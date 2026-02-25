Алена Косторная: «Лечу колено после падения с четверного выброса. Что касается соревнований – надеюсь, начнем с прокатов следующего сезона»

Косторная: лечу колено после падения на четверном выбросе.

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, что получила травму колена после падения на четверном выбросе.

«Мы сделали трансфер, но пока не тренировались по нескольким причинам. У нас очень много проектов, к тому же я лечу колено после падения с четверного выброса.

Я довольно сильно упала, хотя на видео это не так видно, но удар об лед был очень неприятный. Сейчас лечусь, ничего нового, ничего страшного. Кто не падал? Все падали, вставали и лечились.

Плюс очень большая загруженность — работаем по 18 часов. У меня последние выходные были в роддоме. Я действительно отдохнула, так как работы не было.

Потом, наверное, был всего один выходной — когда после уличного шоу у меня начался сильный гайморит. Это было примерно месяц назад, все остальное время я работала без выходных. Гоша тоже работал по 18 часов», — сказала Косторная.

Пара не выступит на соревнованиях в этом сезоне.

«Да, планы изменились, потому что есть определенная система. Гоша соревновался уже в этом сезоне, а я по факту человек, у которого на столе лежит заявление о завершении карьеры. Когда я была беременная, нас не могли держать в группе, потому что мы не ходили на тренировки, и пришлось написать заявление. Новое заявление я пока не написала. Есть общие правила, и они для всех, мы не исключение.

Мы, безусловно, хотим поехать на «Русский вызов». Это не соревнования, но, думаю, зрителям будет приятно, если мы просто выйдем. Что касается соревнований – надеюсь, начнем с прокатов следующего сезона, если нас позовут. Если нет – начнем чуть позже. Я все же надеюсь, что мы там будем», – цитирует Косторную ТАСС.