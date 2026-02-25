Мария Захарова: «Хочу выучить четверной лутц. Надеюсь, что в ближайшее время начну его учить»

Фигуристка Захарова: хочу выучить четверной лутц.

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова заявила о желании выучить четверной лутц.

– Ставишь ли ты перед собой какие-то цели на карьеру?

– Вообще, до этого года не было – точно. Ну, как бы я просто решила кататься и кататься, когда захочется уйти – уйду. А тут уже постепенно появляются цели. Надеюсь, я их достигну.

– Что-то поменялось все-таки после чемпионата России – именно в целях, мыслях?

– Даже больше после Гран-при все начало меняться. А после чемпионата России полностью все поменялось.

– Есть ли у тебя какая-то мечта – прыгать какой-то конкретный прыжок или, может, каскад?

– Да. Я хочу выучить четверной лутц.

– А сейчас его не учишь?

– Нет. Мне это, получается, пришло в голову перед чемпионатом России – то, что его хочу выучить. Но не решилась перед чемпионатом России рисковать, начинать учить. Зная себя – опять какую-нибудь травму получу, и все. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время начну его учить.

– А какой у тебя самый любимый прыжок?

– Лутц. Лутц и тулуп. Многие не любят тулуп, а я прям всей душой его люблю, – сказала Захарова.