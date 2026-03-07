Татьяна Тарасова: «Гуменник приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила короткие программы мужчин в финале Гран-при России в Челябинске.
Первое место занимает Петр Гуменник, вторым стал Николай Угожаев, третьим идет Владислав Дикиджи.
«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Здесь катаются наши лучшие фигуристы. Петр выиграл с большим преимуществом, прекрасно откатал свою программу, которую отменили. Очень впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать, а приехали на наши соревнования.
Занявший второе место Николай Угожаев очень удивил и феноменально катался. Он многое умеет. Рада, что в такой компании есть Владислав Дикиджи. Я его большая фанатка. Желаю всем мальчикам кататься в произвольной программе с таким же удовольствием и точностью, какая была в короткой программе», – сказала Тарасова.
У женщин лидирует Алиса Двоеглазова, второй идет Дина Хуснутдинова, третье место занимает Софья Муравьева.
«Потрясающие девочки, почти все катались без ошибок. Не завидую судьям и не понимаю, как такое судить. Двоеглазова – молодец, отлично откатала свою программу и заслуженно лидирует.
Муравьева тоже очень хорошо откаталась. У нее великолепная программа. Видно, что они здорово работают вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным и Татьяной Николаевной Мишиной. Главное, чтобы им всем нравилось», – добавила Тарасова.
Ну не знаю, Петя явно доволен, что он смог побывать на ОИ, пообщаться там с иностранными спортсменами, там про его общение с Илюшей столько шуток настрогали, что даже Соня Самоделкина уже по-доброму смеялась над этими приколами. Пете удалось посмотреть прекрасный Милан, поучаствовать в культурных программах там, почувствовать атмосферу международных стартов. Да, ситуация с музыкой получилась ужасная, но пытки это все же совсем другое… Да, судили Петю очень строго, но он все равно показал отличный результат в такой ситуации и обрел болельщиков по миру, мотивацию двигаться дальше и связи с иностранными спортсменами, этот опыт бесценен
На показательные изначально зовут на усмотрение организаторов, четкого регламента там нет. Сам Петя говорил, что ему очень понравилось на ОИ, понравились люди там и понравилась Италия. Зачем из парня делать жертву, если он сам не хочет находиться в таком положении? ТАТ совсем с ума сходит, к сожалению, возраст не проходит бесследно. Жаль, что рядом с ней нет людей, которые ограничили бы этот поток сознания, позорящий великого тренера и умную женщину
А если серьёзно, надоели своими причитаниями о мучениях, страданиях и унижениях. Пётр - счастливчик, он поехал туда, куда попасть мечтают все спортсмены, а из него лепят жертву злого запада.
Впрочем, среди болельщиков (в т.ч. тут на спортсе) достаточно людей, которые в восторге от её комментариев и комментирования как процесса...