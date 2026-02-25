Захарова о возрастном цензе: «Когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, понятно, кто будет лидировать. Хотелось бы, чтобы мы по своему возрасту катались»

Фигуристка Захарова заявила, что поддерживает возрастной ценз.

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова высказалась о возрастном цензе.

– Что думаешь о возрастном цензе – как считаешь, правильно ли это?

– Кажется, что правильно, потому что все же есть мастера, такие «старички». А когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, хорошо катаются, и становятся рядом со старшими, понятно, кто там будет лидировать, кто лучше будет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы по возрасту по своему катались.

– Помнишь, сколько лет тебе было, когда первый раз прыгнула что-то из ультра-си?

– Мне было лет 12 или 13.

– А сейчас тебе 18. Ощущения другие, когда прыгаешь в 18? Может, тяжелее физически?

– Нет, ощущения не разные. Вообще ничего не изменилось. На один тулуп – точно нет. А на второй, может быть, чуть-чуть тяжелее заходить.

– Как вообще сохранить ультра-си во взрослом возрасте?

– Такой сложный вопрос. Точно, во-первых, держать себя в весе. Во-вторых, много раз напрыгивать этот прыжок – лично мне это помогает. И не сдаваться – тогда точно будет.

– Сколько раз за тренировку можешь сделать тот же тулуп?

– Много, я могу хоть раз 30 его сделать. Тренеры постоянно останавливают меня, типа все-все, хватит, побереги себя. Но особенно, как мне кажется, когда он вообще не идет: бывают дни, когда вообще ничего не идет, я начинаю его прыгать, прыгать, прыгать, и все, там сколько угодно раз, хоть весь лед могу пропрыгать.

– Философский вопрос: нужны ли вообще ультра-си в женском одиночном катании?

– Я думаю, да, а почему только у мужчин они должны быть? Мы же тоже это можем, – сказала Захарова.