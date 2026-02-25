2

Захарова о программах: «Наверное, не буду далеко отходить от музыки, которая у меня сейчас. Под лирику катать не люблю»

Фигуристка Захарова о программах: не люблю катать под лирику.

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова высказалась о своих программах.

– У тебя очень красивые программы в этом сезоне. Есть еще какие-то образы, которые хотела бы примерить на себя?

– Наверное, не буду далеко отходить от музыки, которая у меня сейчас стоит – в особенности от какого-нибудь танго. Потому что, как по мне, это прямо моя музыка: она мне идет, я в ней чувствую себя идеально. И она мне очень нравится. Под лирику катать не люблю, мне это не нравится. Я себя там не нахожу. Очень многие, кстати, тоже писали раньше: «Почему у тебя только танго...» Потому что я чувствую себя, могу эту программу откатать настолько классно, в отличие от какой-нибудь лирики...

У меня была «Ромео и Джульетта» – моя мама очень хотела, чтобы она стояла. И мне она так безумно не нравилась, я так ужасно катала, что в итоге все там переставили – и в итоге тоже сделали какое-то танго. Поэтому не буду отходить далеко от таких вводных. Насчет образа какого-то... наверное, нет, просто буду под такую музыку кататься.

– Ты упомянула, что тебе говорят «катаешь только танго», не боишься стать фигуристкой одного образа?

– Честно? Вообще все равно. Пусть так считают. Мне это нравится, я это чувствую, и все. Буду катать под музыку, которая мне откликается.

– А как относишься к программам, которые называют «золотым фондом» – по типу «Кармен», «Лунной сонаты» – образам, которые всегда были и будут ставиться?

– Это красиво звучит, почему бы и нет? – сказала Захарова.

Честно говоря, у девушек так часто в программах лирика (опять же потому, что большинству это удобно, не нужно напрягаться), что я рада любым программам, способным добавить бодрости в соревнования.

Например, на женской одиночке этой олимпиады периодически заснуть хотелось от медленной музыки и такого же катания у большинства. Всё-таки у мужчин выбор музыки всегда интереснее.

А Маша может попробовать себя ещё и в джазе, тоже наверняка хорошо будет смотреться.
Чё напрягаться-то. Удобненько.
