Мария Захарова: «Хочу выучить четверной лутц. Надеюсь, что в ближайшее время начну его учить»

Фигуристка Захарова: хочу выучить четверной лутц.

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Захарова заявила о желании выучить четверной лутц.

– Ставишь ли ты перед собой какие-то цели на карьеру?

– Вообще, до этого года не было – точно. Ну, как бы я просто решила кататься и кататься, когда захочется уйти – уйду. А тут уже постепенно появляются цели. Надеюсь, я их достигну.

– Что-то поменялось все-таки после чемпионата России – именно в целях, мыслях?

– Даже больше после Гран-при все начало меняться. А после чемпионата России полностью все поменялось.

– Есть ли у тебя какая-то мечта – прыгать какой-то конкретный прыжок или, может, каскад?

– Да. Я хочу выучить четверной лутц.

– А сейчас его не учишь?

– Нет. Мне это, получается, пришло в голову перед чемпионатом России – то, что его хочу выучить. Но не решилась перед чемпионатом России рисковать, начинать учить. Зная себя – опять какую-нибудь травму получу, и все. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время начну его учить.

– А какой у тебя самый любимый прыжок?

– Лутц. Лутц и тулуп. Многие не любят тулуп, а я прям всей душой его люблю, – сказала Захарова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Тебе бы, девочка, тулуп стабилизировать. Хотя бы один. Какой лутц? Убиться на нем.
Ответ Вести Новосибирск
Тебе бы, девочка, тулуп стабилизировать. Хотя бы один. Какой лутц? Убиться на нем.
Тебе бы дядя хотя бы одинарный прыгнуть. Куда ты лезешь со свиным рылом к взрослой квадистке?
Ответ Вести Новосибирск
Тебе бы, девочка, тулуп стабилизировать. Хотя бы один. Какой лутц? Убиться на нем.
"Девочка" единственная прыгнула на ЧР два чистых квада, в отличие от других фигуристок, которых натянули на серебро и золото.
Интересно. Удачи.
Удачи Маше,здоровья,больше без травм и пусть все задуманное исполнится..
Здорово, очень интересно посмотреть на четверной лутц в исполнении Марии
Из взрослых дев его вроде бы только Трусова и Двоеглазова (иногда) прыгают
Ее же спросили «Какая у тебя мечта?», она и ответила. А вы тут сразу же токс развели в комментах. Ни о каких планах и намерениях тут речи не шло, если я правильно умею читать.
Хорошая мечта у спортсменки совершенствоваться и усложняться. Это и есть главные цели в спорте.
Обычно другое сочетание - либо тулуп и сальхов, либо флип и лутц.
Ответ Marya Y
Обычно другое сочетание - либо тулуп и сальхов, либо флип и лутц.
Иногда оба набора)
Удачи, Мария! Пусть все сложится!!!
Не моё дело но нужен ли риск для здоровья в условиях не допуска России ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Не моё дело но нужен ли риск для здоровья в условиях не допуска России ?
Тогда пусть вешают коньки на гвоздь, здоровее будут. Причем тути вообще международные старты. Их может быть и вообще не будет.
Ответ alexnew
Тогда пусть вешают коньки на гвоздь, здоровее будут. Причем тути вообще международные старты. Их может быть и вообще не будет.
Так я не упрекаю я просто рассуждаю хотя мои рассуждения ни кому не нужны .
ой, ё. Лучше б тулуп свой удерживала.
Ответ Бу!
ой, ё. Лучше б тулуп свой удерживала.
Так она и удержала. Два чистых квадтулупа на ЧР. Если вы не смотрите соревнования, зачем пишете то, в чем не разбираетесь?
Ответ Not a crime
Так она и удержала. Два чистых квадтулупа на ЧР. Если вы не смотрите соревнования, зачем пишете то, в чем не разбираетесь?
УдержаЛА. Уже на прыжковом турнире у нее этот тулуп не шел. Два приземлила, четыре упала. В ее возрасте надо держать то, что есть, а не гнаться за новым элементом.
Рекомендуем