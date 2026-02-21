Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
Призер Олимпийских игр-1980 Сергей Шахрай рассказал об алкогольной зависимости известного тренера по фигурному катанию Станислава Жука.
– Анна Кондрашова и Марина Зуева написали донос, где обвинили Жука в домогательствах и пьянстве. Вы такое замечали?
– Мы в разные передряги попадали. Я видел, когда он в таком состоянии был... Один раз в Праге потерял деньги в унитазе. Возвращается из магазина: «Елки! Нас обокрали! Денег нет» – «Зайдите в ванную». Заходит, в унитазе – пачка денег. Выгреб ее, такой счастливый. А я вообще не понял, как они там оказались.
В другой раз отправились на чемпионат Советского Союза в Запорожье. Обычно вечером садились на Киевском вокзале, утром приезжали. Тут ему приспичило на самолете. Погода оказалась нелетной, сутки просидели в аэровокзале. Через дорогу от ЦСКА, где у Жука был кабинет с запасами. Он бегал в него поправляться, а мы по морозу ходили его искать. Боялись, что потеряем.
Там небольшая комнатка, но я лично нашел 6 или 8 бутылок водки. Он так искусно прятал: одну – в карман пальто, другую – в мусорное ведро, и прикрыл бумагой.
Он жил напротив ЦСКА и, когда трезвый, на работу пешком ходил. Там две минуты. Когда напивался, любил на «Москвиче» приезжать, который не заводился и который надо час прогревать. В ГАИ его все знали, – рассказал Шахрай в интервью Спортсу’’.
Я не оправдываю пьянство, но теперь через 30 лет зачем всем рассказывать про деньги в унитазе?
Фраза -- «по блату не пройдешь по канату», у него осталась из балета, когда он там выступал.Ст.ЖУК
Бриллиант и в грязи блестит
Ответить ему Жук уже не сможет.
Просто гадость какая-то, унизил себя, а не Жука.
Даже если и было за что при жизни, но сейчас лучше промолчать. Это твой бывший тренер, привёл тебя к медалям. Хоть каплю уважения к ушедшему человеку прояви.
Какое же гадство...
Здесь же постоянно верещат, что она всё придумала.
Люди , которые уезжают жить в другую страну ( может не все, но большинство) отстают от действительности, и на мой взгляд - деградируют.