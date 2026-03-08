⛸️ Финал Гран-при России. Степанова и Букин победили, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
Танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске.
Финал Гран-при России по фигурному катанию
Челябинск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Александра Степанова – Иван Букин – 220,70
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 216,05
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 204,36
4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 202,99
5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 199,02
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 198,58
7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 185,70
8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 184,19
9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 180,34
10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 177,99
Произвольный танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 131,85
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 128,44
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 122,88
4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 122,49
5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 120,20
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 119,45
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 109,65
8. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 108,82
9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 107,46
10. Анна Коломенская – Артем Фролов – 107,16
Такого нет даже в Международном судействе , там разделяют пары такого уровня 2-3 балла .
2. Пасечник-Чиризано
3. Шичина-Дрозд
Лиза и Дарио не расстраивайтесь, мы с вами и всегда поддерживаем и любим.