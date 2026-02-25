Щербакова о соревнованиях одиночников в Милане: «Меня настолько захлестнули эмоции, воспоминания от своей Олимпиады, что даже толком не вспомнила, кто и что катал»

Щербакова о Милане-2026: захлестнули эмоции, воспоминания от своей Олимпиады.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась впечатлениями от поездки на Олимпиаду-2026 в Милан.

«На самом деле я получила очень много ярких эмоций – как положительных, так и отрицательных. Соревнования – это всегда взлеты и падения как для тех, кто находится на льду, так и для зрителей, которые смотрят и сопереживают спортсменам. Я, оказавшись на стороне зрителей, безусловно, испытала много эмоций. Мы сходили на разные виды спорта – и фигурное катание посмотрели, и на хоккей, и на шорт-трек, и на конькобежный спорт.

Честно скажу, мне даже немного обидно: мне пришлось, придя домой, полностью пересматривать мальчиков на видео, потому что меня настолько захлестнули эмоции, воспоминания от своей Олимпиады, что я даже толком не вспомнила, кто и что катал. Пришлось заново освежать это в памяти, потому что помнила лишь фрагментами. Наверное, там это скорее была личная терапия для меня, а мальчиков я все-таки уже прожила эмоционально и пересмотрела потом», – сказала Щербакова.

Соревнования одиночников выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана, двукратный чемпион мира американец Илья Малинин стал восьмым.

«Это спорт. И фигурное катание – такой вид спорта, где порой настрой и нервы решают даже больше. Я всегда говорю, что то, что ты умеешь технически, – это не процент успеха, это просто твоя база, на которой будет основываться результат. А в момент, когда ты выходишь на лед, 90% будет зависеть от твоего внутреннего настроя, от готовности, от каких-либо отвлекающих факторов и от того, как ты сам с ними справишься. У каждого факторы разные и разный уровень давления. Олимпийские игры – тот момент, когда все накаляется до самых высоких уровней», – отметила фигуристка.

«Я, в принципе, являюсь человеком, который включается в то, что происходит на льду, и сопереживает ребятам, безусловно, поэтому, конечно, с трибун это было максимально волнительно», – сказала Щербакова, отвечая на вопрос о выступлении россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника.