50

Мемориал Жука. Артем Федотов победил, Жураховский – 2-й, Евдокимов – 3-й

Фигурист Артем Федотов одержал победу на Мемориале Жука.

Фигурист Артем Федотов одержал победу на Мемориале Станислава Жука в соревнованиях среди мальчиков старшей группы.

Мемориал Станислава Жука

Тверь

Мальчики, старшая группа

Итоговое положение

1. Артем Федотов – 287,86

2. Кирилл Жураховский – 283,97

3. Лев Евдокимов – 263,07

4. Серафим Макеев – 250,70

5. Глеб Дудченко – 249,15

6. Роман Глазов – 242,02

7. Егор Васько – 240,74

8. Макар Бондарев – 237,73

9. Степан Юров – 226,65

10. Максим Брагин – 222,89

Произвольная программа

1. Кирилл Жураховский – 151,15

2. Артем Федотов – 148,81

3. Лев Евдокимов – 141,01

4. Серафим Макеев – 134,21

5. Егор Васько – 128,06

6. Глеб Дудченко – 127,74

7. Роман Глазов – 124,34

8. Макар Бондарев – 120,78

9. Максим Брагин – 119,52

10. Степан Юров – 119,38

Короткая программа

1. Артем Федотов – 75,93

2. Кирилл Жураховский – 75,10

3. Серафим Макеев – 74,03

4. Глеб Дудченко – 68,35

5. Лев Евдокимов – 67,42

6. Роман Глазов – 67,04

7. Макар Бондарев – 65,49

8. Егор Васько – 64,08

9. Максим Брагин – 63,75

10. Степан Юров – 60,43

Элементы

1. Артем Федотов – 63,12

2. Кирилл Жураховский – 57,72

3. Лев Евдокимов – 54,64

4. Глеб Дудченко – 53,06

5. Макар Бондарев – 51,46

6. Роман Глазов – 50,64

7. Егор Васько – 48,60

8. Алексей Капранов – 46,86

9. Степан Юров – 46,84

10. Серафим Макеев – 42,46

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Артем Федотов
Степан Юров
logoсборная России
Мемориал Станислава Жука
результаты
Егор Васько
Лев Евдокимов
Кирилл Жураховский
мужское катание
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будущий пятикратный олимпийский чемпион решил здесь больше не позориться
Ответ Надежда
Будущий пятикратный олимпийский чемпион решил здесь больше не позориться
Напрасно искали мы его фамилию в перечне участников
Ответ Здравый@смысл@
Напрасно искали мы его фамилию в перечне участников
Ему хоть программы, интересно, ставили в этом сезоне, или так и катает пьяного Джека Воробья шестой сезон? (Не шучу, с 2020 года он его катает)
А где же Саша Плющенко? Идет своим темпом? Не форсируют?
Ответ Елка72
А где же Саша Плющенко? Идет своим темпом? Не форсируют?
Он вообще перестал где-либо выступать...
Ответ Елка72
А где же Саша Плющенко? Идет своим темпом? Не форсируют?
У него пубертат.
Жураховский просто будущая суперзвезда. Дай Бог здоровья парню 🙏
Ответ Тотли Тауэрс
Жураховский просто будущая суперзвезда. Дай Бог здоровья парню 🙏
Да, парень артистичный!
Четыре мальчика выполнили сегодня каскад с трикселем (Артем, Кирилл, Лев и Серафим), молодцы!
С победой Артёма, очень рада за него, просто светится весь. Вроде бы ещё подрос Артём, а прыжки очень ровные и красивые у него. И вообще прогрессирует постепенно. Молодец.
Кирилла с серебром. Молодец, квад почти сделал, триксели хорошие. И сам прелесть.
Льва с бронзой, тоже большой молодец.
И вообще, много ребят интересных.
Сарновского не хватает)
А Гномыч не участвует?
Ответ kverigina
А Гномыч не участвует?
К Олимпиаде готовиться)
Ответ kverigina
А Гномыч не участвует?
Прячется от соревнований, где он не единственный участник
Артемку с победой. Справился.
Артем наконец-то вернул свой триксель, недавно совсем пропал, но что примечательно, вернул с лучшим качеством, сейчас он просто классический и главное стабильный. Это очень пригодится ему в финале гран-при уже 5 марта. Жалко , что квад так и не смогли освоить в этом сезоне. А вот Кирилл освоил квад, хотя и не всегда успешно его выполняет. Но на недавнем первенстве Москвы по старшему возрасту, все исполнил и набрал 160 баллов и проиграл только Сарновскому, но это уже не считается. А Сарновскому стыдно отбирать игрушки в песочнице у маленьких. Федотова младшего с первой крупной победой и чемпионством России, ну а Кирилл не воспользовался ошибками Артема и сам навалял, а ведь он мог и выиграть это первенство России. Ну и поздравить надо бывшего ученика Дудакова, Леву Евдокимова, хороший парень, не потерялся уйдя из Хрустального, есть надежды на перспективу.
Артём успешно справился с прокатом ПП. Классно исполнил триксель в каскаде и сольно. На хорошем уровне и остальные прыжки исполнил, только в конце сдвоил лутц, рано раскрылся. В итоге занял первое место , а Кирилл второе, с чем ребят и поздравляю. Молодцы !
Ответ Док Аксель
Артём успешно справился с прокатом ПП. Классно исполнил триксель в каскаде и сольно. На хорошем уровне и остальные прыжки исполнил, только в конце сдвоил лутц, рано раскрылся. В итоге занял первое место , а Кирилл второе, с чем ребят и поздравляю. Молодцы !
На лутце не ошибка, там два повтора уже есть, тройной он не мог прыгать
Ответ MarinaEst
На лутце не ошибка, там два повтора уже есть, тройной он не мог прыгать
Он сделал бабочку на сольном лутце, вместо 3Л прыгнув 2Л. У него 3Л был только в каскаде с 3Т.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем