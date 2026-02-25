22

Чемпионке Европы Шебештьен предъявлены обвинения по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними учениками

Чемпионку Европы Шебештьен обвинили в жестоком обращении с юными учениками.

Чемпионке Европы 2004 года по фигурному катанию Юлии Шебештьен предъявлены обвинения по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними учениками и создании угрозы жизни.

C 2023-го Шебештьен работает тренером в венгерском клубе «Ференцварош». Как сообщает портал Telex, в октябре того же года родители фигуристов потребовали провести расследование деятельности и методов тренировок Шебештьен, которую обвинили в психологическом и физическом насилии над детьми.

В ноябре 2025-го полиция завершила разбирательство. Сообщается, что следствие располагает доказательствами по трем эпизодам преступления. Шебештьен обжаловала предъявленные обвинения, но прокуратура Будапешта отклонила жалобу как необоснованную.

Согласно венгерскому законодательству, за создание угрозы для жизни несовершеннолетнего предусмотрено тюремное заключение сроком от одного до пяти лет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Telex
Юлия Шебештьен
происшествия
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Раньше она вроде бы была Себастьен...
Ответ fewral
Раньше она вроде бы была Себастьен...
Зубы передние вставляет, наверное, вот и Шебашьен
Ответ fewral
Раньше она вроде бы была Себастьен...
Комментарий скрыт
Себэстьен! Ну Спортс, ну позор . ..
Ответ armmaster
Себэстьен! Ну Спортс, ну позор . ..
Если ее фамилия на венгерском пишется Sebestien, то произносить ее надо Шебештьен, потому что в венгерском "S" дает звук [ш]. То есть в ее бытность спортсменкой этот факт не учитывался, и фамилию произносили на усредненный европейский манер
Ответ armmaster
Себэстьен! Ну Спортс, ну позор . ..
Если Себестьен, тогда бы писалось Szebesztyen
Думаю, что за деваха такая. А, Юлия Себастьен же.
Жаль Юлию, хорошая фигуристка, наверняка работала, как нормальный и требовательный тренер.
Очень надеюсь, что все обойдется. Не верю ни в какое жестокое обращение и ни в какие другие обвинения против Юлии!
Европа совсем осатанела, позорище!
По заголовку даже не поняла, о ком речь.
Только, когда прочитала имя, стало понятно, что это Юлия Себестьян.
Ответ ФИГУРА
По заголовку даже не поняла, о ком речь. Только, когда прочитала имя, стало понятно, что это Юлия Себестьян.
Венгерская транскрипция. Себестьен - латинизированное произношение.
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Венгерская транскрипция. Себестьен - латинизированное произношение.
Я догадалась).
Никто её так в стародавние времена не называл.)
Ничего удивительного, она сама тренировалась у советского тренера, который, в свою очередь, тренировался у Чайковской. Как ее научили, так и тренирует. Нежные какие все пошли.)
Наверно, условную Жужу, гнала на квады, а та не хотела падать и получать синяки =))
А до этого где она работала? В предыдущем клубе претензий не было? Или были, но попросили тихо уйти?
Ответ Антон Сватковский
А до этого где она работала? В предыдущем клубе претензий не было? Или были, но попросили тихо уйти?
Так обычно и делается тихо замнут и увольняют. В школах кстати часто тоже.
