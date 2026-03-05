Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»

Тутберидзе: когда была спортсменкой, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что мечтала стать олимпийской чемпионкой.

«Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой. Но потом в какой-то момент понимаешь, что нужно двигаться дальше, зарабатывать деньги, помогать родителям», – сказала Тутберидзе.

Специалист ответила на вопрос, как она чувствует себя в роли спикера на «Форуме в большом городе».

«Некомфортно точно. Нужно очень подбирать слова, потому что, к сожалению, люди хотят знать правду, а когда ты говоришь 30% от правды – люди обижаются. Получается, что люди не готовы к правде. Приходится подбирать слова, чтобы сказать хоть часть правды», – призналась тренер.

Также Тутберидзе спросили, чего ей не хватает из прошлого.

«Родителей. Тут ответ простой. А про непростое время... Да и сейчас непростое время. Наше поколение жило с верой в лучшее, и дай бог, чтобы нынешнее поколение тоже верило», – заключила она.