Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»

Фигуристка Сенюк: не обращала внимания на свист в адрес сборной Израиля.

Израильская фигуристка Мария Сенюк заявила, что не обращала внимания на свист в адрес атлетов национальной команды во время церемонии открытия Олимпиады-2026.

Церемония проходила 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Сенюк несла флаг Израиля.

«Я вообще не обратила на это внимания. Несмотря на то, что я это слышала, это прошло мимо моих ушей. Я была сконцентрирована на своем деле, своей программе. Мое дело – это фигурное катание, а в политику я не лезу.

Для меня это было большой честью, я этот момент никогда не забуду, когда выходила со своим флагом на «Сан-Сиро». Я благодарна за то, что мне дали такую возможность. Я единственный спортсмен от своей страны в Олимпийской деревне, и как от такого можно было отказаться.

Меня смущало, что флаг очень большой. У меня рост очень маленький, и я переживала, что не могу сделать тот размах в разные стороны, который делают остальные. Это физически не получалось сделать. Но это то, что останется на всю жизнь в памяти», – сказала Сенюк, которая тренируется в России у Полины Цурской.

МОК о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств»