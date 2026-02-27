Турнир памяти Русакова. Димитриев победил, Самсонов – 2-й, Конихин – 3-й, Мозалев – 4-й
Арсений Димитриев одержал победу на турнире памяти И. С. Русакова в Москве.
Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова»
Москва
Мужчины
Итоговое положение
1. Арсений Димитриев – 261,50
2. Даниил Самсонов – 238,20
3. Иван Конихин – 227,34
4. Андрей Мозалев – 225,61
5. Георгий Терехов – 196,65
6. Дамир Черипка – 192,03
7. Алексей Тотмин – 185,02
8. Иван Макиев – 184,19
Произвольная программа
1. Арсений Димитриев – 175,71
2. Даниил Самсонов – 159,64
3. Андрей Мозалев – 149,29
4. Иван Конихин – 145,75
5. Георгий Терехов – 130,34
6. Дамир Черипка – 127,70
7. Алексей Тотмин – 124,97
8. Иван Макиев – 117,77
Короткая программа
1. Арсений Димитриев – 85,79
2. Иван Конихин – 81,59
3. Даниил Самсонов – 78,56
4. Андрей Мозалев – 76,32
5. Иван Макиев – 66,42
6. Георгий Терехов – 66,31
7. Дамир Черипка – 64,33
8. Савелий Жариков – 61,96
Если такая форма
Отобраться в сборную и отваляться на финале, будет стремно
Андрей - совсем сегодня прыжки не пошли почему-то, хотя вся хореография на месте, но вот так.
Даниил - прыжки намного лучше, чем видела его в последний раз, но что-то потерялось в его катании.
Как бы ни ругали Тутберидзе за ее сложный характер и жесткость на тренировках, но есть у них определенная система тренировок, наработанная годами - лед, ОФП, хореография и т.д. Уходят к другому тренеру, и что-то сразу проседает - кому физухи не хватает доехать до конца ПП, у кого спина, у кого шея, у кого руки болтаются. И нам это бросается в глаза.