  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алена Косторная: «Лечу колено после падения с четверного выброса. Что касается соревнований – надеюсь, начнем с прокатов следующего сезона»
102

Алена Косторная: «Лечу колено после падения с четверного выброса. Что касается соревнований – надеюсь, начнем с прокатов следующего сезона»

Косторная: лечу колено после падения на четверном выбросе.

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, что получила травму колена после падения на четверном выбросе.

«Мы сделали трансфер, но пока не тренировались по нескольким причинам. У нас очень много проектов, к тому же я лечу колено после падения с четверного выброса.

Я довольно сильно упала, хотя на видео это не так видно, но удар об лед был очень неприятный. Сейчас лечусь, ничего нового, ничего страшного. Кто не падал? Все падали, вставали и лечились.

Плюс очень большая загруженность — работаем по 18 часов. У меня последние выходные были в роддоме. Я действительно отдохнула, так как работы не было.

Потом, наверное, был всего один выходной — когда после уличного шоу у меня начался сильный гайморит. Это было примерно месяц назад, все остальное время я работала без выходных. Гоша тоже работал по 18 часов», — сказала Косторная.

Пара не выступит на соревнованиях в этом сезоне.

«Да, планы изменились, потому что есть определенная система. Гоша соревновался уже в этом сезоне, а я по факту человек, у которого на столе лежит заявление о завершении карьеры. Когда я была беременная, нас не могли держать в группе, потому что мы не ходили на тренировки, и пришлось написать заявление. Новое заявление я пока не написала. Есть общие правила, и они для всех, мы не исключение.

Мы, безусловно, хотим поехать на «Русский вызов». Это не соревнования, но, думаю, зрителям будет приятно, если мы просто выйдем. Что касается соревнований – надеюсь, начнем с прокатов следующего сезона, если нас позовут. Если нет – начнем чуть позже. Я все же надеюсь, что мы там будем», – цитирует Косторную ТАСС.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАлена Косторная
Георгий Куница
logoсборная России
травмы
пары
ТАСС
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Алён, ну нафига четверной выброс-то? Куда он тебе упёрся...?
Ответ Malvada
Алён, ну нафига четверной выброс-то? Куда он тебе упёрся...?
Это та же самая Алёна, которая типа якобы ушла из одиночки в парное, потому что на одиночку у неё типа якобы здоровья не хватает, а вот в парном самое то.
Ответ Malvada
Алён, ну нафига четверной выброс-то? Куда он тебе упёрся...?
Ну да можно подумать все остальное вау не хватает только четв выброса
как же Аленка любит страдать.
Ну ладно раньше, с ее слов, ее Тутберидзе гоняла.
А сейчас кто заставляет по 18 часов работать? Зачем соглашалась на уличные шоу, если у нее параллельно Ледниковый период идет.
Ребенку в таком возрасте нужна мать рядом, к чему эти подвиги?
Ответ nina1212
как же Аленка любит страдать. Ну ладно раньше, с ее слов, ее Тутберидзе гоняла. А сейчас кто заставляет по 18 часов работать? Зачем соглашалась на уличные шоу, если у нее параллельно Ледниковый период идет. Ребенку в таком возрасте нужна мать рядом, к чему эти подвиги?
Вот в точку, у наших девчонок прям перфекционизм этот, нарциссическип превозмогания будто цель в жизни. Куда так спешить с детьми?..
А эти шоу на улице вообще зло.
Ответ Katerina Sunny
А эти шоу на улице вообще зло.
У уличных выступлений особый шарм, и словно усиленный эффект. Но, да, всегда вспоминается Костомаров и становится боязно за фигуристов.
Ответ Туц
У уличных выступлений особый шарм, и словно усиленный эффект. Но, да, всегда вспоминается Костомаров и становится боязно за фигуристов.
Ну у Костомарова все же основная проблема была вовсе не в катке на улице. В разумных пределах выступать на улице норм.
И правда, там еще пахать и пахать над парными элементами. Зачем им такой травмоопасный элемент? И Гоша ни разу ни Козловский и ни Галлямов.
Ответ Елка72
И правда, там еще пахать и пахать над парными элементами. Зачем им такой травмоопасный элемент? И Гоша ни разу ни Козловский и ни Галлямов.
Возможно новое начальство требует
Ответ Арктический Лед
Возможно новое начальство требует
Точно. Нужно шоу делать.
Неймется гению с впервые в мире.
Еще Сарновского надо на пятерной отправлять.
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Неймется гению с впервые в мире. Еще Сарновского надо на пятерной отправлять.
Она давно упала, говорит ещё не тренировалась после оф.перехода полноценно
Ответ Мороженко
Она давно упала, говорит ещё не тренировалась после оф.перехода полноценно
Кто знает, у Евгена всегда как проблемы - так он не тренировал))
Молодая мама, то колено, то гайморит после уличного шоу, работа по 18 часов в день. Не жалеет Плющенко Аленку.
Ответ Виверна
Молодая мама, то колено, то гайморит после уличного шоу, работа по 18 часов в день. Не жалеет Плющенко Аленку.
Это он еще не предлагал ей сальто делать)))))
Ответ Виверна
Молодая мама, то колено, то гайморит после уличного шоу, работа по 18 часов в день. Не жалеет Плющенко Аленку.
Мне кажется она всё сама, Алёне никто не указ)
Вот и зачем эта гонка за ультра-си. Явно есть что улучшать и так.
Четверной выброс - это всего балл+, а риск очень большой. Они, ведь, не так давно были одиночниками. почему бы не тренировать прыжки лутц, флип, каскады 3-3 - 2. они дают баллов гораздо больше?
Ответ Лариса Шевкун
Четверной выброс - это всего балл+, а риск очень большой. Они, ведь, не так давно были одиночниками. почему бы не тренировать прыжки лутц, флип, каскады 3-3 - 2. они дают баллов гораздо больше?
Так штаб-то у них какой?)) У Евгения Викторовича устоявшаяся фиксация на слове "четверной". У Мишина же все остальное было "пуфики и бантики". Правда Мишин никогда с учениками-парниками не занимался, но это детали. Евгений Викторович стратегию успеха так запомнил. Да и Яна Александровна что на шоу объявлять будет, если не будет чего-нибудь четверного в прокате? Не парные же элементы на "четверной" уровень?))
Четверной выброс, Алена побереги себя, понятно, что Плющенко это делает для " впервые в мире" после родов, но у вас своя голова есть и твоё здоровье. 😔
Бойкова и Козловский стали учить четверной выброс не столько из-за баллов сколько в поиске мотивации для себя без международных стартов. Если бы они ездили на мировые соревнования не думаю что они бы занимались четверным выбросом. Им нужна была мотивация. А Алене зачем? Тем более с их уровнем парного катания риск травмы повышается в разы относительно Козликов и Мишек
Ответ Елка72
Бойкова и Козловский стали учить четверной выброс не столько из-за баллов сколько в поиске мотивации для себя без международных стартов. Если бы они ездили на мировые соревнования не думаю что они бы занимались четверным выбросом. Им нужна была мотивация. А Алене зачем? Тем более с их уровнем парного катания риск травмы повышается в разы относительно Козликов и Мишек
То есть быть хотя бы в тройке не мотивация?)) нужен обязательно четверной, даже сделав который, будут все равно где то далеко в пределах десятки, потому что парные элементы все сырые.
Ответ Artemon1302
То есть быть хотя бы в тройке не мотивация?)) нужен обязательно четверной, даже сделав который, будут все равно где то далеко в пределах десятки, потому что парные элементы все сырые.
Им лучше на прыжках добирать, ну и работать дальше над обычным парным набором. Четверной выброс по баллам не выгоден!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нам не хватает успешных возвращений». Валиева, Трусова и Косторная – у кого получится?
28 января, 06:05Подкасты
Евгений Плющенко: «С Косторной и Куницей буду работать над прыжками. В парные элементы лезть не рискну – мне это не нужно, да и не интересно»
27 января, 06:20
Трусова снова у Тутберидзе, Косторная – у Плющенко, Валиева готовит квад: сейчас точно 2026-й?
19 января, 15:40
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем