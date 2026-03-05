Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»

Ковязина и Мохов: хотим на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов, ставшие вторыми в парном катании в финале Гран-при России в Челябинске, прокомментировали свое выступление.

«Мы еще к первенству подошли в хорошей физической форме. Наверное, не смогли собраться после неудачной короткой программы. Готовим ли элементы ультра-си? Пока не будем загадывать», – сказал Мохов.

«Не сказать, что мы здесь идеально откатали, но да, соглашусь, физически были хорошо готовы, и обычно короткую программу мы катаем хорошо, находимся вверху таблицы. А тогда совсем не получилось. Мы рады, что здесь получилось намного лучше, хотя времени было не так много.

Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях», – добавила Ковязина.