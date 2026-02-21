  • Спортс
  • Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»

Призер Олимпиады-1980 Шахрай рассказал о пьянстве Станислава Жука.

Призер Олимпийских игр-1980 Сергей Шахрай рассказал об алкогольной зависимости известного тренера по фигурному катанию Станислава Жука.

– Анна Кондрашова и Марина Зуева написали донос, где обвинили Жука в домогательствах и пьянстве. Вы такое замечали?

– Мы в разные передряги попадали. Я видел, когда он в таком состоянии был... Один раз в Праге потерял деньги в унитазе. Возвращается из магазина: «Елки! Нас обокрали! Денег нет» – «Зайдите в ванную». Заходит, в унитазе – пачка денег. Выгреб ее, такой счастливый. А я вообще не понял, как они там оказались.

В другой раз отправились на чемпионат Советского Союза в Запорожье. Обычно вечером садились на Киевском вокзале, утром приезжали. Тут ему приспичило на самолете. Погода оказалась нелетной, сутки просидели в аэровокзале. Через дорогу от ЦСКА, где у Жука был кабинет с запасами. Он бегал в него поправляться, а мы по морозу ходили его искать. Боялись, что потеряем.

Там небольшая комнатка, но я лично нашел 6 или 8 бутылок водки. Он так искусно прятал: одну – в карман пальто, другую – в мусорное ведро, и прикрыл бумагой.

Он жил напротив ЦСКА и, когда трезвый, на работу пешком ходил. Там две минуты. Когда напивался, любил на «Москвиче» приезжать, который не заводился и который надо час прогревать. В ГАИ его все знали, – рассказал Шахрай в интервью Спортсу’’.

«В России не понимают, что люди в мире не так живут». Наш легендарный фигурист – уже 25 лет в Австралии

Великого тренера Жука обвиняли в домогательствах и пьянстве: его карьеру оборвал коллективный донос фигуристок

