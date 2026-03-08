921

⛸️ Финал Гран-при России. Степанова и Букин победили, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и

Степанова и Букин выиграли финал Гран-при России в танцах на льду.

Танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске.

Финал Гран-при России по фигурному катанию

Челябинск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова – Иван Букин – 220,70

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 216,05

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 204,36

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 202,99

5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 199,02

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 198,58

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 185,70

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 184,19

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 180,34

10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 177,99

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 131,85

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 128,44

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 122,88

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 122,49

5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 120,20

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 119,45

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 109,65

8. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 108,82

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 107,46

10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 107,16

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Самая позорная федерация за всю историю. Какое-то позорное протаскивание фаворитки Сиха и унижение нашей лучшей по стилю катания пары ПЧ. Абсолютное бездействие для получения допуска к МС, позорное бездействие на Олимпиаде. Позор, просто позор
Ответ iusupova.4l
Самая позорная федерация за всю историю. Какое-то позорное протаскивание фаворитки Сиха и унижение нашей лучшей по стилю катания пары ПЧ. Абсолютное бездействие для получения допуска к МС, позорное бездействие на Олимпиаде. Позор, просто позор
Спасибо, что находите слова. У меня их просто нет.
Ответ iusupova.4l
Самая позорная федерация за всю историю. Какое-то позорное протаскивание фаворитки Сиха и унижение нашей лучшей по стилю катания пары ПЧ. Абсолютное бездействие для получения допуска к МС, позорное бездействие на Олимпиаде. Позор, просто позор
Комментарий скрыт
ПЧ и КН разделяют 14 баллов! Это .....на "совести" судей. Адекватность покинула наши соревнования по ТАНЦАМ ?
Ответ Ринн24
ПЧ и КН разделяют 14 баллов! Это .....на "совести" судей. Адекватность покинула наши соревнования по ТАНЦАМ ?
Однозначно покинула адекватность судейства наши танцы ! Больше всего возмутила эта огромная разница в баллах ПЧ и КН .
Такого нет даже в Международном судействе , там разделяют пары такого уровня 2-3 балла .
Ответ Ринн24
ПЧ и КН разделяют 14 баллов! Это .....на "совести" судей. Адекватность покинула наши соревнования по ТАНЦАМ ?
Как они могут так позориться не понимаю.
1. Степанова-Букин
2. Пасечник-Чиризано
3. Шичина-Дрозд
Ответ Kritichnaya
1. Степанова-Букин 2. Пасечник-Чиризано 3. Шичина-Дрозд
100%
Ответ Kritichnaya
1. Степанова-Букин 2. Пасечник-Чиризано 3. Шичина-Дрозд
В моей ТАНЦЕВАЛЬНОЙ картине мира такой же расклад.
Красавица Сашуля так и не поехала, но они хотя бы на опыте. Но все равно я хз, чем все 3 пары лучше ПЧ. Комментаторы зря едят свой хлеб: никаких нормальных объяснений нам, крестьянам кривозубым, не дадут. Только оценочные субъективные: "до мурашек", "одна ниточка", "порхали надо льдом". Спасибо, я сама могу такое оценить, а с техникой что?
Ответ kate_ko
Красавица Сашуля так и не поехала, но они хотя бы на опыте. Но все равно я хз, чем все 3 пары лучше ПЧ. Комментаторы зря едят свой хлеб: никаких нормальных объяснений нам, крестьянам кривозубым, не дадут. Только оценочные субъективные: "до мурашек", "одна ниточка", "порхали надо льдом". Спасибо, я сама могу такое оценить, а с техникой что?
Плюсы все решают)
Ответ missis-Zima
Плюсы все решают)
Так да, но я хочу понять за что у ПЧ уровни в дорожке ниже, чем у СБ, КН, МУ. Какие критерии они не выполнили? Но никто ж не скажет. Не до мурашек, видимо, у них, не порхали
Если Крылова не видит ПЧ своей первой парой, то Лизе с Дарио нужно менять штаб. Лизе не хочется. По-человечески понимаю. Но тогда можно "слить" карьеру в угоду назначенцам.
Ответ Ринн24
Если Крылова не видит ПЧ своей первой парой, то Лизе с Дарио нужно менять штаб. Лизе не хочется. По-человечески понимаю. Но тогда можно "слить" карьеру в угоду назначенцам.
Вы абсолютно правы
Ответ Ринн24
Если Крылова не видит ПЧ своей первой парой, то Лизе с Дарио нужно менять штаб. Лизе не хочется. По-человечески понимаю. Но тогда можно "слить" карьеру в угоду назначенцам.
Она за них даже болеет по-разному
Хоть убейте, я не понимаю, чем МУ лучше ПЧ
Ответ Санаторий
Хоть убейте, я не понимаю, чем МУ лучше ПЧ
Никто не понимает, потому что объективно хуже
Ответ Санаторий
Хоть убейте, я не понимаю, чем МУ лучше ПЧ
Очевидно, чтобы не подбирались близко к блатным
Сил ПЧ выдержать всю эту несправедливость. Сиху и судьям гореть в аду, чтобы карма вас настигла очень быстро за этот беспредел
Произволка ПЧ- лучшая пп в наших танцах
Ответ Matilda17
Произволка ПЧ- лучшая пп в наших танцах
И они в ней прекрасны. Восторг просто.
Насыпали от души. Ну как так?
Лиза и Дарио не расстраивайтесь, мы с вами и всегда поддерживаем и любим.
Ответ ОлесяОлеська
Насыпали от души. Ну как так? Лиза и Дарио не расстраивайтесь, мы с вами и всегда поддерживаем и любим.
Так на одной любви болельщиков на ГС не отберешься, надо же, чтобы и судьи адекватно оценивали.
14 баллов от пчелок - сюр
Ответ Lolka12
14 баллов от пчелок - сюр
И, заметьте, никто не падал и элементы не срывал.
