  • Гуменник о короткой программе на Олимпиаде: «Хорошо, что нашлась музыка композитора Акопяна, но вкатывать было уже тяжело, прыжки не ложились»
27

Гуменник о замене музыки в короткой программе: вкатывать программу было тяжело.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, как отреагировал на вынужденную замену музыки в короткой программе на Олимпиаде.

Фигуристу пришлось отказаться от музыки из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами.

«Услышав новость, я не расстроился. Знал, что у меня много других вариантов. Например, старая короткая «Дюна» у меня очень хорошая. Но потом я узнал, что и ее нельзя катать.

Пришлось искать музыку для этой постановки. Но хорошо, что нашлась музыка композитора Эдгара Акопяна. Она называется «Онегин – вальс 1802». Я посмотрел, что это опять Онегин и понял, что музыка моя будет, ха-ха.

Но вкатывать уже было тяжело. Прыжки не ложились. Так что на само выступление я принял решение, что буду катать без музыки в голове, только на дорожке шагов к ней подключился. Но, конечно, когда вся программа отточена, ее приятнее катать», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

«На Олимпиаде тренировок под новую музыку было мало. Так что я постоянно ходил в плеере ее слушал, смотрел видео своих прокатов, в голове катал. На тренировках у меня всего три раза получилось откатать. Первый раз прислушивался к ней, потом пытался откатать, в третий раз уже баланс искал», – добавил фигурист.

«Какая судьба у программы «Парфюмер»? Есть еще Кубок Первого канала, где я надеюсь короткую показать. Кто знает, я то и дело вспоминаю свои короткие программы. Будет еще шоу, где я, возможно, буду катать «Парфюмера», иногда и в сезоне вспоминаю свои соревновательные программы. В этом феврале вспоминал «Дюну» и «Раммштайн», – цитирует Гуменника «Чемпионат». 

«Это кощунство: уже до музыки дошли». Интервью композитора, который спас Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
мужское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
музыка
logoПетр Гуменник
Там ничего не ложилось, на мой взгляд, совершенно инородная для программы музыка, хотя это и один из моих любимых современных композиторов. Петей восхищаюсь, продемонстрировал настоящее олимпийское спокойствие и произвольную откатал шикарно.
Ответ Marina Gunbina
Там ничего не ложилось, на мой взгляд, совершенно инородная для программы музыка, хотя это и один из моих любимых современных композиторов. Петей восхищаюсь, продемонстрировал настоящее олимпийское спокойствие и произвольную откатал шикарно.
Не сочетались совсем,но Петя выдержал
Чтобы больше опыт катать под другую музыку не пригодился. Особенно, когда ты музыку слышишь.
Сегодня на интервью показалось, что Петр очень расстроен тем, что не взял медаль Олимпиады.
Ответ Арктический Лед
Сегодня на интервью показалось, что Петр очень расстроен тем, что не взял медаль Олимпиады.
Потому что кто бы что не говорил, он был достоин
Ответ Manatusik
Потому что кто бы что не говорил, он был достоин
Это правда, просто во время Олимпиады и сразу после, по его интервью казалось, что он более философски к этому относится, ну не взял и не взял. А по сегодняшнему мне показалось, что у него есть горечь по поводу того, что он без медали.
Какой-то квест - катать под музыку, стараясь ее не слышать... (
Здорово, что сегодня увидели финальный вариант "Парфюмера" (хоть я и предпочитаю "Дюну").
Назовите фамилию,кто отвечал за музыку
Музыка шикарна! Петр шикарен! Откатал он прекрасно!
В качестве реверанса композитору Акопяну нужно Пете поставить хотя бы показательный номер или даже полноценную КП под этот вальс- уже не используя его в качестве спасательного круга.
Пете сил, выдержки, мастерства и радовать нас успешными прокатами!
На следующий сезон нужно взять эту музыку. С программой, поставленной специально под неё, она заиграет по-особенному. Интерес будет невероятный.
Надо полагать
