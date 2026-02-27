122

Мемориал Жука. Заикина победила, Корчажникова – 2-я, Докукина – 3-я

Фигуристка Заикина победил на Мемориале Жука.

Фигуристка Алиса Заикина одержала победу на Мемориале Жука.

Соревнования проводятся по спецпрограмме: фигуристки показывают элементы и представляют короткую и произвольную программы. 

Мемориал Станислава Жука

Тверь

Девочки, старшая группа

Итоговое положение

1. Алиса Заикина – 282,31

2. Екатерина Корчажникова – 277,18

3. Анна Докукина – 272,46

4. Алиса Чистякова – 257,01

5. София Сарновская – 251,94

6. Елизавета Крылова – 245,33

7. Дарья Царегородцева – 242,70

8. Полина Бершадская – 240,29

9. Малика Фатыкова – 240,00

10. Риана Ганиева – 239,86

11. Ксения Дудник – 239,23

12. Марта Агафона – 238,53

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
Мемориал Станислава Жука
женское катание
результаты
Екатерина Корчажникова
Анна Докукина
Алиса Заикина
Полина Бершадская
София Сарновская
Дарья Царегородцева
Алиса Чистякова
Ксения Стадничук
122 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ане Докукиной баллы очень занизили, судейские игрища налицо. Сихарулидзе, УХ судейство! в действии.
Катя Корчажникова и Аня Докукина очень перспективные девочки, одно удовольствие на них смотреть. Удачи им в произвольной программе.
Ответ Виктория Ясина
Катя Корчажникова и Аня Докукина очень перспективные девочки, одно удовольствие на них смотреть. Удачи им в произвольной программе.
они выходят в юниоры на будующий год?
Ответ Елена Гафурова
они выходят в юниоры на будующий год?
Только если попадут в сборную. И Катя и Аня из "неправильного" полугодия и на 1 июля этого года им ещё не исполнится 13 лет. У Кати шансов больше, т.к. она отобралась на Спартакиаду, откуда так же можно попасть в сборную, как это сделали два года назад Литвинчева, Лисс, Анашкина. А вот Ане обязательно нужно успешное выступление на ПР по старшему возрасту.
Вот Алиса Заикина в новом сезоне по возрасту уже может катать по КМС, т.к. на 1 июля ей уже будет 13 лет.
Что с оценками Ани Докукиной? На первенстве, похоже, всем карты девочка спутала, теперь начались судейские игрища
Ответ MarinaEst
Что с оценками Ани Докукиной? На первенстве, похоже, всем карты девочка спутала, теперь начались судейские игрища
Ну да, отрезают от пьедестала. Ещё ни разу в сезоне Аню так не судили. её и вчера на элементах поджали конкретно. У неё есть, конечно, мощное орудие, квады. Но как то это неправильно, когда одним нужно из кожи вон лезть с ультрасями, а другим достаточно с тройных не упасть.
Ответ Ягун Ягунини
Ну да, отрезают от пьедестала. Ещё ни разу в сезоне Аню так не судили. её и вчера на элементах поджали конкретно. У неё есть, конечно, мощное орудие, квады. Но как то это неправильно, когда одним нужно из кожи вон лезть с ультрасями, а другим достаточно с тройных не упасть.
Да что уж там.. кому-то можно и на тройных прилечь. Но это жесть конечно, ей еще и "е" влепили
Заикина выиграла только судьями и это очень плохо.
Судьи поняли две хрустальных в тройке, значит отберём первое место. Мерзкое судейство даже на новисах. Там 8 баллов отрыва было после КП.
Ответ floret
Судьи поняли две хрустальных в тройке, значит отберём первое место. Мерзкое судейство даже на новисах. Там 8 баллов отрыва было после КП.
Отвратительно это всё. Всё меньше хочется смотреть. Как подумаю, каково детям и их родителям, аж плохо становится.
Ответ olvl
Отвратительно это всё. Всё меньше хочется смотреть. Как подумаю, каково детям и их родителям, аж плохо становится.
Ужасно( я тоже думаю: вот как ребенку объяснить, они же сами понимают и видят свои и чужие прокаты.
Я детей не смотрела вообще, противно.
Заранее знаешь, что будет неприятный осадок и чувство несправедливости.
У большинства возникли вопросы к оценкам именно Докукиной, а ей просто влепили неверное ребро на лутце и она потеряла примерно 3,5 балла. Каскад пошел с понижением, отсюда такие низкие оценки. Ребро может и было сомнительное , но уж ни как не неверное. Я еще вчера писал, что на пьедестал двух девочек из Хрустального не хотят ставить, идет "подковерная" игра и судьи делают для этого все возможное, а для надежности подстраховываются такими запредельными приемами, но здесь опять , как и на первенстве Москвы старшего возраста, Чистякова начудила, упала с каскада и теперь в произвольной все решится, кто займет третье место. Первое и второе видимо разыграют Корчажникова с Заикиной и у Кати преимущество в 7 баллов, но и этого может не хватить, надо просто чисто катать. А вот за бронзу будет битва серьезная. Хотелось только, без судейских неадекватных решений. Пусть девочки сами разберутся, кто из них сильнее.
Не согласна вообще с оценками - Алиса прекрасно прыгает, но в остальном Катя на 3 головы выше.
Спасибо девочкам! Такая борьба была, что дух захватывало. Про грибы уже и говорить не хочется, кто смотрел, тот видел.
Что же мы хотим от судей на ОИ, если у себя на не самом важном турнире даже для 13-летних девочек ставим, если нужно, космические ГОЕ, а потом еще и компонентами сдабриваем, чтобы уж наверняка поставить повыше.
Все равно, девчонки молодцы, маленькие трудяжки; квады - как из рога изобилия. А все эти подковерные игры пусть останутся на совести судей.
Ответ IrinaPetrovna
Спасибо девочкам! Такая борьба была, что дух захватывало. Про грибы уже и говорить не хочется, кто смотрел, тот видел. Что же мы хотим от судей на ОИ, если у себя на не самом важном турнире даже для 13-летних девочек ставим, если нужно, космические ГОЕ, а потом еще и компонентами сдабриваем, чтобы уж наверняка поставить повыше. Все равно, девчонки молодцы, маленькие трудяжки; квады - как из рога изобилия. А все эти подковерные игры пусть останутся на совести судей.
Девочки все до одной огромные молодцы. Судейство, повторюсь, позорное. Такого не должно быть.
Ответ olvl
Девочки все до одной огромные молодцы. Судейство, повторюсь, позорное. Такого не должно быть.
Не должно, но... Судьи на всякий случай насыпали Алисе Заикиной ГОЕ за четверные побольше, они же не знали, как Катя Корчажникова выступит. А она еще и упала. Пусть бы эта девочка из ЦСКА выиграла, но не с таким разрывом по баллам. Было бы не так заметно и обидно.

В общем, приучают девочек с малолетства к судейскому произволу. И тем самым подталкивают прыгать как можно больше элементов ультра-си, потому что никакой красотой катания, программами, скольжением, вращениями дискотечные танцы точно не перебить, что бы там ни говорил Леша Ягудин.
Ну Катюша зажгла!
Элементы так вообще отвал бошки
В ПП первая пятёрка поборется за призы. Все прыгают ультра-си. Удачи хрусталятам !
