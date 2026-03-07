44

Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров

Японская фигуристка Шимада в четвертый раз подряд выиграла юниорский ЧМ.

Японская фигуристка Мао Шимада победила на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

Для 17-летней спортсменки это четвертое подряд золото на юниорских чемпионатах мира, а также 18-я подряд победа на международных стартах.

Помимо четырех ЮЧМ, она выиграла четыре финала Гран-при среди юниоров, восемь этапов Гран-при среди юниоров, юношеские Олимпийские игры, а также соревнования Triglav Trophy. 

Российские фигуристки на этих стартах не выступали.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
Мао Шимада
чемпионат мира среди юниоров
logoсборная Японии
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Первые два чемпионата выиграла, на четвертом уже по привычке назначили
Ответ MyCA
Первые два чемпионата выиграла, на четвертом уже по привычке назначили
Она и на позапрошлом, по-моему, 2 раза грохнулась, так себе победа
Ответ MarinaEst
Она и на позапрошлом, по-моему, 2 раза грохнулась, так себе победа
Мне она на первом ючм понравилась была бодренькая такая. Потом всё понисходящей пошло. Сейчас Максимум за десяточку на нашем первенстве поборется.
При допуске сильнейших в 2023 году Мао усложнила бы путь к победе Вероника Жилина, в 2024-м - Марго Базылюк, в 2025-м - Лена Костылева, в 2026-м - София Дзепка или Лидия Плескачёва. Возможно, не только они, но это навскидку.
Ответ Mariaku
При допуске сильнейших в 2023 году Мао усложнила бы путь к победе Вероника Жилина, в 2024-м - Марго Базылюк, в 2025-м - Лена Костылева, в 2026-м - София Дзепка или Лидия Плескачёва. Возможно, не только они, но это навскидку.
Все названные боролись бы сами с собой и со своими соотечественницами, только в 2023 Первенство выиграла Алина Горбачева, а не Жилина.
Ответ Mariaku
При допуске сильнейших в 2023 году Мао усложнила бы путь к победе Вероника Жилина, в 2024-м - Марго Базылюк, в 2025-м - Лена Костылева, в 2026-м - София Дзепка или Лидия Плескачёва. Возможно, не только они, но это навскидку.
Марго не попала бы на ЮЧМ 24 по возрасту.
Двоеглазова ее схавала бы, обеим же по 17)
У такого слабого состава и то с трудом Шимада выиграла. ПП проиграла, триксель только один, в каскаде и это можно сказать единственное, чем можно гордиться. В секвенции недокруты на 2х прыжках, одно вращение вообще потеряла - 1 с чем то в базе и гое в минусе. Австралийская Хана Бат прыгала 2 трикселя, сольный с ошибкой, но хотя бы потом все чисто. ПП выиграла, поставили бы чуть больше компы в КП и ПП, была бы первой. Протокол чистый только у Шифрин, третья в ПП, но из за КП только 4 место. У бронзы на трикселе падение, Вообщем не было там соперниц серьёзных нашим юниоркам, протоколы все в минусах. Я включала несколько раз и отключалась, неинтересно, последний раз на Шимаду попала, но тоже не впечатлила.
Если бы Гуменника на Олимпиаде судили так же, как Шимаду сегодня, он бы стал олимпийским чемпионом.
Алиса Двоеглазова родилась в одном и тот же месяце с Мао, они были бы соперницами всю юниорскую карьеру, если бы не бан наших. Диночка тоже ещё юниорка для ISU. Поправлюсь, Лена Костылева по возрасту с Шимадой, конечно же, могла бы пересечься только в текущем сезоне, в прошлом ЮЧМ Лена ещё не имела права участвовать, у неё др после 1 июля, но смысл тот же: Мао не соперничала с лучшими, наши ей так просто эти победы не отдали бы.
Ну всё, со следующего сезона выходит во взрослые.
Ответ Katerina Sunny
Ну всё, со следующего сезона выходит во взрослые.
Вопрос, с чем выходит. В арсенале остался один триксель. Пока видится, что это будет компонентный вариант Накаи, но не Кихира.
Ответ Mariaku
Вопрос, с чем выходит. В арсенале остался один триксель. Пока видится, что это будет компонентный вариант Накаи, но не Кихира.
Так и триксель у единиц во взрослых сейчас на международных соревнованиях. А что будет осенью, время покажет.
Тем не менее 4T нет, триксель один в пп, в кп больше Шимады вообще понравилась павлинчик-Ока. Молодчинка там была Хана Бат, выигравшая пп с двумя трикселями.
Ответ Mariaku
Тем не менее 4T нет, триксель один в пп, в кп больше Шимады вообще понравилась павлинчик-Ока. Молодчинка там была Хана Бат, выигравшая пп с двумя трикселями.
Мне Хана Бат больше понравилась, чем Ока. Очень классные прыжки.
Очень информативно, почему не написать хотя бы, что прыгала
Интересно, что несколько человек прыгали 3А, но никто не прыгал четверные. Шимада тоже. Хотя комментаторы говорили, что у нее было плохое самочувствие на тренировке.
На ОИ тоже были 3А, но не было четверных, если не считать Петросян.
Ответ Igor_Smr
Интересно, что несколько человек прыгали 3А, но никто не прыгал четверные. Шимада тоже. Хотя комментаторы говорили, что у нее было плохое самочувствие на тренировке. На ОИ тоже были 3А, но не было четверных, если не считать Петросян.
Нет у неё четверного в этом сезоне. На самом старте сезона разок прыгнула и всё, дальше с него только падает.
Ответ Igor_Smr
Интересно, что несколько человек прыгали 3А, но никто не прыгал четверные. Шимада тоже. Хотя комментаторы говорили, что у нее было плохое самочувствие на тренировке. На ОИ тоже были 3А, но не было четверных, если не считать Петросян.
И при этом до сих пор ни одна трикселистка так и не выиграла ОИ. Есть ОЧ с квадами, а с трикселями ни у кого не получилось.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
7 марта, 16:59
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине
7 марта, 05:55
⚡ Чемпионат мира среди юниоров. Наката победил, Со Мин Гю – 2-й, Нишино – 3-й
6 марта, 20:11
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»
сегодня, 06:32
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
сегодня, 06:18
Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
вчера, 20:50
Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем