Захарова о возрастном цензе: «Когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, понятно, кто будет лидировать. Хотелось бы, чтобы мы по своему возрасту катались»
Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова высказалась о возрастном цензе.
– Что думаешь о возрастном цензе – как считаешь, правильно ли это?
– Кажется, что правильно, потому что все же есть мастера, такие «старички». А когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, хорошо катаются, и становятся рядом со старшими, понятно, кто там будет лидировать, кто лучше будет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы по возрасту по своему катались.
– Помнишь, сколько лет тебе было, когда первый раз прыгнула что-то из ультра-си?
– Мне было лет 12 или 13.
– А сейчас тебе 18. Ощущения другие, когда прыгаешь в 18? Может, тяжелее физически?
– Нет, ощущения не разные. Вообще ничего не изменилось. На один тулуп – точно нет. А на второй, может быть, чуть-чуть тяжелее заходить.
– Как вообще сохранить ультра-си во взрослом возрасте?
– Такой сложный вопрос. Точно, во-первых, держать себя в весе. Во-вторых, много раз напрыгивать этот прыжок – лично мне это помогает. И не сдаваться – тогда точно будет.
– Сколько раз за тренировку можешь сделать тот же тулуп?
– Много, я могу хоть раз 30 его сделать. Тренеры постоянно останавливают меня, типа все-все, хватит, побереги себя. Но особенно, как мне кажется, когда он вообще не идет: бывают дни, когда вообще ничего не идет, я начинаю его прыгать, прыгать, прыгать, и все, там сколько угодно раз, хоть весь лед могу пропрыгать.
– Философский вопрос: нужны ли вообще ультра-си в женском одиночном катании?
– Я думаю, да, а почему только у мужчин они должны быть? Мы же тоже это можем, – сказала Захарова.
А фигуристов мы видим "в деле" по несколько минут на каждом турнире, а турниров в сезоне - по пальцам одной руки пересчитать. И кто знает, не тот ли сейчас день, когда "ничего не идёт"?
ну и понятно, что не в любой день в году спортсмен не то что отпрыгать УСИ , а в принципе программу откатать сможет , а только га пике формы !
А на шоу в темноте всегда прыгать сложнее, там и парни косячат