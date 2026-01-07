Виктория Синицина: «Мне очень тяжело развидеть Пападакис рядом с Сизероном, но новая пара с Фурнье-Бодри получилась красивой и техничной»

Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов оценили возвращение француза Гийома Сизерона в спорт.

Сизерон – олимпийский чемпион Пекина-2022 в дуэте с Габриэлой Пападакис. Теперь фигурист катается с Лоранс Фурнье-Бодри, с которой завоевал серебро финала Гран-при.

Синицина : Мне эта пара очень импонирует. Они очень красивые, статные. Видно, что много работали. Конечно, мне очень тяжело развидеть Габриэлу рядом с Гийомом, но новая пара получилась красивой и техничной. Их постановки мне очень нравятся.

Кацалапов : Я считаю, что они претенденты на самые высокие места на Олимпийских играх. Мне кажется, что пара удалась. Лоранс и раньше была очень техничной партнершей, но, на мой взгляд, она оставалась в тени. А в паре с Гийомом она однозначно раскрылась, он этому поспособствовал.

Потому что мы все знаем, что он супертехничный партнер, для него важно, чтобы партнерша сильно помогала ему. Он любит быть на льду первым номером, и Лоранс позволяет это делать. Но при этом и она не теряет себя. И по технике у них все прекрасно, и по постановкам все отлично. Я думаю, что они очень конкурентоспособны.