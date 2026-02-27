Мемориал Жука. Заикина победила, Корчажникова – 2-я, Докукина – 3-я
Фигуристка Заикина победил на Мемориале Жука.
Фигуристка Алиса Заикина одержала победу на Мемориале Жука.
Соревнования проводятся по спецпрограмме: фигуристки показывают элементы и представляют короткую и произвольную программы.
Мемориал Станислава Жука
Тверь
Девочки, старшая группа
Итоговое положение
1. Алиса Заикина – 282,31
2. Екатерина Корчажникова – 277,18
3. Анна Докукина – 272,46
4. Алиса Чистякова – 257,01
5. София Сарновская – 251,94
6. Елизавета Крылова – 245,33
7. Дарья Царегородцева – 242,70
8. Полина Бершадская – 240,29
9. Малика Фатыкова – 240,00
10. Риана Ганиева – 239,86
11. Ксения Дудник – 239,23
12. Марта Агафона – 238,53
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Вот Алиса Заикина в новом сезоне по возрасту уже может катать по КМС, т.к. на 1 июля ей уже будет 13 лет.
Я детей не смотрела вообще, противно.
Заранее знаешь, что будет неприятный осадок и чувство несправедливости.
Что же мы хотим от судей на ОИ, если у себя на не самом важном турнире даже для 13-летних девочек ставим, если нужно, космические ГОЕ, а потом еще и компонентами сдабриваем, чтобы уж наверняка поставить повыше.
Все равно, девчонки молодцы, маленькие трудяжки; квады - как из рога изобилия. А все эти подковерные игры пусть останутся на совести судей.
В общем, приучают девочек с малолетства к судейскому произволу. И тем самым подталкивают прыгать как можно больше элементов ультра-си, потому что никакой красотой катания, программами, скольжением, вращениями дискотечные танцы точно не перебить, что бы там ни говорил Леша Ягудин.
Элементы так вообще отвал бошки