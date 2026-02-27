51

Турнир памяти Русакова. Димитриев победил, Самсонов – 2-й, Конихин – 3-й, Мозалев – 4-й

Фигурист Арсений Димитриев победил на турнире памяти Русакова.

Арсений Димитриев одержал победу на турнире памяти И. С. Русакова в Москве.

Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова»

Москва

Мужчины

Итоговое положение

1. Арсений Димитриев – 261,50

2. Даниил Самсонов – 238,20

3. Иван Конихин – 227,34

4. Андрей Мозалев – 225,61

5. Георгий Терехов – 196,65

6. Дамир Черипка – 192,03

7. Алексей Тотмин – 185,02

8. Иван Макиев – 184,19

Произвольная программа

1. Арсений Димитриев – 175,71

2. Даниил Самсонов – 159,64

3. Андрей Мозалев – 149,29

4. Иван Конихин – 145,75

5. Георгий Терехов – 130,34

6. Дамир Черипка – 127,70

7. Алексей Тотмин – 124,97

8. Иван Макиев – 117,77

Короткая программа

1. Арсений Димитриев – 85,79

2. Иван Конихин – 81,59

3. Даниил Самсонов – 78,56

4. Андрей Мозалев – 76,32

5. Иван Макиев – 66,42

6. Георгий Терехов – 66,31

7. Дамир Черипка – 64,33

8. Савелий Жариков – 61,96

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
мужское катание
Арсений Димитриев
logoДаниил Самсонов
результаты
logoАндрей Мозалев
Алексей Тотмин
Иван Макиев
Иван Конихин
Дамир Черипка
Дмитрий Шелковников
Жаль, что Димитриев не получил 2 этапа, все шансы отобраться были, неплохая форма в этом сезоне. Андрей программу максимум выполнил на ЧР и прыжковом, по ходу). Андрюша, давай соберись еще на финал, надо красиво завершить сезон
Мне кажется снимется
Если такая форма
Отобраться в сборную и отваляться на финале, будет стремно
Как мне понравился Димитриев, с большим удовольствием его смотрела.
Как мне понравился Димитриев, с большим удовольствием его смотрела.
Я писала,--этот парень в ТШТ ещё расцветёт! А меня нещадно минусовали)))
навалялся, конечно, Андрюха...надо выбираться
Арсений отстоял честь Хрустального. Три квада, все элементы в зелёной зоне
Димитриев, ну красавчик. И прыги в начале такие мягкие , красивущие. Глейх, поставьте парню какую нибудь штушную программу - выкатает. Хорош!
Мозалев, походу, не падать может только в дуэте
Арсения с Победой! Отличный прокат, так держать. Хочется больше видеть его на соревнованиях.
Мозалев навалялся, а Самсонов, наконец-то, не упал?
Мозалев навалялся, а Самсонов, наконец-то, не упал?
Нет, Самсонов тоже плохо откатался.
Мозалев опять все уронил?((( Вот что за парень, все ведь может, и на редкость компонентный, но валяльщик.
Арсений - браво! За технику почти - 100 баллов! Очень понравился, чисто исполнил три квада.
Андрей - совсем сегодня прыжки не пошли почему-то, хотя вся хореография на месте, но вот так.
Даниил - прыжки намного лучше, чем видела его в последний раз, но что-то потерялось в его катании.
ой, и не говорите. На движения Дани смотреть неловко. Я ж раньше думала - Даня, ну какой же танцор, движения, руки , хорео. А тут сменил штаб и Все ! все пропало !
Аналогичная ситуация с Колей Колесниковым, уж такой танцевальный мальчик был, и куда всё подевалось? Надеюсь, что постепенно вернут в ТШТ то, что растерял.
Как бы ни ругали Тутберидзе за ее сложный характер и жесткость на тренировках, но есть у них определенная система тренировок, наработанная годами - лед, ОФП, хореография и т.д. Уходят к другому тренеру, и что-то сразу проседает - кому физухи не хватает доехать до конца ПП, у кого спина, у кого шея, у кого руки болтаются. И нам это бросается в глаза.
