Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»

Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании, чемпион мира Сергей Шахрай рассказал, какую пенсию получает в России.

– Какая у вас пенсия как у чемпиона мира и призера Олимпиады?

– Она менялась. В начале 2000-х был период, когда чемпионам мира по фигурному катанию платили деньги. Но я ничего не получал. Когда начал этим заниматься, всем перестали платить.

Потом Путин ввел, что олимпийским чемпионам платят по 1000 долларов. Причем необязательно быть пенсионером, выплату получают все. Например, Ягудин, который еще не пенсионер. Одно время платили в зависимости от курса, в последние годы 50 тысяч рублей. За серебро я получаю 39 тысяч, бронзовые призеры – 20-25 тысяч.

Плюс есть надбавки от московского комитета по спорту. Мне как призеру Олимпиады приходит 15 тысяч.

– В сумме это 54 тысячи.

– Плюс 23 тысячи обычной пенсии. 75 тысяч получается, – сказал Шахрай.

