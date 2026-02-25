  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Захарова о возрастном цензе: «Когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, понятно, кто будет лидировать. Хотелось бы, чтобы мы по своему возрасту катались»
47

Захарова о возрастном цензе: «Когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, понятно, кто будет лидировать. Хотелось бы, чтобы мы по своему возрасту катались»

Фигуристка Захарова заявила, что поддерживает возрастной ценз.

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова высказалась о возрастном цензе.

– Что думаешь о возрастном цензе – как считаешь, правильно ли это?

– Кажется, что правильно, потому что все же есть мастера, такие «старички». А когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, хорошо катаются, и становятся рядом со старшими, понятно, кто там будет лидировать, кто лучше будет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы по возрасту по своему катались.

– Помнишь, сколько лет тебе было, когда первый раз прыгнула что-то из ультра-си?

– Мне было лет 12 или 13.

– А сейчас тебе 18. Ощущения другие, когда прыгаешь в 18? Может, тяжелее физически?

– Нет, ощущения не разные. Вообще ничего не изменилось. На один тулуп – точно нет. А на второй, может быть, чуть-чуть тяжелее заходить.

– Как вообще сохранить ультра-си во взрослом возрасте?

– Такой сложный вопрос. Точно, во-первых, держать себя в весе. Во-вторых, много раз напрыгивать этот прыжок – лично мне это помогает. И не сдаваться – тогда точно будет.

– Сколько раз за тренировку можешь сделать тот же тулуп?

– Много, я могу хоть раз 30 его сделать. Тренеры постоянно останавливают меня, типа все-все, хватит, побереги себя. Но особенно, как мне кажется, когда он вообще не идет: бывают дни, когда вообще ничего не идет, я начинаю его прыгать, прыгать, прыгать, и все, там сколько угодно раз, хоть весь лед могу пропрыгать.

– Философский вопрос: нужны ли вообще ультра-си в женском одиночном катании?

– Я думаю, да, а почему только у мужчин они должны быть? Мы же тоже это можем, – сказала Захарова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
возрастной ценз
Мария Захарова
logoсборная России
женское катание
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот насколько же многое зависит от случая в ФК. Смотрю теннис, и видно, как проседает/растёт уровень в разные недели, дни, а то и в течение одного матча.

А фигуристов мы видим "в деле" по несколько минут на каждом турнире, а турниров в сезоне - по пальцам одной руки пересчитать. И кто знает, не тот ли сейчас день, когда "ничего не идёт"?
Ответ Мария Тихонова
Вот насколько же многое зависит от случая в ФК. Смотрю теннис, и видно, как проседает/растёт уровень в разные недели, дни, а то и в течение одного матча. А фигуристов мы видим "в деле" по несколько минут на каждом турнире, а турниров в сезоне - по пальцам одной руки пересчитать. И кто знает, не тот ли сейчас день, когда "ничего не идёт"?
ну есть же понятие как выход -вывод спортсмена на пик формы к конкретному турниру в ФК , после которого неминуемый спад ) да , бывает что команда спортсмена не угадала с этим пиком формы и от того неожиданные результаты !

