  • Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
23

Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»

Костомаров о Петросян: она хорошо выступила на Олимпиаде, боролась.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Петросян заняла итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Хорошее выступление, но, увы, была допущена ошибка на сложнейшем элементе, который мог помочь ей залезть в тройку. Жизнь на этом не заканчивается. Уверен, что она и тренеры расстроены. Не всегда все получается. Но каталась хорошо, еще молодец, что набрала после падения. Боролась, старалась, к сожалению, этого недостаточно для попадания в тройку», – сказал Костомаров «СЭ». 

«Этот результат и саму Аделию, и ее команду не очень устраивает. Если бы она исполнила все, что было задумано, возможно, она была бы в тройке. Увы, не всегда получается все, что задумывается. Как есть, так есть.

Почему ей должно быть стыдно возвращаться в Россию? Это спорт, твоя собственная работа. Без падений не бывает взлетов. Надо продолжать работать и думать о себе в первую очередь, команде, тренерах. Нужно продолжать бороться», – цитирует Костомарова «Чемпионат.com». 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoОлимпиада-2026
logoСпорт-Экспресс
женское катание
logoАделия Петросян
logoРоман Костомаров
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да все нормально. На Аделю сильно давил тот факт, что с прошлых ОИ ученицы Этери с медалями приезжали, так и ситуация была совсем иная.
Не знаю, куда написать, пишу здесь. Для тех, кто считает, что судейство было лояльным.

В ПП у Адель 3 техническая оценка. И 11 компы. Проставлены ребра, у топов конечно не проставлены, хотя и у Сакамото, и у Лью это известная тема.

Если скажете, что в ПП она упала, то я скажу, что в КП у нее были так же 11-е компы :))

Судейство было нацелено не на пьедестал изначально. Конечно, мол, сама упала, но упала с ультраси, и по оценкам чистый бы не помог. Да и нашли еще, что бы подрезать - пример Пети перед глазами.

Не будем наивными)
Ответ Yasenka
Не знаю, куда написать, пишу здесь. Для тех, кто считает, что судейство было лояльным. В ПП у Адель 3 техническая оценка. И 11 компы. Проставлены ребра, у топов конечно не проставлены, хотя и у Сакамото, и у Лью это известная тема. Если скажете, что в ПП она упала, то я скажу, что в КП у нее были так же 11-е компы :)) Судейство было нацелено не на пьедестал изначально. Конечно, мол, сама упала, но упала с ультраси, и по оценкам чистый бы не помог. Да и нашли еще, что бы подрезать - пример Пети перед глазами. Не будем наивными)
Выдай лучше базу,а не слова. Где протокол?
Ответ Олег Васечкин
Выдай лучше базу,а не слова. Где протокол?
Это из протоколов. Или я компы / технику по-Вашему с неба взяла? Точнее, по-твоему)) не знаешь, где протоколы взять? Гугл в помощь)
Секс-бомба Захарова не считает этот элемент сложнейшим
Такое ощущение, что вообще не смотрел и не вникал в происходящее, но мнение выдал
Если бы она исполнила все задуманное, то была бы не возможно в тройке, а с гарантированным золотом. У нее в задумках было 2 квада и это был упрощенный вариант. Но заявить не значит сделать.
Ещё один псевдо специалист в одиночном фигурном катание. Если бы Петросян сделала что задумала она бы победила и никакие улыбки не помогли бы Лью
