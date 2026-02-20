28

Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Петросян заняла шестое место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«У Аделии не было выбора, надо было рисковать. Без четверных на пьедестал рассчитывать было бы невозможно. В любом случае тянули бы японок и американок, как бы они ни откатались. Все правильно было сделано, но получилось так, как получилось.

Я считаю, что тут нечего стыдиться. На девочку упал огромный груз ответственности. У всех сборных было по три человека, а она одна отдувалась за всю страну. Это такое психологическое давление, что она еще большая умничка и молодец. Выдержала весь этот прессинг, достойно выступила и показала неплохой уровень. Винить себя здесь точно не в чем.

Плюс у нее не было опыта в международных стартах, и тут сразу Олимпиада. Аделия должна выбросить всю эту мнительность из головы и не заниматься самобичеванием.

Любой зритель и болельщик, который толком не разбирается, видит, что уровень женского одиночного катания упал. Что нельзя сказать о мужском. Если сравнить прошлые Олимпиады, что там вытворяли наши девочки, когда квады считались нормой. А здесь все были в удивлении, что кто-то прыгнул тройной аксель, поэтому, конечно, уровень упал», – сказал Железняков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Не было в соперницах "пятиквадки" или "феноменальной юниорки космоса" с невменяемой второй оценкой.
У Петросян были самые легкие соперницы за 20 лет ОИ.
Я извиняюсь, но на Петра не упал? Мне за него так обидно. Человек откатал отлично, имеет стальные нервы, и заслуженно должен был быть минимум 2!!! А в итоге его никуда даже не позвали
Ответ kiro_lo
Я извиняюсь, но на Петра не упал? Мне за него так обидно. Человек откатал отлично, имеет стальные нервы, и заслуженно должен был быть минимум 2!!! А в итоге его никуда даже не позвали
не упал,вам это не понятно? отжал чужое место и пронесли на руках весь сезон раздавая, +50-60 липовых баллов,а США отправили в туристические путешествия, ничем не был обременен,ни на сайт мок не зашел почитать рекомендации мок, ничего сам не сделал-все в последней момент,виза, история с правами, и шампунь ему в Милане не найти было и все жертвой изображают взрослого мужчину.и то,что не позвали или может быть и позовут личное право организаторов, так заведено и не пригласили прежде всего из-зжа не уместности показательного номера про робота на коньках, это не Ледниковый период и не Русский вызов, здесь другой зритель,другие вкусы, которые не монтируются с самодеятельностью от Авербуха.
Только на девочку упал этот груз, как любят у нас жертвой себя выставлять, если бы Петра судили как Аделию, то он был бы с медалью, изнылись все, да травма, не было у неё квадов и трикселя, сами запустили их в космос с недокрутами
Ответ Элен Карташова
Только на девочку упал этот груз, как любят у нас жертвой себя выставлять, если бы Петра судили как Аделию, то он был бы с медалью, изнылись все, да травма, не было у неё квадов и трикселя, сами запустили их в космос с недокрутами
Петя жертва судей , Адель -обстоятельств
А что ее заставляли туда ехать? Вроде сами рвались, даже под нейтральным статусом, лишь бы попасть.
Девочка мечтала сюда попасть, не надо про то, что страна взвалила на Аделию ответственность. Из слов Железникова, так Аделию заставили, никто не заставлял, сама стремилась, другое дело, что получила травму и находилась не в форме. Ну в этом уж точно не страна виновата🤷‍♀️
я всю жду интервью одной красивой блондинки в дорогом пальто, тренера вроде бы , которая уехала на ОИ прям в начале февраля рассказав что все очень плохо, может расскажут теперь что за травма у Адели, сама девочка вот боится лишнего сказать
Ну зачем такой пафос? Неужели специалистам не видно и не понятно, что, при бесспорном наличии таланта, Аделия далеко ещё не «стойкий оловянный солдатик» и железный боец (это никакой не упрек в ее сторону, - просто данность)
Прошу заметить, что главная опастность всегда шла именно от сокомандниц ! Тут их, те главных конкуренток не было ! Она ж не гирю одна несла !
Далеко не у всех сборных было по три человека.
Ответ Pakita
Далеко не у всех сборных было по три человека.
Шайдаров и Самоделкина такие: 🙄
Ответ Pakita
Далеко не у всех сборных было по три человека.
Та и как бы Малинин можно сказать что был один - от Наумова и Торгашева толку не было. Та и многие так ездят, где один лидер, а другие по остаточному принципу. Даже Алиса выходила на произволку в статусе последней надежды Америки на личное золото.
Так я даже знаю кого благодарить,что она одна.
