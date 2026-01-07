Синицина назвала Гуменника спортсменом года: «Он практически чисто откатывал все соревнования. Думаю, из наших он сейчас лучший»

Виктория Синицина назвала Петра Гуменника спортсменом года.

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина назвала фигуриста Петра Гуменника лучшим спортсменом 2025 года.

В нынешнем сезоне выиграл финал Гран‑при России, чемпионат страны, а также квалификационный турнир к Олимпиаде‑2026.

– Кого бы вы назвали лучшими спортсменами этого года?

– Наверное, для нас [с Никитой Кацалаповым] это Петр Гуменник. Он практически чисто откатывал все соревнования и с четырьмя четверными выиграл чемпионат России. Думаю, что из наших спортсменов он сейчас лучший, – сказала Синицина.