Никита Кацалапов: «Жулин всегда говорит, что ждет меня на тренировках. Но пока что я связал жизнь с ледовыми шоу»

Синицина и Кацалапов высказались о возможной тренерской карьере.

Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопрос о возможной тренерской карьере.

В 2023-м дуэт приостановил спортивную карьеру.

– Обсуждали ли с Александром Вячеславовичем Жулиным возможную тренерскую работу? Видит ли он вас в этом качестве?

Кацалапов: Нельзя сказать, что мы обсуждали эту тему, но пару раз перекидывались фразами по этому поводу. Александр Вячеславович всегда говорит, что ждет меня на тренировках. Он знает мою позицию, что я рядом, готов помочь и приехать по звонку. Мне это интересно, я открыто об этом говорю. Действительно хотел бы активнее пробовать свои силы в этом деле.

Но пока что я связал свою жизнь с ледовыми шоу. Мне это ремесло тоже очень нравится. Также занимаюсь фигурным катанием, развиваюсь не только в спорте, но и в актерском мастерстве, участвую в постановке шоу. В будущем, надеюсь, смогу вырастить чемпионов или просто кому-то помочь.

– Виктория, а вас интересует тренерская деятельность?

Синицина: Конечно же, очень хочется поделиться всеми знаниями, которые я получила за свою жизнь, катаясь у легендарных тренеров. Если такая возможность предоставится, я с огромным удовольствием буду делать это. Но пока у нас очень много шоу, а у меня еще и салон красоты. Бывают мысли взяться за все и сразу, но я понимаю, что нужно уделять много внимания каждому делу, чтобы делать его очень хорошо. Поэтому пока не тороплюсь приступать к чему-то новому.