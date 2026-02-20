Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»

Призер чемпионатов Европы Сергей Воронов похвалил фигуристку Аделию Петросян за попытку исполнить четверной прыжок на Олимпиаде.

Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе и заняла на Играх итоговое 6-е место.

«У Петросян не получился четверной прыжок, но на то это и элемент ультра-си. Я считаю, что Аделия – талантливая девочка! Она имела смелость со своим тренерским штабом зайти на этот четверной прыжок.

Да, не получилось. Одно дело, если бы мы говорили про тройной прыжок. А четверной? Это все-таки женское одиночное катание. Я бы пожелал Аделии терпения, удачи в будущем и не посыпать голову пеплом», – сказал Воронов.

Также он отметил, что уровень женского катания на Олимпиаде снизился по сравнению с Играми-2022.

«Реальные вещи в разнице уровня есть. На Олимпиаде в 2022 году что Аня Щербакова, что Саша Трусова, что Камила Валиева – они все были с элементами ультра-си.

Эта первая тройка двигала все женское мировое фигурное катание вперед на усложнение. Так как сейчас российских спортсменов нет, женское одиночное катание стало меньше использовать элементы ультра-си.

Если мы посмотрим тройной аксель – Эмбер Гленн , четверной тулуп – Аделия и Накаи – тройной аксель. Это три человека из всех. У Накаи, по-моему, был недокрут, у Эмбер получился аксель, но риттбергер в двух программах не заладился, и у Аделии в этот раз тулуп не получился. Хотя на разминке были очень даже хорошие тулупы», – цитирует Воронова «Чемпионат».