  Щербакова о соревнованиях одиночников в Милане: «Меня настолько захлестнули эмоции, воспоминания от своей Олимпиады, что даже толком не вспомнила, кто и что катал»
159

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась впечатлениями от поездки на Олимпиаду-2026 в Милан.

«На самом деле я получила очень много ярких эмоций – как положительных, так и отрицательных. Соревнования – это всегда взлеты и падения как для тех, кто находится на льду, так и для зрителей, которые смотрят и сопереживают спортсменам. Я, оказавшись на стороне зрителей, безусловно, испытала много эмоций. Мы сходили на разные виды спорта – и фигурное катание посмотрели, и на хоккей, и на шорт-трек, и на конькобежный спорт.

Честно скажу, мне даже немного обидно: мне пришлось, придя домой, полностью пересматривать мальчиков на видео, потому что меня настолько захлестнули эмоции, воспоминания от своей Олимпиады, что я даже толком не вспомнила, кто и что катал. Пришлось заново освежать это в памяти, потому что помнила лишь фрагментами. Наверное, там это скорее была личная терапия для меня, а мальчиков я все-таки уже прожила эмоционально и пересмотрела потом», – сказала Щербакова.

Соревнования одиночников выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана, двукратный чемпион мира американец Илья Малинин стал восьмым.

«Это спорт. И фигурное катание – такой вид спорта, где порой настрой и нервы решают даже больше. Я всегда говорю, что то, что ты умеешь технически, – это не процент успеха, это просто твоя база, на которой будет основываться результат. А в момент, когда ты выходишь на лед, 90% будет зависеть от твоего внутреннего настроя, от готовности, от каких-либо отвлекающих факторов и от того, как ты сам с ними справишься. У каждого факторы разные и разный уровень давления. Олимпийские игры – тот момент, когда все накаляется до самых высоких уровней», – отметила фигуристка.

«Я, в принципе, являюсь человеком, который включается в то, что происходит на льду, и сопереживает ребятам, безусловно, поэтому, конечно, с трибун это было максимально волнительно», – сказала Щербакова, отвечая на вопрос о выступлении россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
159 комментариев
Мы долго не забудем шедевральные прокаты Анны на ОИ, и Саши. Их уровень недосягаем на сегодня, никому в мире.
Ответ lavanda
Мы долго не забудем шедевральные прокаты Анны на ОИ, и Саши. Их уровень недосягаем на сегодня, никому в мире.
Комментарий скрыт
Ответ Вика Д.
Комментарий скрыт
Падающей?
Анечка для меня лично всегда будет идеальной спортсменкой в плане настроя и нервной устойчивости. Какие бы у не находили технические огрехи ее всегда было максимально приятно смотреть на стартах. Даже в неудачных прокатах она умела так собрать остальную программу что про падения просто забывалось... никогда не докатывала как будто повинность отбывала. Считаю что это свойство имеет огромное значение в любом спорте.
Ответ Daria Kurko
Анечка для меня лично всегда будет идеальной спортсменкой в плане настроя и нервной устойчивости. Какие бы у не находили технические огрехи ее всегда было максимально приятно смотреть на стартах. Даже в неудачных прокатах она умела так собрать остальную программу что про падения просто забывалось... никогда не докатывала как будто повинность отбывала. Считаю что это свойство имеет огромное значение в любом спорте.
Как Аня умеет собираться после неудач, она показала в ПП на ЧЕ 2022.
Ответ Katerina Sunny
Как Аня умеет собираться после неудач, она показала в ПП на ЧЕ 2022.
Ну не зря же ее родители Тутберидзе обхаживали .....
Так и подумал, что те слезы Ани после соревнований в МО были прежде всего вызваны флешбеками ее собственных ОИ. Четыре года назад она была вынуждена держать все эмоции внутри себя, а в Милане наконец смогла выпустить их. Ну и драма с Ильей, наверное, тоже сказалась.
Ответ EmperorNazer
Так и подумал, что те слезы Ани после соревнований в МО были прежде всего вызваны флешбеками ее собственных ОИ. Четыре года назад она была вынуждена держать все эмоции внутри себя, а в Милане наконец смогла выпустить их. Ну и драма с Ильей, наверное, тоже сказалась.
Ну слушайте, что значит «была вынуждена»? Так звучит, будто все остальные не позволили радоваться. Сама Аня говорила, что у нее у самой накопилось столько всего, что в моменте эмоций не испытала. Да и за десять дней до личных соревнований был тяжелый момент, связанный с командником. Никто не «не дал» ей радоваться, просто сложилось как сложилось
Ответ Aleksandra Gagarina
Ну слушайте, что значит «была вынуждена»? Так звучит, будто все остальные не позволили радоваться. Сама Аня говорила, что у нее у самой накопилось столько всего, что в моменте эмоций не испытала. Да и за десять дней до личных соревнований был тяжелый момент, связанный с командником. Никто не «не дал» ей радоваться, просто сложилось как сложилось
Полагаю, что на фоне событий четырёхлетней давности особого настроения радоваться и не было. Камила под следствием КАС и колоссальным давлением, у Саши истерика, все её успокаивают, с Аней только Глейхенгауз. Я даже не помню толком, поздравили ли её остальные. И всё это после того, как её прокатили с долгожданным командником.

