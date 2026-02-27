Турнир памяти Русакова. Димитриев победил, Самсонов – 2-й, Конихин – 3-й, Мозалев – 4-й

Фигурист Арсений Димитриев победил на турнире памяти Русакова.

Арсений Димитриев одержал победу на турнире памяти И. С. Русакова в Москве.

Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова»

Москва

Мужчины

Итоговое положение

1. Арсений Димитриев – 261,50

2. Даниил Самсонов – 238,20

3. Иван Конихин – 227,34

4. Андрей Мозалев – 225,61

5. Георгий Терехов – 196,65

6. Дамир Черипка – 192,03

7. Алексей Тотмин – 185,02

8. Иван Макиев – 184,19

Произвольная программа

1. Арсений Димитриев – 175,71

2. Даниил Самсонов – 159,64

3. Андрей Мозалев – 149,29

4. Иван Конихин – 145,75

5. Георгий Терехов – 130,34

6. Дамир Черипка – 127,70

7. Алексей Тотмин – 124,97

8. Иван Макиев – 117,77

Короткая программа

1. Арсений Димитриев – 85,79

2. Иван Конихин – 81,59

3. Даниил Самсонов – 78,56

4. Андрей Мозалев – 76,32

5. Иван Макиев – 66,42

6. Георгий Терехов – 66,31

7. Дамир Черипка – 64,33

8. Савелий Жариков – 61,96