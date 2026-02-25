88

Сакамото, Лью, Гленн, Накаи, Чиба выступят на чемпионате мира в Праге

Сакамото и Лью выступят на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный состав участниц женского турнира на чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию.

В список вошли двукратная олимпийская чемпионка американка Алиса Лью, четырехкратный призер Игр японка Каори Сакамото и ее соотечественница, бронзовый призер Олимпиады Ами Накаи.

Также заявлены олимпийская чемпионка в команде Эмбер Гленн и Изабо Левито (обе – США) и японка Моне Чиба.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта в Праге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
logoКаори Сакамото
logoАлиса Лью
logoИзабо Левито
logoМоне Чиба
logoЭмбер Гленн
женское катание
logoсборная США
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная Японии
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто-то до ОИ писал что Сакомото не планирует ехать на ЧМ после Милана, и хочет завершить прокатом на олимпийском льду, но видимо серебро изменило планы. И я очень рада, что Каори будет. И уважение Алисе что не стала отсиживаться на троне после триумфа боясь конкуренции и возможного проигрыша ссылаясь на усталости. Нас ждёт интересный старт в ЖО - защитит ли Алиса свой титул, возьмёт ли Каори золото на последнем старте в карьере, а может Гленн выдаст прокаты жизни с трикселями, или же молодые японки поборятся (но наврядле, пока не уйдёт Сакамото их будут зажимать).
Ответ Twenty2
Кто-то до ОИ писал что Сакомото не планирует ехать на ЧМ после Милана, и хочет завершить прокатом на олимпийском льду, но видимо серебро изменило планы. И я очень рада, что Каори будет. И уважение Алисе что не стала отсиживаться на троне после триумфа боясь конкуренции и возможного проигрыша ссылаясь на усталости. Нас ждёт интересный старт в ЖО - защитит ли Алиса свой титул, возьмёт ли Каори золото на последнем старте в карьере, а может Гленн выдаст прокаты жизни с трикселями, или же молодые японки поборятся (но наврядле, пока не уйдёт Сакамото их будут зажимать).
Самое интересное, что Алису особо не грибуют, она выиграла ОИ и ФГП за счет ошибок соперниц, просто у молодняка японского не выдерживают нервы, Каори сама ошибается, Нине Петрыкиной никто не сыпет грибов и гоешек, слабая федерация у нее, компоненты поджимают европейкам... Алиса после КП всегда ниже, а потом сидит и спокойно ждет!!!
Ответ Другой мир
Самое интересное, что Алису особо не грибуют, она выиграла ОИ и ФГП за счет ошибок соперниц, просто у молодняка японского не выдерживают нервы, Каори сама ошибается, Нине Петрыкиной никто не сыпет грибов и гоешек, слабая федерация у нее, компоненты поджимают европейкам... Алиса после КП всегда ниже, а потом сидит и спокойно ждет!!!
Самое забавное что именно Сакамото всегда вытягивали компами поверх Лью в КП, хотя у второй технически сложнее программа, та и сама прога прекрасная. В остальном, да, молодняк сыпался, Гленн сыпалась, Каори на мелочах делала глупые ошибки и сама отдавала старт за стартом.
226 баллов за две чистые программы Лью - это совсем не гребные баллы. Обычные.
Короче полным составом. Опять будет борьба 2 федераций, а все остальные на подтанцовке))
Ответ Elenavasilevna
Короче полным составом. Опять будет борьба 2 федераций, а все остальные на подтанцовке))
надеюсь Ами Накаи победить)) столько позитива подарила нам, жаль что у Ани не была таких сокомандниц) а то потеряла себя так никто и не поздравил... запомнились истериками воплями))
Сакамото решила получить золото на прощанье)
Ответ miladoc1
Сакамото решила получить золото на прощанье)
она та знает цену соревнованиям))
Ответ miladoc1
Сакамото решила получить золото на прощанье)
Не факт...
Пусть победит Каори! Уйдет с четвёртым золотом.
Хм, похвально, что Лью и Сакамото не стали отлынивать от ЧМ. Предвижу, что судьи будут грибовать Каори - подарок перед выходом на пенсию, но не факт, что эти грибы помогут.
Ответ Александр Иванов
Хм, похвально, что Лью и Сакамото не стали отлынивать от ЧМ. Предвижу, что судьи будут грибовать Каори - подарок перед выходом на пенсию, но не факт, что эти грибы помогут.
Сакамото обыграет Алису, если откатает чисто. Но их обеих могут обыграть трикселистки) Алисе во многом повезло со всеми своими золотыми медалями, везде конкурентки посливались. Стоило Гленн не навалять на ЧСША, сразу и обыграла ее...
Ответ Александр Иванов
Хм, похвально, что Лью и Сакамото не стали отлынивать от ЧМ. Предвижу, что судьи будут грибовать Каори - подарок перед выходом на пенсию, но не факт, что эти грибы помогут.
Буду болеть за Накаи, Губанову и Самоделкину.
Все участвуют, кроме Шайдорова))) даже те, у кого последний сезон)
Каори победы! Пусть закончит с золотом.
Состав конечно впечатляет, думала, хоть кто-то возьмёт отпуск, но тем лучше для популярности фигурного катания
Будет красиво, если Каори завершит карьеру победой на ЧМ. Конечно, титул ОЧ это не заменит, но еще прочнее зацементирует ее место в истории ФК.
Противостояние японских и американских фигуристок продолжится! Удачи и гладкого льда!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»
20 февраля, 16:35
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян – 6-я, Лью победила, Сакамото – 2-я, Накаи – 3-я
19 февраля, 21:58
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я
17 февраля, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная — девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем