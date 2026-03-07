167

⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я

Японская фигуристка Шимада победила на юниорском чемпионате мира.

Японская фигуристка Мао Шимада одержала победу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

Чемпионат мира среди юниоров-2026

Таллин, Эстония

Девушки

Итоговое положение

1. Мао Шимада (Япония) – 208,91

2. Хана Бат (Австралия) – 205,39

3. Маюко Ока (Япония) – 197,17

4. Софья Шифрина (Израиль) – 193,80

5. Ван Ихань (Китай) – 185,37

6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 182,60

7. Хо Чжи Ю (Южная Корея) – 180,55

8. Валерия Ежова (Швейцария) – 179,17

9. Анджела Шао (США) – 178,93

10. Мэи Окада (Япония) – 177,77

11. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 176,54

12. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 176,10

Произвольная программа

1. Хана Бат (Австралия) – 138,44

2. Мао Шимада (Япония) – 137,01

3. Софья Шифрина (Израиль) – 128,42

4. Маюко Ока (Япония) – 127,40

5. Мэи Окада (Япония) – 124,07

6. Ван Ихань (Китай) – 121,93

7. Элина Гойдина (Эстония) – 121,32

8. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 120,17

9. Хо Чжи Ю (Южная Корея) – 118,39

10. Инга Гургенидзе (Грузия) – 118,32

11. Анджела Шао (США) – 116,69

12. Валерия Ежова (Швейцария) – 116,46

После короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 71,90

2. Маюко Ока (Япония) – 69,77

3. Хана Бат (Австралия) – 66,95

4. Софья Шифрина (Израиль) – 65,38

5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 64,28

6. Ван Ихань (Китай) – 63,44

7. Валерия Ежова (Швейцария) – 62,65

8. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 62,62

9. Анджела Шао (США) – 62,24

10. Хо Чжи Ю (Южная Корея) – 62,16

11. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 61,37

12. Алиса Ленгелова (Словакия) – 61,14

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине

Шимада половину прыжков на льду докручивает, но судьи в упор ничего видеть не хотят((( А вообще соревнования порадовали, много сильных девочек, много хороших программ.
Скукота от Шимады. Бегала, махала руками, программа ни о чем, еле доехала, a компов накинули. Недокруты не все стоят. Зато 4 раза чемпионка. Без убранных соперниц.
Ответ Lennuci
Скукота от Шимады. Бегала, махала руками, программа ни о чем, еле доехала, a компов накинули. Недокруты не все стоят. Зато 4 раза чемпионка. Без убранных соперниц.
зато для ИСУшных комментаторов она чисто богиня, хвалебные оды через край.
Сдается мне, что сдуется Шимада во взрослых, какая-то она слишком обычная.
Как-то не зашла Шимада, прыжки невысокие, выезды короткие, не зафиксированные, программа проходная. Я бы предпочла в победительницах увидеть австралийку.
Шимада без блеска. Домариновали деву. Квад пропал
Австралия в топе фигурного катания. Необычно))
Ответ Инна1945
Австралия в топе фигурного катания. Необычно))
Хана Бат японка по матери
Ответ Инна1945
Австралия в топе фигурного катания. Необычно))
эта девочка в Японии живет и тренируется теперь, а раньше тренировалась у русских тренеров в Австралии в младшем возрасте
У Шимады было 5 недокрутов в произвольной, из которых отметили только два, причем в одном случае должна быть <, а поставили q. Всем остальным подобные недокруты не прощали. И в компонентах она была хуже, чем Маюко Ока, а ей поставили почти на 2 бала выше. Тянули на липовый "рекорд" как могли. Хана Бат должна была выиграть. А вообще - Дзепка.
Ответ DLS7
У Шимады было 5 недокрутов в произвольной, из которых отметили только два, причем в одном случае должна быть <, а поставили q. Всем остальным подобные недокруты не прощали. И в компонентах она была хуже, чем Маюко Ока, а ей поставили почти на 2 бала выше. Тянули на липовый "рекорд" как могли. Хана Бат должна была выиграть. А вообще - Дзепка.
Бат в золоте, точно. И Соня с медалью. Надоела японская "грибная история".
Ответ lusha718
Бат в золоте, точно. И Соня с медалью. Надоела японская "грибная история".
Все японские грибы - грибы лично Мие Хамады. Что Моне грибуют как не в себя, что Шимаду.
Я так понимаю, Шимада это типичная японская школьница с прыжками над газеткой. а раньше вроде квадами стращали.
Ответ Sincere
Я так понимаю, Шимада это типичная японская школьница с прыжками над газеткой. а раньше вроде квадами стращали.
Возраст подошел - сдувается. 4Т уже нет у неё. И да, прыжки очень низкие.
Ответ Carg0
Возраст подошел - сдувается. 4Т уже нет у неё. И да, прыжки очень низкие.
Я очень удивилась, когда она триксель скрутила, и вроде докрученным прошел.
Шимада не устала сама с собой соревноваться? Одно и то же 4-ый сезон подряд
Ответ Defender64
Шимада не устала сама с собой соревноваться? Одно и то же 4-ый сезон подряд
Жертва поднятия возраста
Ответ Defender64
Шимада не устала сама с собой соревноваться? Одно и то же 4-ый сезон подряд
а с кем ей ещё соревноваться? она 4 года сильнейшая фигуристка планеты, но из-за новых правил по возрастному цензу до сих пор заперта в юниорах.
Шимаде 17 лет и уже пропал квад. Сегодня обошлась только одним трикселем. Еще бы я выделила прекрасное заключительное вращение «карандаш». Пожалуй все. Наша Дзепка лучше.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Шимаде 17 лет и уже пропал квад. Сегодня обошлась только одним трикселем. Еще бы я выделила прекрасное заключительное вращение «карандаш». Пожалуй все. Наша Дзепка лучше.
Ну, Дзепка, тоже не всех цепляет. Очень на любителя.
Ответ Дженифер
Ну, Дзепка, тоже не всех цепляет. Очень на любителя.
Верю. Мы все разные, но для меня Дзепка намного презентабельнее и интереснее Шимады. Плюс высокий прыжок.
