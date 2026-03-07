99

Татьяна Тарасова: «Гуменник приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали»

Тарасова о Гуменнике на Олимпиаде: его пытали, издевались и все запрещали.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила короткие программы мужчин в финале Гран-при России в Челябинске.

Первое место занимает Петр Гуменник, вторым стал Николай Угожаев, третьим идет Владислав Дикиджи.

«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Здесь катаются наши лучшие фигуристы. Петр выиграл с большим преимуществом, прекрасно откатал свою программу, которую отменили. Очень впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать, а приехали на наши соревнования.

Занявший второе место Николай Угожаев очень удивил и феноменально катался. Он многое умеет. Рада, что в такой компании есть Владислав Дикиджи. Я его большая фанатка. Желаю всем мальчикам кататься в произвольной программе с таким же удовольствием и точностью, какая была в короткой программе», – сказала Тарасова.

У женщин лидирует Алиса Двоеглазова, второй идет Дина Хуснутдинова, третье место занимает Софья Муравьева.

«Потрясающие девочки, почти все катались без ошибок. Не завидую судьям и не понимаю, как такое судить. Двоеглазова – молодец, отлично откатала свою программу и заслуженно лидирует.

Муравьева тоже очень хорошо откаталась. У нее великолепная программа. Видно, что они здорово работают вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным и Татьяной Николаевной Мишиной. Главное, чтобы им всем нравилось», – добавила Тарасова.

