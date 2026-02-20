Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»

Костомаров о Петросян: она хорошо выступила на Олимпиаде, боролась.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Петросян заняла итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Хорошее выступление, но, увы, была допущена ошибка на сложнейшем элементе, который мог помочь ей залезть в тройку. Жизнь на этом не заканчивается. Уверен, что она и тренеры расстроены. Не всегда все получается. Но каталась хорошо, еще молодец, что набрала после падения. Боролась, старалась, к сожалению, этого недостаточно для попадания в тройку», – сказал Костомаров «СЭ».

«Этот результат и саму Аделию, и ее команду не очень устраивает. Если бы она исполнила все, что было задумано, возможно, она была бы в тройке. Увы, не всегда получается все, что задумывается. Как есть, так есть.

Почему ей должно быть стыдно возвращаться в Россию? Это спорт, твоя собственная работа. Без падений не бывает взлетов. Надо продолжать работать и думать о себе в первую очередь, команде, тренерах. Нужно продолжать бороться», – цитирует Костомарова «Чемпионат.com».

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?