Ну и зачем это? Жук тебя в люди вывел. В моих глазах он как был великим тренером, так таким и остался, а вот Шахрай оказался с душком.
Ответ тучка60
Ну и зачем это? Жук тебя в люди вывел. В моих глазах он как был великим тренером, так таким и остался, а вот Шахрай оказался с душком.
Вот именно. Да, пил, этого никто не отрицает, но сейчас к чему продолжать выворачивать нижнее белье ушедшего тренера? Столько медалей завоевали благодаря Жуку. Всё, что имели тогда и продолжаете иметь до сих пор, хотя уехали давно из России: повышенная пенсия серебряного призера ОИ плюс Московская доплата - разве нет в этом в том числе и заслуги вашего тренера?
Я не оправдываю пьянство, но теперь через 30 лет зачем всем рассказывать про деньги в унитазе?
Когда человека нет в живых, можно начинать и такие воспоминания. Никто ж не сможет возразить. Как-то недостойно так делать. Сергей был великим спортсменом, а вот человеком не настолько оказывается.
Ответ Evgen Vynokurov
Когда человека нет в живых, можно начинать и такие воспоминания. Никто ж не сможет возразить. Как-то недостойно так делать. Сергей был великим спортсменом, а вот человеком не настолько оказывается.
А что тут возражать? Даже жена Жука в док.фильме рассказывала, что развелась с ним из-за пьянства. Бухал он работе. Вам правду рассказывают, а вы всё листиком спортивного "величия" это прикрываете.
Ответ elene.elene
А что тут возражать? Даже жена Жука в док.фильме рассказывала, что развелась с ним из-за пьянства. Бухал он работе. Вам правду рассказывают, а вы всё листиком спортивного "величия" это прикрываете.
Причём здесь "листик величия". Я прекрасно знаю, что Жук не был трезвенником. И не только он, в моё время для тренеров это было скорее правилом чем исключением. Если ты полностью отдаешь себя спорту, выкладываешься по полной на тренировках, то потом хочется снять стресс. Бухали и Тарасов, и Маслов, и Лобановский, и Иванов, и тот же Романцев, и т.д. и т.п. И что, это уменьшает их достижения? Жена Станислава могла говорить о нём, это их семья. А для Шахрая рассказывать такие истории просто недостойно. Жук сделал из него чемпиона. Шахрай добился того, что он имеет именно благодоря Жуку. И если нет слов благодарности для тренера, то мог бы не отвечать на провокационные вопросы. Для порядочного человека это не так и сложно.
Хватит сплетничать,он все равно великий.
Фраза -- «по блату не пройдешь по канату», у него осталась из балета, когда он там выступал.Ст.ЖУК
Бриллиант и в грязи блестит
Отвратительные "воспоминания" от шахрая.
Ответить ему Жук уже не сможет.
Просто гадость какая-то, унизил себя, а не Жука.
Ответ Olga.t
Отвратительные "воспоминания" от шахрая. Ответить ему Жук уже не сможет. Просто гадость какая-то, унизил себя, а не Жука.
И при жизни Жука гнобили, и сейчас мертвому нет покоя.
Даже если и было за что при жизни, но сейчас лучше промолчать. Это твой бывший тренер, привёл тебя к медалям. Хоть каплю уважения к ушедшему человеку прояви.
Какое же гадство...
Ответ Olga.t
Отвратительные "воспоминания" от шахрая. Ответить ему Жук уже не сможет. Просто гадость какая-то, унизил себя, а не Жука.
Кто-то должен был это озвучить. Сколько можно Кондрашову во лжи обвинять?
Здесь же постоянно верещат, что она всё придумала.
Это все таки гадко с его стороны, такое говорить про великого тренера. Когда ж он успел воспитать столько чемпионов, если все время выпивал? Не сходится. Зазвездились фигуристы ссср. , на всем готовом, все на руках носили, как героев. А по человечески были вот такие, как этот Шахрай., никакой благодарности тренеру.
А вспомнить чему научил Жук не судьба? Прям противно слушать "воспоминания". Когда человек ответить не может.
И к чему эти «воспоминания» о давно умершем человеке? Позорище.
Ответ Alina66
И к чему эти «воспоминания» о давно умершем человеке? Позорище.
Надоело разочаровываться в людях...Фу какой мерзкий этот Шахрай!
Вообще-то или хорошо или никак. Тем более о своем тренере.
Люди , которые уезжают жить в другую страну ( может не все, но большинство) отстают от действительности, и на мой взгляд - деградируют.
Ответ Резонно
Вообще-то или хорошо или никак. Тем более о своем тренере. Люди , которые уезжают жить в другую страну ( может не все, но большинство) отстают от действительности, и на мой взгляд - деградируют.
Или хорошо, или правду. Что хорошего, что " великий" пил на работе и дурь в этом состоянии творил, пока покрывали его? Душок как раз от этого. Фигуристок до сих пор клюют за " донос", который очень уж похож на реальное положение дел.
Не помню, к своему стыду Шахрая. А Станислав Жук навсегда останется ВЕЛИКИМ И ЛЕГЕНДАРНЫМ ТРЕНЕРОМ отечественного и мирового фигурного катания !
Ответ AngelTs
Не помню, к своему стыду Шахрая. А Станислав Жук навсегда останется ВЕЛИКИМ И ЛЕГЕНДАРНЫМ ТРЕНЕРОМ отечественного и мирового фигурного катания !
А я уже столько десятков лет смотрю ФК, что прекрасно помню эту пару Марина Черкасова-Сергей Шахрай, Чемпионы СССР, Европы, Мира, а особенно запомнился показательный Жука с тремя нашими ведущими парами.
Ответ altre
А я уже столько десятков лет смотрю ФК, что прекрасно помню эту пару Марина Черкасова-Сергей Шахрай, Чемпионы СССР, Европы, Мира, а особенно запомнился показательный Жука с тремя нашими ведущими парами.
Да, это было очень здорово! И неблагодарность Шахрая просто зашкаливает, где бы он был без Жука. Пусть его совесть замучает.
Отвратительно. И это я сейчас не про Жука.
