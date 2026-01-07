  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Виктория Синицина: «Мне очень тяжело развидеть Пападакис рядом с Сизероном, но новая пара с Фурнье-Бодри получилась красивой и техничной»
23

Виктория Синицина: «Мне очень тяжело развидеть Пападакис рядом с Сизероном, но новая пара с Фурнье-Бодри получилась красивой и техничной»

Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов оценили возвращение француза Гийома Сизерона в спорт.

Сизерон – олимпийский чемпион Пекина-2022 в дуэте с Габриэлой Пападакис. Теперь фигурист катается с Лоранс Фурнье-Бодри, с которой завоевал серебро финала Гран-при.

Синицина: Мне эта пара очень импонирует. Они очень красивые, статные. Видно, что много работали. Конечно, мне очень тяжело развидеть Габриэлу рядом с Гийомом, но новая пара получилась красивой и техничной. Их постановки мне очень нравятся.

Кацалапов: Я считаю, что они претенденты на самые высокие места на Олимпийских играх. Мне кажется, что пара удалась. Лоранс и раньше была очень техничной партнершей, но, на мой взгляд, она оставалась в тени. А в паре с Гийомом она однозначно раскрылась, он этому поспособствовал.

Потому что мы все знаем, что он супертехничный партнер, для него важно, чтобы партнерша сильно помогала ему. Он любит быть на льду первым номером, и Лоранс позволяет это делать. Но при этом и она не теряет себя. И по технике у них все прекрасно, и по постановкам все отлично. Я думаю, что они очень конкурентоспособны.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoГийом Сизерон
logoВиктория Синицина
logoНикита Кацалапов
танцы на льду
logoсборная России
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoГабриэла Пападакис
logoсборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Кацалапов: «Жулин всегда говорит, что ждет меня на тренировках. Но пока что я связал жизнь с ледовыми шоу»
7 января, 10:44
Синицина назвала Гуменника спортсменом года: «Он практически чисто откатывал все соревнования. Думаю, из наших он сейчас лучший»
7 января, 09:39
Чемпионат Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон набрали баллы выше мирового рекорда, Аймоз победил, Сяо Хим Фа – 2-й, другие результаты
21 декабря 2025, 07:15
Главные новости
Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начнутся в течение недели (Sport24)
сегодня, 15:09
Кондратюк о лучших спортсменах 2025 года: «Для меня это Овечкин и Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Малинин»
сегодня, 14:54
Андрей Мозалев: «Вечный вопрос, какой город лучше – Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы – Москва»
сегодня, 14:31
Роман Савосин: «Если появится возможность выступать на международных соревнованиях – это будет на грани фантастики»
сегодня, 14:12
Илья Малинин: «Любовь к гимнастике и акробатике подталкивает меня к тому, чтобы выходить за рамки в фигурном катании»
сегодня, 13:52
Чемпионат США. Гленн, Лью, Левито, Эверхардт, Теннелл покажут произвольные программы
сегодня, 12:47
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Шин и Надь, Кам и О’Ши выступят с произвольными программами
сегодня, 12:46
Роднина о том, что Олимпиаду могут не показать в РФ: «Почему тогда у нас весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Не возникает вопрос, нужно ли это»
сегодня, 12:32
Эксперты оценивают стоимость кольца, фото с которым опубликовала Загитова, примерно в 25 млн рублей
сегодня, 11:32
Бойкова и Козловский из-за метели в Москве не смогли вовремя вылететь на шоу Bol on Ice в Италию
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
39 минут назад
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
вчера, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
вчера, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39