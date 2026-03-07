Татьяна Тарасова: «Гуменник приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали»

Тарасова о Гуменнике на Олимпиаде: его пытали, издевались и все запрещали.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила короткие программы мужчин в финале Гран-при России в Челябинске.

Первое место занимает Петр Гуменник , вторым стал Николай Угожаев, третьим идет Владислав Дикиджи .

«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Здесь катаются наши лучшие фигуристы. Петр выиграл с большим преимуществом, прекрасно откатал свою программу, которую отменили. Очень впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать, а приехали на наши соревнования.

Занявший второе место Николай Угожаев очень удивил и феноменально катался. Он многое умеет. Рада, что в такой компании есть Владислав Дикиджи. Я его большая фанатка. Желаю всем мальчикам кататься в произвольной программе с таким же удовольствием и точностью, какая была в короткой программе», – сказала Тарасова.

У женщин лидирует Алиса Двоеглазова , второй идет Дина Хуснутдинова, третье место занимает Софья Муравьева .

«Потрясающие девочки, почти все катались без ошибок. Не завидую судьям и не понимаю, как такое судить. Двоеглазова – молодец, отлично откатала свою программу и заслуженно лидирует.

Муравьева тоже очень хорошо откаталась. У нее великолепная программа. Видно, что они здорово работают вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным и Татьяной Николаевной Мишиной. Главное, чтобы им всем нравилось», – добавила Тарасова.