В общем, вроде и есть повод порадоваться, а настроения...
эту параллельную реальность в ПП мужского турнира долго никто не забудет
Качало на качелях только в путь.
Сначала отличное выступление Петра
Потом хорошее выступление Стивена, но возник осадочек, что Петю он обошел таки
А потом началось в колхозе утро
Джуни вверх ногами врезается в борт
Грассл выдает перфоманс, слава фигурнокатательным богам не как на ЧЕ, но..
Чистый Шайдоров
Еще один перфоманс от Адама, от Юмы
Ошарашенный Шайдоров в грин-руме
И вишенка на торте перфоманс Ильи.
Хотя нет, вишенкой было его объятие с Шайдоровым
Еще и орущая Лина Фёдорова в прямом эфире ОККО
По моему накрыло всех
Я думаю, что Аня, как и все мы, не этого ожидала
Наверное для нее хорошо, что все это было некой терапией
Но я как вспомню, так вздрогну
А потом и женская одиночка добила

Олимпиада 2026 это сюр какой то
Одна радость - ФБС с золотом и итальянская сборная с бронзой
Вот,конечно,Аня-человек с железной нервной системой.Прекрасно откатала свою программу в таком прессинге!Эх!Как же жаль,что большинство наших талантливых спортсменов пропускают большие международные старты!Очень вредно не ездить на бал,когда ты этого заслуживаешь.
Ответ Kroshka gu
Вот,конечно,Аня-человек с железной нервной системой.Прекрасно откатала свою программу в таком прессинге!Эх!Как же жаль,что большинство наших талантливых спортсменов пропускают большие международные старты!Очень вредно не ездить на бал,когда ты этого заслуживаешь.
Комментарий скрыт
Надеюсь, что Анна в Милане закрыла гештальт. Наверное, мысленно поблагодарила судьбу и всех причастных к её невероятной олимпийской золотой медали.
Оно и реально не вспомнить кто, что катал на этих ОИ. Запомнился лишь развал Малины, не справедливость в отношении Гуменника, падение Петросян, "челюсти" итальянки, улыбка Алисы, слезы Каори, да финт в борт от корейца. Ах нет - катание Сизерона/Бодри конечно же и вот это единственное "вау" за все игры.
Ответ Den3Lo
Оно и реально не вспомнить кто, что катал на этих ОИ. Запомнился лишь развал Малины, не справедливость в отношении Гуменника, падение Петросян, "челюсти" итальянки, улыбка Алисы, слезы Каори, да финт в борт от корейца. Ах нет - катание Сизерона/Бодри конечно же и вот это единственное "вау" за все игры.
Победный слайд Маттео к команде, короткая Адама.
Ответ Мария Тихонова
Победный слайд Маттео к команде, короткая Адама.
Да, Адам очень круто выступил в КП
Спасибо Ане за вдохновение, которое она дарит своим талантом, умением собраться, скромностью и умом. Ее главная сила -- в балансе

Это точно была важная для нее поездка. Особенно учитывая ту опустошенность сразу после победы на ОИ четыре года назад. Сейчас она точно многое прожила окончательно, а заодно и отлично провела время))
Сидела недалеко от Ани и ее семьи на трибуне. Хотела подойти после проката за фото, но увидела, как она плачет и семья ее утешает, и не стала беспокоить...Даже не поняла, почему именно она плачет. А вот теперь она наконец-то комментарий дала.
Что значит не слова поддержки? Она сказала же, что сопереживала ребятам. Что опять не так?
