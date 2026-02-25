Сакамото, Лью, Гленн, Накаи, Чиба выступят на чемпионате мира в Праге

Сакамото и Лью выступят на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный состав участниц женского турнира на чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию.

В список вошли двукратная олимпийская чемпионка американка Алиса Лью, четырехкратный призер Игр японка Каори Сакамото и ее соотечественница, бронзовый призер Олимпиады Ами Накаи.

Также заявлены олимпийская чемпионка в команде Эмбер Гленн и Изабо Левито (обе – США) и японка Моне Чиба.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта в Праге.