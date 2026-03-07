  • Спортс
  • Гуменник о финале Гран-при России: «Переживал, что слишком мало переживаю. Вспоминал Милан – как готовил себя там, как выходил на лед»
Гуменник о финале Гран-при России: «Переживал, что слишком мало переживаю. Вспоминал Милан – как готовил себя там, как выходил на лед»

Гуменник о финале Гран-при России: вспоминал, как выходил на лед на Олимпиаде.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как настраивался на выступление в финале Гран-при России. 

В феврале спортсмен выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял 6-е место.

«Представлял себе Милан, там все получилось. Здесь опять были сомнения, было тяжело после Милана в короткий срок сразу подготовиться к новому соревнованию. Вспоминал, о чем думал в Милане, как себя готовил, как выходил на лед, чтобы здесь повторить.

Не было ли эмоционального спада после возвращения на российские старты? Сложности, конечно, были. Сегодня переживал из-за того, что слишком мало переживаю, мне казалось: как так, я почти не волнуюсь, не помешает ли мне это.

Обычно за несколько дней начинаю крутить все в голове. А тут спокойно потренировался. Начал думать, как же так, если не так сильно сконцентрирован, возможно, что-то не получится. На тренировке флип сложно получался. Но хорошо, что все-таки ничего не помешало», – сказал Гуменник. 

Как там Гуменник перед финалом Гран-при: общение с Малининым, прогулки по Милану, «Ледниковый период»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Я тоже думала об этом, что Пете после Олимпиады будет сложнее, чем другим. Но в короткой справился. Молодец!
У меня начинается паника из-за отсутствия у меня паники во время общей паники (с)

Вспомнился этот мем из ковидных времён))
Какой же Петя молодец, после таких нервных ОИ, собрался,выдал отличный прокат, порадовал зрителей, спасибо! Обожаю Петю и как же я рада,что он есть в фигурном катании!
Так он переживал или нет? Я не понял. Говорит что мало переживал, и от этого переживал. Значит переживал А если он переживал, то почему пишет что переживал от того что не переживал?😁
Что- то вспомнилось: «Часто переживаю, что мне не из-за чего переживать. Вот как плохо-то мне бывает» (с) Оззи Осборн.
Желаю Петру стабильного состояния и прекрасного проката произвольной!
