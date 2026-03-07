⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
Японская фигуристка Мао Шимада одержала победу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.
Чемпионат мира среди юниоров-2026
Таллин, Эстония
Девушки
Итоговое положение
1. Мао Шимада (Япония) – 208,91
2. Хана Бат (Австралия) – 205,39
3. Маюко Ока (Япония) – 197,17
4. Софья Шифрина (Израиль) – 193,80
5. Ван Ихань (Китай) – 185,37
6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 182,60
7. Хо Чжи Ю (Южная Корея) – 180,55
8. Валерия Ежова (Швейцария) – 179,17
9. Анджела Шао (США) – 178,93
10. Мэи Окада (Япония) – 177,77
11. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 176,54
12. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 176,10
Произвольная программа
1. Хана Бат (Австралия) – 138,44
2. Мао Шимада (Япония) – 137,01
3. Софья Шифрина (Израиль) – 128,42
4. Маюко Ока (Япония) – 127,40
5. Мэи Окада (Япония) – 124,07
6. Ван Ихань (Китай) – 121,93
7. Элина Гойдина (Эстония) – 121,32
8. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 120,17
9. Хо Чжи Ю (Южная Корея) – 118,39
10. Инга Гургенидзе (Грузия) – 118,32
11. Анджела Шао (США) – 116,69
12. Валерия Ежова (Швейцария) – 116,46
После короткой программы
1. Мао Шимада (Япония) – 71,90
2. Маюко Ока (Япония) – 69,77
3. Хана Бат (Австралия) – 66,95
4. Софья Шифрина (Израиль) – 65,38
5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 64,28
6. Ван Ихань (Китай) – 63,44
7. Валерия Ежова (Швейцария) – 62,65
8. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 62,62
9. Анджела Шао (США) – 62,24
10. Хо Чжи Ю (Южная Корея) – 62,16
11. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 61,37
12. Алиса Ленгелова (Словакия) – 61,14
Полные результаты – здесь.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине