Чемпионке Европы Шебештьен предъявлены обвинения по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними учениками

Чемпионку Европы Шебештьен обвинили в жестоком обращении с юными учениками.

Чемпионке Европы 2004 года по фигурному катанию Юлии Шебештьен предъявлены обвинения по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними учениками и создании угрозы жизни.

C 2023-го Шебештьен работает тренером в венгерском клубе «Ференцварош». Как сообщает портал Telex, в октябре того же года родители фигуристов потребовали провести расследование деятельности и методов тренировок Шебештьен, которую обвинили в психологическом и физическом насилии над детьми.

В ноябре 2025-го полиция завершила разбирательство. Сообщается, что следствие располагает доказательствами по трем эпизодам преступления. Шебештьен обжаловала предъявленные обвинения, но прокуратура Будапешта отклонила жалобу как необоснованную.

Согласно венгерскому законодательству, за создание угрозы для жизни несовершеннолетнего предусмотрено тюремное заключение сроком от одного до пяти лет.