Анна Щербакова: «Сегодня Гуменник показал прокат выше по уровню, чем на Олимпиаде»

Щербакова: Гуменник показал в финале Гран-при один из лучших прокатов.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова оценила выступление Петра Гуменника с короткой программой в финале Гран-при России.

Гуменник лидирует с 103,62 баллами. Произвольные программы мужчины представят 9 марта.

«Если говорить про Петю, он на самой Олимпиаде не затерялся. Он был среди лучших. Но сегодняшний (в Челябинске) прокат, на мой взгляд, был сильно выше по уровню.

Все-таки и программа изначально ставилась именно под эту музыку, смотрелось все иначе, и плюс прокат был чистый. Петей мы все гордимся. Но сегодня уровень, который он показал, еще выше, чем в Милане», – сказала Щербакова.

