить вовсе, зачем останавливаться на первом уровне, когда есть еще куда двигаться))) в общем, стелили, стелили соломку для МиГов, и всё равно не хватило
Ой, ну ладно вам, БК судьи всегда тоже поддерживают. А недокруты у них действительно периодически присутствуют, все по делу было сегодня. Тодес был плохой, они сами это признали
Ответ Просто любитель фигурки
Судьи немного недоработали, конечно, поторопились... Надо было помимо недокрута на чистом каскаде у БК попытаться разглядеть недокрут еще и на тулупе, с разных ракурсов. Тодес могли бы уж и обнулить вовсе, зачем останавливаться на первом уровне, когда есть еще куда двигаться))) в общем, стелили, стелили соломку для МиГов, и всё равно не хватило
Тодес у ребят сегодня совсем не получился, это было видно невооруженным взглядом даже не специалистам. Да и сами они признали. То, что судят строго, это хорошо, не позволят себе почивать на лаврах, а то вдруг и вправду куда то выпустят.
Поддержу БК, очень нравится их ПП!
Ответ Валерия Марченко
Поддержу БК, очень нравится их ПП!
поддержу Ваш коммент!))
МГ еле доехали, поддержки как штанга с рывком. Программы медленный колхоз. Рад за БК, хорошее окончание сезона.
Ответ Сергей Резник_1116418626
МГ еле доехали, поддержки как штанга с рывком. Программы медленный колхоз. Рад за БК, хорошее окончание сезона.
Когда у БК были два чистых шикарных проката, назовёте?
На ЧР четыре грубых ошибки на две программы, и здесь тоже грязно, так себе победы.
Ответ Ezhevika33
Когда у БК были два чистых шикарных проката, назовёте? На ЧР четыре грубых ошибки на две программы, и здесь тоже грязно, так себе победы.
Комментарий скрыт
Спасибо огромное Морозову за то чудо, которое он сотворил с БК. Просто новую жизнь в ребят вдохнул -снова стали похожи на самих себя в первые взрослые сезоны - яркие, дерзкие, голодные до побед. Перестали корить себя и друг друга за прокаты с ошибками. Вспомнили, ради чего они всё это делают.
Я так рада!
Ответ Revery
Спасибо огромное Морозову за то чудо, которое он сотворил с БК. Просто новую жизнь в ребят вдохнул -снова стали похожи на самих себя в первые взрослые сезоны - яркие, дерзкие, голодные до побед. Перестали корить себя и друг друга за прокаты с ошибками. Вспомнили, ради чего они всё это делают. Я так рада!
А какое чудо? БК лучше МГ только потому, что МГ в этом сезоне сбавили форму, вряд ли это называется чудом. А так-то БК проигрывают себе, в сравнении с тем, какими они были в свои лучшие сезоны. Я за них болею, для них бы хотелось медаль мс, они пострадали из-за ковида, чемпионат мира отменили, когда они были претендентами на золото, вот уж не повезло и им, и Алёне Косторной
Ответ Хундертвассер
А какое чудо? БК лучше МГ только потому, что МГ в этом сезоне сбавили форму, вряд ли это называется чудом. А так-то БК проигрывают себе, в сравнении с тем, какими они были в свои лучшие сезоны. Я за них болею, для них бы хотелось медаль мс, они пострадали из-за ковида, чемпионат мира отменили, когда они были претендентами на золото, вот уж не повезло и им, и Алёне Косторной
БК начали сдавать с того момента, как оказались в одной группе с МиГами.
И этот сезон первый после начала противостояния, в котором они вновь выглядят заряженными на борьбу.
Вот так
Бывает
Дима Саша с победой
Морозова с удачным сезоном после возвращения к тренерской работе
Жалко мишек очень. Сезон совсем не их - недопуск на Олимпиаду, травма Саши, срывы поддержек, с выбросами что-то происходит. Просто сил хочется пожелать паре. Отдать должное, нашли в себе силы дальше кататься и радовать зрителей и своих фанатов. Очень и очень хочется видеть ребят в Олимпийском цикле
Ответ Veronika Makarova
Жалко мишек очень. Сезон совсем не их - недопуск на Олимпиаду, травма Саши, срывы поддержек, с выбросами что-то происходит. Просто сил хочется пожелать паре. Отдать должное, нашли в себе силы дальше кататься и радовать зрителей и своих фанатов. Очень и очень хочется видеть ребят в Олимпийском цикле
Очень жаль, что не получилось у них отказать чисто, но, наконец-то, видно пару. Саша поддерживал Настю после выступления. Обе первых пары поздравили друг друга с медалями. Улыбались. И в трансляции показали реакцию Козловского на падение Машиной: видно, что переживал.
Ответ dgn0907@mail.ru
Очень жаль, что не получилось у них отказать чисто, но, наконец-то, видно пару. Саша поддерживал Настю после выступления. Обе первых пары поздравили друг друга с медалями. Улыбались. И в трансляции показали реакцию Козловского на падение Машиной: видно, что переживал.
Настя чуть в борт не влетела вроде
БК в прокате смотрятся именно парой
Ответ Хьюстон, у нас п...
БК в прокате смотрятся именно парой
Согласна. Единственные сейчас у нас настоящие парники.
