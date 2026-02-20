Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожелала фигуристке Аделии Петросян яркой и долгой карьеры.
18-летняя Петросян стала шестой на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Вчера ночью я, как и многие любители спорта, смотрела фигурное катание. Конечно, у меня тоже внутри вчера все сжалось от того, как же хотелось медали для юной и очень смелой Аделии.
Но среди всех рассуждений и споров вокруг такого исхода хочется сказать: начинать свою взрослую карьеру с Олимпийских игр невероятно сложно. Да, результат вышел не такой фееричный, как ожидали многие, но путь у всех разный: у кого‑то он сразу яркий, а у кого‑то развивается постепенно.
Аделия — невероятно талантливая, красивая и очень смелая девушка. Спорт любит смелых. Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой! У тебя все обязательно получится. В добрый путь, звезда», – написала Мельникова.
Несите следующую! Кто там у нас? Алиса? Годик ещё покатается...
Это все другие спортсмены поедут на ЧМ, потом через год начнут сезон заново, а у Аделии к этому никаких предпосылок: нет допуска к международным соревнованиям, травмы, которые год не проходят, молодые и дерзкие за спиной в родной стране. Ей надо было брать все здесь и сейчас.
В смысле взрослая карьера только на международных соревнованиях? Тогда продолжения можно ждать долго.