  • Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»

Призер чемпионатов Европы Сергей Воронов похвалил фигуристку Аделию Петросян за попытку исполнить четверной прыжок на Олимпиаде.

Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе и заняла на Играх итоговое 6-е место.

«У Петросян не получился четверной прыжок, но на то это и элемент ультра-си. Я считаю, что Аделия – талантливая девочка! Она имела смелость со своим тренерским штабом зайти на этот четверной прыжок.

Да, не получилось. Одно дело, если бы мы говорили про тройной прыжок. А четверной? Это все-таки женское одиночное катание. Я бы пожелал Аделии терпения, удачи в будущем и не посыпать голову пеплом», – сказал Воронов. 

Также он отметил, что уровень женского катания на Олимпиаде снизился по сравнению с Играми-2022.

«Реальные вещи в разнице уровня есть. На Олимпиаде в 2022 году что Аня Щербакова, что Саша Трусова, что Камила Валиева – они все были с элементами ультра-си.

Эта первая тройка двигала все женское мировое фигурное катание вперед на усложнение. Так как сейчас российских спортсменов нет, женское одиночное катание стало меньше использовать элементы ультра-си.

Если мы посмотрим тройной аксель – Эмбер Гленн, четверной тулуп – Аделия и Накаи – тройной аксель. Это три человека из всех. У Накаи, по-моему, был недокрут, у Эмбер получился аксель, но риттбергер в двух программах не заладился, и у Аделии в этот раз тулуп не получился. Хотя на разминке были очень даже хорошие тулупы», – цитирует Воронова «Чемпионат». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
13 комментариев
За Серёгу всегда болели, он был всегда в обойме, тк научился не расстраиваться из-за неудачных прокатов, если вдруг они были, и опять шёл дальше. Фк - это армия: дисциплина, режим, ежовые рукавицы🔝🤍🤍🤍. Его поддержка как раз об этом, не падать духом что бы ни случилось, а ставить новые цели. Терпеливо к к ним идти. 🔥🔥🔥Аделия рискнула, и теперь может себя не винить, что не попыталась.👍👍 В этом можно найти опору 🌸
Ответ zadonbasss
За Серёгу всегда болели, он был всегда в обойме, тк научился не расстраиваться из-за неудачных прокатов, если вдруг они были, и опять шёл дальше. Фк - это армия: дисциплина, режим, ежовые рукавицы🔝🤍🤍🤍. Его поддержка как раз об этом, не падать духом что бы ни случилось, а ставить новые цели. Терпеливо к к ним идти. 🔥🔥🔥Аделия рискнула, и теперь может себя не винить, что не попыталась.👍👍 В этом можно найти опору 🌸
Да, всегда нравился Сергей характером и катанием.
Верим и желаем лучшего! Человек живет надеждой!
Трусова,Щербакова,Валиева смогли на ОИ исполнить уси,а Петросян уже нет.Так чей уровень ФК упал,непонятно. Мировой уровень женского фигурного катания получается вырос,есть триксель Гленн,Накаи, а на предыдущих ОИ кроме наших не прыгал никто .
Ответ Veronika spuria
Трусова,Щербакова,Валиева смогли на ОИ исполнить уси,а Петросян уже нет.Так чей уровень ФК упал,непонятно. Мировой уровень женского фигурного катания получается вырос,есть триксель Гленн,Накаи, а на предыдущих ОИ кроме наших не прыгал никто .
Зачем сравнивать? Ситуации совершенно разные. Тогда поехали командой, друг друга страховали, поддержка была от Федерации, серьезных травм в ОИ сезон не было, бана не было. Адель поехала совсем без опыта международных соревнований, да еще сразу на Олимпиаду, серьезная травма в ОИ сезон с последствиями и ограничениями, давление со стороны сми, все ждут золота, иначе провал. 6 место не так уж и плохо в подобных обстоятельствах.
Я скучаю по Сергею, и по тем временам, когда я с удовольствием смотрела почти все МС, включая этапы Гран-при...Когда наши спортсмены были уважаемы, соперники с удовольствием обнимались и фотографировалась с нашими...🥹
