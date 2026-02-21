12

Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»

Призер Олимпиады-1980 Шахрай рассказал, какую пенсию получает.

Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании, чемпион мира Сергей Шахрай рассказал, какую пенсию получает в России.

– Какая у вас пенсия как у чемпиона мира и призера Олимпиады?

– Она менялась. В начале 2000-х был период, когда чемпионам мира по фигурному катанию платили деньги. Но я ничего не получал. Когда начал этим заниматься, всем перестали платить.

Потом Путин ввел, что олимпийским чемпионам платят по 1000 долларов. Причем необязательно быть пенсионером, выплату получают все. Например, Ягудин, который еще не пенсионер. Одно время платили в зависимости от курса, в последние годы 50 тысяч рублей. За серебро я получаю 39 тысяч, бронзовые призеры – 20-25 тысяч.

Плюс есть надбавки от московского комитета по спорту. Мне как призеру Олимпиады приходит 15 тысяч.

– В сумме это 54 тысячи.

– Плюс 23 тысячи обычной пенсии. 75 тысяч получается, – сказал Шахрай. 

«В России не понимают, что люди в мире не так живут». Наш легендарный фигурист – уже 25 лет в Австралии

нормально за покатушки на коньках..
а простым работягам меньше
Ответ bezsugar
нормально за покатушки на коньках.. а простым работягам меньше
Работяги могут поставить простоту на паузу и пойти покататься.
Ответ bezsugar
нормально за покатушки на коньках.. а простым работягам меньше
Это не покатушки на коньках, а лучшие в мире люди на коньках.

Лучшие в мире работяги скорее всего получают сильно больше фигуристов. Кто мешает отучиться на инженерную специальность, набраться кучи опыта, выучить английский, переехать за рубеж на десятки тысяч долларов в месяц? То есть формально выложиться сильнее всех, как эти фигуристы сделали?

Если говорить про обычных середнячков-фигуристов, они до сборных не доходят и ничего не получают.

Конечно, это сложнее, чем что-то писать в комментариях.
В плохой России ему платят стипендию и пенсию. А в Америке миллионер выделил кучу денег на подобное лишь недавно, да и то после достижения 40? 45 лет? B Австралии вообще ничего не платят.
Нo все плохо лишь в России.
Т.е. живет в Австралии, а пенсию получает в России
Ответ ОльгаКа
Т.е. живет в Австралии, а пенсию получает в России
Он заработал пенсию в России, её и получает
Ответ ОльгаКа
Т.е. живет в Австралии, а пенсию получает в России
Причем, ни разу налоги в России не плативШИ. Фигуристы в его годы были на гос обеспечении, призовые выдавали налом.
Я учитель с 30-летним стажем.
Пенсия 30 т.
На выслугу не вышла - завучество не вошло в пед. стаж.
По 1т. в год заработала ! 🙈
Марина Черкасова - Сергей Шахрай, Вероника Першина - Марат Акбаров
