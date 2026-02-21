6

Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»

Фигуристка Сенюк: не обращала внимания на свист в адрес сборной Израиля.

Израильская фигуристка Мария Сенюк заявила, что не обращала внимания на свист в адрес атлетов национальной команды во время церемонии открытия Олимпиады-2026.

Церемония проходила 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Сенюк несла флаг Израиля.

«Я вообще не обратила на это внимания. Несмотря на то, что я это слышала, это прошло мимо моих ушей. Я была сконцентрирована на своем деле, своей программе. Мое дело – это фигурное катание, а в политику я не лезу.

Для меня это было большой честью, я этот момент никогда не забуду, когда выходила со своим флагом на «Сан-Сиро». Я благодарна за то, что мне дали такую возможность. Я единственный спортсмен от своей страны в Олимпийской деревне, и как от такого можно было отказаться.

Меня смущало, что флаг очень большой. У меня рост очень маленький, и я переживала, что не могу сделать тот размах в разные стороны, который делают остальные. Это физически не получалось сделать. Но это то, что останется на всю жизнь в памяти», – сказала Сенюк, которая тренируется в России у Полины Цурской.

МОК о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Мария Сенюк
logoОлимпиада-2026
Политика
женское катание
logoсборная Израиля
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если эта слабая фигуристка у них достойна нести флаг... какого же уровня там остальные спортсмены? 🤦
Ответ bezsugar
если эта слабая фигуристка у них достойна нести флаг... какого же уровня там остальные спортсмены? 🤦
Уронившая ленту ОЧ по гимнастике
Умная девушка. Молодец!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
21 февраля, 21:30
Инна Гончаренко: «Верю, что Петросян выступит на следующей Олимпиаде. У нее есть желание бороться и развиваться»
21 февраля, 07:23
«Спасибо». Лью по-русски поблагодарила болельщиков после победы на Олимпиаде
21 февраля, 06:44
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
20 февраля, 11:13
Рекомендуем