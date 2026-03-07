27

Анна Щербакова: «Сегодня Гуменник показал прокат выше по уровню, чем на Олимпиаде»

Щербакова: Гуменник показал в финале Гран-при один из лучших прокатов.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова оценила выступление Петра Гуменника с короткой программой в финале Гран-при России.

Гуменник лидирует с 103,62 баллами. Произвольные программы мужчины представят 9 марта.

«Если говорить про Петю, он на самой Олимпиаде не затерялся. Он был среди лучших. Но сегодняшний (в Челябинске) прокат, на мой взгляд, был сильно выше по уровню.

Все-таки и программа изначально ставилась именно под эту музыку, смотрелось все иначе, и плюс прокат был чистый. Петей мы все гордимся. Но сегодня уровень, который он показал, еще выше, чем в Милане», – сказала Щербакова. 

Как там Гуменник перед финалом Гран-при: общение с Малининым, прогулки по Милану, «Ледниковый период»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Ясен пень, каскад-то был 4-3, а не еле спасенный 4-2... подстава с музыкой сделала свое дело.
Родная музыка была, к которой он уже выкатывал программу и хорошо попадал в музыкальные акценты и каскад 4-3 сделал в отличие от 4-2 на ОИ, который Петя уже вытаскивал, спасая.
Конечно. Под родную музыку.
так Петя дома, его обожают, поддерживают, ему радостно, это видно.
Да кто бы спорил? Оригинальный Парфюмер и там бы совершенно другой эффект произвел...Они это знали и сделали все, чтобы не позволить ему прокатать так, как он катал его весь сезон.
Конечно лучше. Тут он танцевал под свою музыку. И программа играла разными красками. Петя замечательный мальчик. Я верю, что он будет развиваться дальше. Верю, что в его жизни будет ещё одна я Олимпиады.
Ну на олимпиаде он короткую показал ниже своего среднего уровня. Даже можно сказать, с ошибкой. Каскад 4-2.
Да и в целом прога в музыку ложилась довольно натужно
Конечно прокат был лучше, на олимпиаде в наглую специально запретили.
Ботов опять глючит, и это неплохо
Комментарий удален пользователем
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
Вы очень крутая или крутой), предсказав 12 место Гуменника,я все помню) и читаю!как Вам удалось,я предвидел провал, но не место-12)), Вы же на берегу и на отмашь -12 место и ушли.....уважуха от аналитики! Ну как Вам вся эта деланно-заказная истерика?) на фгп-а,ля последняя гастроль бродячего цирка).Даже Анну снарядили на восхваление).А прокатик то -ниже среднего в кп.
Ответ Дружба11
Вы очень крутая или крутой), предсказав 12 место Гуменника,я все помню) и читаю!как Вам удалось,я предвидел провал, но не место-12)), Вы же на берегу и на отмашь -12 место и ушли.....уважуха от аналитики! Ну как Вам вся эта деланно-заказная истерика?) на фгп-а,ля последняя гастроль бродячего цирка).Даже Анну снарядили на восхваление).А прокатик то -ниже среднего в кп.
Итоговое шестое тоже явственно предсказывалось. Единственно, что не предсказывалось никак, это провал Малинина и Сяо.
