Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
Японская фигуристка Шимада в четвертый раз подряд выиграла юниорский ЧМ.
Японская фигуристка Мао Шимада победила на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.
Для 17-летней спортсменки это четвертое подряд золото на юниорских чемпионатах мира, а также 18-я подряд победа на международных стартах.
Помимо четырех ЮЧМ, она выиграла четыре финала Гран-при среди юниоров, восемь этапов Гран-при среди юниоров, юношеские Олимпийские игры, а также соревнования Triglav Trophy.
Российские фигуристки на этих стартах не выступали.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
