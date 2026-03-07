Гуменник о короткой программе на Олимпиаде: «Хорошо, что нашлась музыка композитора Акопяна, но вкатывать было уже тяжело, прыжки не ложились»

Гуменник о замене музыки в короткой программе: вкатывать программу было тяжело.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, как отреагировал на вынужденную замену музыки в короткой программе на Олимпиаде.

Фигуристу пришлось отказаться от музыки из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами.

«Услышав новость, я не расстроился. Знал, что у меня много других вариантов. Например, старая короткая «Дюна» у меня очень хорошая. Но потом я узнал, что и ее нельзя катать.

Пришлось искать музыку для этой постановки. Но хорошо, что нашлась музыка композитора Эдгара Акопяна. Она называется «Онегин – вальс 1802». Я посмотрел, что это опять Онегин и понял, что музыка моя будет, ха-ха.

Но вкатывать уже было тяжело. Прыжки не ложились. Так что на само выступление я принял решение, что буду катать без музыки в голове, только на дорожке шагов к ней подключился. Но, конечно, когда вся программа отточена, ее приятнее катать», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

«На Олимпиаде тренировок под новую музыку было мало. Так что я постоянно ходил в плеере ее слушал, смотрел видео своих прокатов, в голове катал. На тренировках у меня всего три раза получилось откатать. Первый раз прислушивался к ней, потом пытался откатать, в третий раз уже баланс искал», – добавил фигурист.

«Какая судьба у программы «Парфюмер»? Есть еще Кубок Первого канала, где я надеюсь короткую показать. Кто знает, я то и дело вспоминаю свои короткие программы. Будет еще шоу, где я, возможно, буду катать «Парфюмера», иногда и в сезоне вспоминаю свои соревновательные программы. В этом феврале вспоминал «Дюну» и «Раммштайн», – цитирует Гуменника «Чемпионат».

