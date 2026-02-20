Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»

Железняков о Петросян: на девочку упал огромный груз ответственности.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Петросян заняла шестое место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«У Аделии не было выбора, надо было рисковать. Без четверных на пьедестал рассчитывать было бы невозможно. В любом случае тянули бы японок и американок, как бы они ни откатались. Все правильно было сделано, но получилось так, как получилось.

Я считаю, что тут нечего стыдиться. На девочку упал огромный груз ответственности. У всех сборных было по три человека, а она одна отдувалась за всю страну. Это такое психологическое давление, что она еще большая умничка и молодец. Выдержала весь этот прессинг, достойно выступила и показала неплохой уровень. Винить себя здесь точно не в чем.

Плюс у нее не было опыта в международных стартах, и тут сразу Олимпиада. Аделия должна выбросить всю эту мнительность из головы и не заниматься самобичеванием.

Любой зритель и болельщик, который толком не разбирается, видит, что уровень женского одиночного катания упал. Что нельзя сказать о мужском. Если сравнить прошлые Олимпиады, что там вытворяли наши девочки, когда квады считались нормой. А здесь все были в удивлении, что кто-то прыгнул тройной аксель, поэтому, конечно, уровень упал», – сказал Железняков .