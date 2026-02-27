Мемориал Жука. Заикина победила, Корчажникова – 2-я, Докукина – 3-я

Фигуристка Заикина победил на Мемориале Жука.

Фигуристка Алиса Заикина одержала победу на Мемориале Жука.

Соревнования проводятся по спецпрограмме: фигуристки показывают элементы и представляют короткую и произвольную программы.

Мемориал Станислава Жука

Тверь

Девочки, старшая группа

Итоговое положение

1. Алиса Заикина – 282,31

2. Екатерина Корчажникова – 277,18

3. Анна Докукина – 272,46

4. Алиса Чистякова – 257,01

5. София Сарновская – 251,94

6. Елизавета Крылова – 245,33

7. Дарья Царегородцева – 242,70

8. Полина Бершадская – 240,29

9. Малика Фатыкова – 240,00

10. Риана Ганиева – 239,86

11. Ксения Дудник – 239,23

12. Марта Агафона – 238,53

Полные результаты – здесь.