Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»

Фигуристка Яметова о финале Гран-при в Челябинске: думала, что я дома.

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (67,85 балла, 8-е место).

«В Челябинске всегда хорошая организация, можно сказать, я дома практически. Катать было легче в эмоциональном плане, чувствовалась поддержка. Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, что у меня все получится.

Перед каскадом сначала напряженно ехала, но, когда его прыгнула, поняла, что самое сложное уже позади. Решила больше отдать себя публике. На дорожке немножко думала над блоками, не совсем смогла передать эмоции, которыми хотела поделиться со зрителями.

Какое место удовлетворит? Не знаю, какое место я займу, буду рада любому месту. Для меня главное – чисто откатать произвольную программу, сделать каскад, все остальные прыжки, хореографию. Важен чистый прокат», – сказала Яметова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoВероника Яметова
logoсборная России
женское катание
logoСерия Гран-при России
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вероничка умничка была сегодня! Удачи в ПП! Скоростная и такая искренняя в улыбке… Очень ее люблю❤️💐☀️
Болела раньше , буду болеть и дальше. Успехов.
