Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
Зоя Ковязина и Артемий Мохов, ставшие вторыми в парном катании в финале Гран-при России в Челябинске, прокомментировали свое выступление.
«Мы еще к первенству подошли в хорошей физической форме. Наверное, не смогли собраться после неудачной короткой программы. Готовим ли элементы ультра-си? Пока не будем загадывать», – сказал Мохов.
«Не сказать, что мы здесь идеально откатали, но да, соглашусь, физически были хорошо готовы, и обычно короткую программу мы катаем хорошо, находимся вверху таблицы. А тогда совсем не получилось. Мы рады, что здесь получилось намного лучше, хотя времени было не так много.
Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях», – добавила Ковязина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