ну и понятно, что не в любой день в году спортсмен не то что отпрыгать УСИ , а в принципе программу откатать сможет , а только га пике формы !
Ответ Мария Тихонова
Вот насколько же многое зависит от случая в ФК. Смотрю теннис, и видно, как проседает/растёт уровень в разные недели, дни, а то и в течение одного матча. А фигуристов мы видим "в деле" по несколько минут на каждом турнире, а турниров в сезоне - по пальцам одной руки пересчитать. И кто знает, не тот ли сейчас день, когда "ничего не идёт"?
Да, особенно это касается женских соревнований..
Рано звездимся, Маруся. На шоу в Италии 4Т с трудом приземлила с тцатого раза и то крючком. Какой 4 лутц, тулуп сохрани для начала и мамины заслуги на МС не помогут.
Ответ Lennuci
Рано звездимся, Маруся. На шоу в Италии 4Т с трудом приземлила с тцатого раза и то крючком. Какой 4 лутц, тулуп сохрани для начала и мамины заслуги на МС не помогут.
У вас методичка что ли? Какие мамины заслуги? Мамины заслуги прыгнули за Машу два тулупа на ЧР? За мамины заслуги ее засунули под тех, кто завалил свои квады?
А на шоу в темноте всегда прыгать сложнее, там и парни косячат
Ответ Lennuci
Рано звездимся, Маруся. На шоу в Италии 4Т с трудом приземлила с тцатого раза и то крючком. Какой 4 лутц, тулуп сохрани для начала и мамины заслуги на МС не помогут.
Да и на Прыжковом тулуп у неё уже под конец не получался
Кого она , интересно, имеет ввиду? Если Двоеглазову- 17 лет. Всего На год младше Захаровой. Хуснутдинова, да, помладше , но тоже скоро 17. На следующий год выйдут те, кому правила позволяют соревноваться со «взрослой» Марией. . Непонятно, с кем она хотела бы соревноваться? Или она хотела бы чтобы еще возраст на пару лет подняли?!
Ответ Оксана Иванова
Кого она , интересно, имеет ввиду? Если Двоеглазову- 17 лет. Всего На год младше Захаровой. Хуснутдинова, да, помладше , но тоже скоро 17. На следующий год выйдут те, кому правила позволяют соревноваться со «взрослой» Марией. . Непонятно, с кем она хотела бы соревноваться? Или она хотела бы чтобы еще возраст на пару лет подняли?!
Речь о уже произошедшем поднятии возрастного ценза
Ответ Оксана Иванова
Кого она , интересно, имеет ввиду? Если Двоеглазову- 17 лет. Всего На год младше Захаровой. Хуснутдинова, да, помладше , но тоже скоро 17. На следующий год выйдут те, кому правила позволяют соревноваться со «взрослой» Марией. . Непонятно, с кем она хотела бы соревноваться? Или она хотела бы чтобы еще возраст на пару лет подняли?!
Ну пока что как раз 17 лет - это максимум, до которого все дотягивали. В 18 уже начинались проблемы. Надеюсь, Алиса, Саша и Камила в следующем сезоне сломают эту статистику
Так вроде и так в 17 выходят во взрослые. А Маше вроде 18 и не такая большая разница. Выйдут в следующем сезоне Лида и София будет ещё больше конкуренции. Кстат интересно Синицына, Гущина, Фролова в следующем сезоне будут кататься или закончат.
Ответ Алена Иванова
Так вроде и так в 17 выходят во взрослые. А Маше вроде 18 и не такая большая разница. Выйдут в следующем сезоне Лида и София будет ещё больше конкуренции. Кстат интересно Синицына, Гущина, Фролова в следующем сезоне будут кататься или закончат.
На внутренних с 16 выходят
Ответ Алена Иванова
Так вроде и так в 17 выходят во взрослые. А Маше вроде 18 и не такая большая разница. Выйдут в следующем сезоне Лида и София будет ещё больше конкуренции. Кстат интересно Синицына, Гущина, Фролова в следующем сезоне будут кататься или закончат.
Я думаю они до пенсии будут кататься🤣 и вообще кстати имеют право... Вот Лью ОЧ, а они чем хуже?
Что мешало Захаровой в возрасте тех девочек показывать кучу ультра-си?
Ответ alexnew
Что мешало Захаровой в возрасте тех девочек показывать кучу ультра-си?
а зачем?
Ответ IrinaKin
а зачем?
А зачем сейчас прыгает? :) Чтобы выигрывать.
Сама себе противоречит 😉
Лучше бы спросили про контент и планы на ФГП.
Ответ Konyok
Лучше бы спросили про контент и планы на ФГП.
это интервью брали в декабре. Не понятно, почему так придерживали долго
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла». Ягудин об Олимпиаде-2026
23 февраля, 09:11
⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова победила, Хуснутдинова – 2-я, Садкова – 3-я, Валиева и Захарова выбыли в 1/2 финала
1 февраля, 14:30
«У нас было 35 минут совместных тренировок». Дикиджи и Захарова о выступлении в дуэте на чемпионате России по прыжкам
31 января, 15:43
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем