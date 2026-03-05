Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что мечтала стать олимпийской чемпионкой.
«Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой. Но потом в какой-то момент понимаешь, что нужно двигаться дальше, зарабатывать деньги, помогать родителям», – сказала Тутберидзе.
Специалист ответила на вопрос, как она чувствует себя в роли спикера на «Форуме в большом городе».
«Некомфортно точно. Нужно очень подбирать слова, потому что, к сожалению, люди хотят знать правду, а когда ты говоришь 30% от правды – люди обижаются. Получается, что люди не готовы к правде. Приходится подбирать слова, чтобы сказать хоть часть правды», – призналась тренер.
Также Тутберидзе спросили, чего ей не хватает из прошлого.
«Родителей. Тут ответ простой. А про непростое время... Да и сейчас непростое время. Наше поколение жило с верой в лучшее, и дай бог, чтобы нынешнее поколение тоже верило», – заключила она.
Все так требовали, чтобы Тутберидзе дала комментарии по итогам Олимпиады, а как получили ответы - полилось говно по трубам. Люди хотят слышать то, сами не знают что)
В этом суть всех претензий к Этери, никто не хочет слышать правду, хотят слышать только то, что им приятно.
От правды их корежит, т.к. она высвечивает и их несовершенство в том числе.