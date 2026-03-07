Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров

Японская фигуристка Шимада в четвертый раз подряд выиграла юниорский ЧМ.

Японская фигуристка Мао Шимада победила на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

Для 17-летней спортсменки это четвертое подряд золото на юниорских чемпионатах мира, а также 18-я подряд победа на международных стартах.

Помимо четырех ЮЧМ, она выиграла четыре финала Гран-при среди юниоров, восемь этапов Гран-при среди юниоров, юношеские Олимпийские игры, а также соревнования Triglav Trophy.

Российские фигуристки на этих стартах не выступали.