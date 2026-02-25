Мария Захарова: «Хочу выучить четверной лутц. Надеюсь, что в ближайшее время начну его учить»
Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова заявила о желании выучить четверной лутц.
– Ставишь ли ты перед собой какие-то цели на карьеру?
– Вообще, до этого года не было – точно. Ну, как бы я просто решила кататься и кататься, когда захочется уйти – уйду. А тут уже постепенно появляются цели. Надеюсь, я их достигну.
– Что-то поменялось все-таки после чемпионата России – именно в целях, мыслях?
– Даже больше после Гран-при все начало меняться. А после чемпионата России полностью все поменялось.
– Есть ли у тебя какая-то мечта – прыгать какой-то конкретный прыжок или, может, каскад?
– Да. Я хочу выучить четверной лутц.
– А сейчас его не учишь?
– Нет. Мне это, получается, пришло в голову перед чемпионатом России – то, что его хочу выучить. Но не решилась перед чемпионатом России рисковать, начинать учить. Зная себя – опять какую-нибудь травму получу, и все. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время начну его учить.
– А какой у тебя самый любимый прыжок?
– Лутц. Лутц и тулуп. Многие не любят тулуп, а я прям всей душой его люблю, – сказала Захарова.
Из взрослых дев его вроде бы только Трусова и Двоеглазова (иногда) прыгают