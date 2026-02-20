32

Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»

Мельникова о Петросян: начинать взрослую карьеру с Олимпиады невероятно сложно.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожелала фигуристке Аделии Петросян яркой и долгой карьеры.

18-летняя Петросян стала шестой на Олимпиаде-2026 в Милане. 

«Вчера ночью я, как и многие любители спорта, смотрела фигурное катание. Конечно, у меня тоже внутри вчера все сжалось от того, как же хотелось медали для юной и очень смелой Аделии.

Но среди всех рассуждений и споров вокруг такого исхода хочется сказать: начинать свою взрослую карьеру с Олимпийских игр невероятно сложно. Да, результат вышел не такой фееричный, как ожидали многие, но путь у всех разный: у кого‑то он сразу яркий, а у кого‑то развивается постепенно.

Аделия — невероятно талантливая, красивая и очень смелая девушка. Спорт любит смелых. Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой! У тебя все обязательно получится. В добрый путь, звезда», – написала Мельникова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Ангелины Мельниковой
Шаг во взрослую карьеру?? Але, гараж! Аделия уже сколько лет на взросляке выступает!
какой шаг во взрослую карьеру, это скорее шаг на выход из карьеры
какой шаг во взрослую карьеру, это скорее шаг на выход из карьеры
Ну, в ТШТ это уж точно! В 18 на выход.
Несите следующую! Кто там у нас? Алиса? Годик ещё покатается...
Ну, в ТШТ это уж точно! В 18 на выход. Несите следующую! Кто там у нас? Алиса? Годик ещё покатается...
Да и самой мотивацию искать. Тем более после того, как съездила на ОИ.
Мне тоже кажется, что это, скорее, шаг в ЛП. Если они так много говорили о травмах, то скорее всего они (или она) незалеченные. Как-то сразу вспоминается Анна с травмами после ОИ
Мне тоже кажется, что это, скорее, шаг в ЛП. Если они так много говорили о травмах, то скорее всего они (или она) незалеченные. Как-то сразу вспоминается Анна с травмами после ОИ
Ещё какие незалеченные. У нас у всего Хрусталя поголовно в 18 лет появляются незалеченные и непроходимые травмы. Причём независимо от того, прыгали они ультрася или нет😁
Какие правильные слова! Наверное, если бы шанс на скорое участие в международных соревнованиях был бы больше, то горечь неудачи не ощущалась бы всеми так остро.
Красивые слова, но возможно это последние международные соревнования Аделии, отсюда такая горечь от того, что не удалось сделать задуманное.
Это все другие спортсмены поедут на ЧМ, потом через год начнут сезон заново, а у Аделии к этому никаких предпосылок: нет допуска к международным соревнованиям, травмы, которые год не проходят, молодые и дерзкие за спиной в родной стране. Ей надо было брать все здесь и сейчас.
Для продолжения карьеры Петросян нужно переходить в Армению. Постоянное участие в международных соревнованиях и точно место на следующей Олимпиаде. Вроде, она уже отказывалась от такого предложения , но в текущей ситуации это будет для нее очень правильный ход.
Для продолжения карьеры Петросян нужно переходить в Армению. Постоянное участие в международных соревнованиях и точно место на следующей Олимпиаде. Вроде, она уже отказывалась от такого предложения , но в текущей ситуации это будет для нее очень правильный ход.
Вместе с Титовой будет выступать?)
Для продолжения карьеры Петросян нужно переходить в Армению. Постоянное участие в международных соревнованиях и точно место на следующей Олимпиаде. Вроде, она уже отказывалась от такого предложения , но в текущей ситуации это будет для нее очень правильный ход.
Конечно это правильный ход.Непатриотично конечно.Но я думаю что шоу от нее и в этом случае не откажутся.
"начинать свою взрослую карьеру с Олимпийских игр невероятно сложно."
В смысле взрослая карьера только на международных соревнованиях? Тогда продолжения можно ждать долго.
Даже Ангелина не понимает что в российском ЖО 18летние это не юные. К этому возрасту надо уже и повыигрывать турниры и заниматься монетизацией, если смогла побеждать или просто работать в шоу, тренером или в др.сферах.
Когда здоровье в порядке и восстановлена после травм
