Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»

Мельникова о Петросян: начинать взрослую карьеру с Олимпиады невероятно сложно.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожелала фигуристке Аделии Петросян яркой и долгой карьеры.

18-летняя Петросян стала шестой на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Вчера ночью я, как и многие любители спорта, смотрела фигурное катание. Конечно, у меня тоже внутри вчера все сжалось от того, как же хотелось медали для юной и очень смелой Аделии.

Но среди всех рассуждений и споров вокруг такого исхода хочется сказать: начинать свою взрослую карьеру с Олимпийских игр невероятно сложно. Да, результат вышел не такой фееричный, как ожидали многие, но путь у всех разный: у кого‑то он сразу яркий, а у кого‑то развивается постепенно.

Аделия — невероятно талантливая, красивая и очень смелая девушка. Спорт любит смелых. Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой! У тебя все обязательно получится. В добрый путь, звезда», – написала Мельникова.