Сакамото, Лью, Гленн, Накаи, Чиба выступят на чемпионате мира в Праге
Сакамото и Лью выступят на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию.
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный состав участниц женского турнира на чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию.
В список вошли двукратная олимпийская чемпионка американка Алиса Лью, четырехкратный призер Игр японка Каори Сакамото и ее соотечественница, бронзовый призер Олимпиады Ами Накаи.
Также заявлены олимпийская чемпионка в команде Эмбер Гленн и Изабо Левито (обе – США) и японка Моне Чиба.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта в Праге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
226 баллов за две чистые программы Лью - это совсем не гребные баллы. Обычные.