Мемориал Жука. Артем Федотов победил, Жураховский – 2-й, Евдокимов – 3-й
Фигурист Артем Федотов одержал победу на Мемориале Станислава Жука в соревнованиях среди мальчиков старшей группы.
Мемориал Станислава Жука
Тверь
Мальчики, старшая группа
Итоговое положение
1. Артем Федотов – 287,86
2. Кирилл Жураховский – 283,97
3. Лев Евдокимов – 263,07
4. Серафим Макеев – 250,70
5. Глеб Дудченко – 249,15
6. Роман Глазов – 242,02
7. Егор Васько – 240,74
8. Макар Бондарев – 237,73
9. Степан Юров – 226,65
10. Максим Брагин – 222,89
Произвольная программа
1. Кирилл Жураховский – 151,15
2. Артем Федотов – 148,81
3. Лев Евдокимов – 141,01
4. Серафим Макеев – 134,21
5. Егор Васько – 128,06
6. Глеб Дудченко – 127,74
7. Роман Глазов – 124,34
8. Макар Бондарев – 120,78
9. Максим Брагин – 119,52
10. Степан Юров – 119,38
Короткая программа
1. Артем Федотов – 75,93
2. Кирилл Жураховский – 75,10
3. Серафим Макеев – 74,03
4. Глеб Дудченко – 68,35
5. Лев Евдокимов – 67,42
6. Роман Глазов – 67,04
7. Макар Бондарев – 65,49
8. Егор Васько – 64,08
9. Максим Брагин – 63,75
10. Степан Юров – 60,43
Элементы
1. Артем Федотов – 63,12
2. Кирилл Жураховский – 57,72
3. Лев Евдокимов – 54,64
4. Глеб Дудченко – 53,06
5. Макар Бондарев – 51,46
6. Роман Глазов – 50,64
7. Егор Васько – 48,60
8. Алексей Капранов – 46,86
9. Степан Юров – 46,84
10. Серафим Макеев – 42,46
Полные результаты – здесь.
Кирилла с серебром. Молодец, квад почти сделал, триксели хорошие. И сам прелесть.
Льва с бронзой, тоже большой молодец.
И вообще, много ребят интересных.