Ну не знаю... встретили Петю в Милане у ледового дворца, , когда вышли с тренировки девушек перед ПП - спешил на тренировку из метро. Вполне себе счастливый и довольный жизнью. Следов пыток не наблюдали, жалоб на издевательства тоже не было. Про запреты спросить не успели - распознавшие Петю японские поклонницы кинулись к нему со криками "Женись на мне!". Петя с неизменной своей доброй улыбкой еле-еле через их ряды прорвался, чтобы на тренировку успеть. Так что если и пытали - то как раз те японские фанатки - повышенным вниманием и обожанием)))
Ответ Алина Бель
Ну не знаю... встретили Петю в Милане у ледового дворца, , когда вышли с тренировки девушек перед ПП - спешил на тренировку из метро. Вполне себе счастливый и довольный жизнью. Следов пыток не наблюдали, жалоб на издевательства тоже не было. Про запреты спросить не успели - распознавшие Петю японские поклонницы кинулись к нему со криками "Женись на мне!". Петя с неизменной своей доброй улыбкой еле-еле через их ряды прорвался, чтобы на тренировку успеть. Так что если и пытали - то как раз те японские фанатки - повышенным вниманием и обожанием)))
Неужели фанатики именно так кричали? Забавно
Ответ Алина Бель
Ну не знаю... встретили Петю в Милане у ледового дворца, , когда вышли с тренировки девушек перед ПП - спешил на тренировку из метро. Вполне себе счастливый и довольный жизнью. Следов пыток не наблюдали, жалоб на издевательства тоже не было. Про запреты спросить не успели - распознавшие Петю японские поклонницы кинулись к нему со криками "Женись на мне!". Петя с неизменной своей доброй улыбкой еле-еле через их ряды прорвался, чтобы на тренировку успеть. Так что если и пытали - то как раз те японские фанатки - повышенным вниманием и обожанием)))
Я встретила его после ПП и он был бодр и весел, общался с родителями по телефону, потом осчастливил пол-станции метро казахских, японских и китайских фанатов своими фотками и автографами, потом в вагоне к нему еще подходили и говорили много хорошего. Выглядел довольным. Да и чего бы ему грустить, он сделал все, что от него зависело. Подарил нам потрясающие эмоции.
Не дали самсунг и 5 презервативов ! Изверги !
Ответ бородатый грузин
Не дали самсунг и 5 презервативов ! Изверги !
В принципе, фигня. Но быть белой вороной все равно неприятно. Петя, конечно, выше этого. Но осадочек небольшой есть.
Ответ Manatusik
В принципе, фигня. Но быть белой вороной все равно неприятно. Петя, конечно, выше этого. Но осадочек небольшой есть.
+ Странные высказывания других участников, замена музыки, и как следствие изменение хорео и т.д. Но Петр отлично справился, особенно в ПП, вроде не жаловался на пытки)
пытали вкусной пищей, погодой, хорошей атмосферой, общением с мировой элитой фк, мда. Ну нельзя же так!
Ответ bezsugar
пытали вкусной пищей, погодой, хорошей атмосферой, общением с мировой элитой фк, мда. Ну нельзя же так!
телефон не давали)).
Пытали Петю?)
Ну не знаю, Петя явно доволен, что он смог побывать на ОИ, пообщаться там с иностранными спортсменами, там про его общение с Илюшей столько шуток настрогали, что даже Соня Самоделкина уже по-доброму смеялась над этими приколами. Пете удалось посмотреть прекрасный Милан, поучаствовать в культурных программах там, почувствовать атмосферу международных стартов. Да, ситуация с музыкой получилась ужасная, но пытки это все же совсем другое… Да, судили Петю очень строго, но он все равно показал отличный результат в такой ситуации и обрел болельщиков по миру, мотивацию двигаться дальше и связи с иностранными спортсменами, этот опыт бесценен
На показательные изначально зовут на усмотрение организаторов, четкого регламента там нет. Сам Петя говорил, что ему очень понравилось на ОИ, понравились люди там и понравилась Италия. Зачем из парня делать жертву, если он сам не хочет находиться в таком положении? ТАТ совсем с ума сходит, к сожалению, возраст не проходит бесследно. Жаль, что рядом с ней нет людей, которые ограничили бы этот поток сознания, позорящий великого тренера и умную женщину
Ответ esctyyyyy
Пытали Петю?) Ну не знаю, Петя явно доволен, что он смог побывать на ОИ, пообщаться там с иностранными спортсменами, там про его общение с Илюшей столько шуток настрогали, что даже Соня Самоделкина уже по-доброму смеялась над этими приколами. Пете удалось посмотреть прекрасный Милан, поучаствовать в культурных программах там, почувствовать атмосферу международных стартов. Да, ситуация с музыкой получилась ужасная, но пытки это все же совсем другое… Да, судили Петю очень строго, но он все равно показал отличный результат в такой ситуации и обрел болельщиков по миру, мотивацию двигаться дальше и связи с иностранными спортсменами, этот опыт бесценен На показательные изначально зовут на усмотрение организаторов, четкого регламента там нет. Сам Петя говорил, что ему очень понравилось на ОИ, понравились люди там и понравилась Италия. Зачем из парня делать жертву, если он сам не хочет находиться в таком положении? ТАТ совсем с ума сходит, к сожалению, возраст не проходит бесследно. Жаль, что рядом с ней нет людей, которые ограничили бы этот поток сознания, позорящий великого тренера и умную женщину
Думаете Петя не страдал и не переживал из за результатов , из за сорванной за 2 дня короткой и из того что медаль была заслужена а поедет ли он еще на ОИ бог весть ? Он просто умеет держать удар, лицо , и воспитан в уважении и любви к людям , вопреки любой несправедливости . Он верит что любовь зрителей важнее наград , и в этом его сила . А так то конечно он умный парень и все прекрасно понимает и понимал там .
Ответ islay
Думаете Петя не страдал и не переживал из за результатов , из за сорванной за 2 дня короткой и из того что медаль была заслужена а поедет ли он еще на ОИ бог весть ? Он просто умеет держать удар, лицо , и воспитан в уважении и любви к людям , вопреки любой несправедливости . Он верит что любовь зрителей важнее наград , и в этом его сила . А так то конечно он умный парень и все прекрасно понимает и понимал там .
Ну так может в первую очередь поинтересоваться у ФФКР, почему так получилось с музыкой? Они подавали его основным, они за него полностью и несут ответственность.
На долю Пети много выпало, но он не строит из себя жертву и держится достойно. Нашел для себя положительные моменты и они действительно были! Петя и фигурист отличный и человек прекрасный 👍
Ну Татьяна Анатольевна! Ну отожгла!))) Унижали-угрожали-давили)🤣)) Она там фонд имени Пети еще не учредила? 🤣 для поддержки жертвы миланской экскурсии 🤣
Ответ Trona
Ну Татьяна Анатольевна! Ну отожгла!))) Унижали-угрожали-давили)🤣)) Она там фонд имени Пети еще не учредила? 🤣 для поддержки жертвы миланской экскурсии 🤣
ага, за госчет хорошо прокатился с тренером, ни тебе медальных ожиданий, ни спроса)) пытка!
Ответ bezsugar
ага, за госчет хорошо прокатился с тренером, ни тебе медальных ожиданий, ни спроса)) пытка!
Действительно. Издевательство какое))).
Пытали?Мы чего-то не знаем?
Ох, как жалко Петю! Может, надо было других послать кого-то, Женю Семененко или Влада, пусть бы они пострадали.
А если серьёзно, надоели своими причитаниями о мучениях, страданиях и унижениях. Пётр - счастливчик, он поехал туда, куда попасть мечтают все спортсмены, а из него лепят жертву злого запада.
Ответ Сольвейг
Ох, как жалко Петю! Может, надо было других послать кого-то, Женю Семененко или Влада, пусть бы они пострадали. А если серьёзно, надоели своими причитаниями о мучениях, страданиях и унижениях. Пётр - счастливчик, он поехал туда, куда попасть мечтают все спортсмены, а из него лепят жертву злого запада.
Миллион плюсов!
Ответ Сольвейг
Ох, как жалко Петю! Может, надо было других послать кого-то, Женю Семененко или Влада, пусть бы они пострадали. А если серьёзно, надоели своими причитаниями о мучениях, страданиях и унижениях. Пётр - счастливчик, он поехал туда, куда попасть мечтают все спортсмены, а из него лепят жертву злого запада.
+++
Как-то возраст совсем не пощадил Тарасову... Жаль, что из уважаемого тренера становится посмешищем, сама позорится и фигуристов позорит своими высказываниями
Ответ Ann13_
Как-то возраст совсем не пощадил Тарасову... Жаль, что из уважаемого тренера становится посмешищем, сама позорится и фигуристов позорит своими высказываниями
Никто из нас не знает, как будет соображать в том возрасте, в котором сейчас ТАТ. Тут больше вопросов к медийщикам, которые бесконечно то звонят с вопросами для СМИ, то зовут комментировать, даже понимая, что человек уже не 100% в адеквате.

Впрочем, среди болельщиков (в т.ч. тут на спортсе) достаточно людей, которые в восторге от её комментариев и комментирования как процесса...
Ответ Ann13_
Как-то возраст совсем не пощадил Тарасову... Жаль, что из уважаемого тренера становится посмешищем, сама позорится и фигуристов позорит своими высказываниями
Это ее видение ситуации
О боже, Петра уже и пытали? Татьяна Анатольевна, Пётр на всех фотографиях такой счастливый и улыбается, и рассказывает об Олимпиаде, как о празднике, кто Вам про пытки рассказал. Журналисты, оставьте уже в покое Татьяну Анатольевну.
Ответ Адриана
О боже, Петра уже и пытали? Татьяна Анатольевна, Пётр на всех фотографиях такой счастливый и улыбается, и рассказывает об Олимпиаде, как о празднике, кто Вам про пытки рассказал. Журналисты, оставьте уже в покое Татьяну Анатольевну.
Сейчас Пётр Шестой уверует, что его пытали и всё запрещали. Об ошибках и срывах уже жалеет.
