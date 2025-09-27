Никита Володин: «Старались усложниться к сезону, и приятно, что пока все получается. Как говорит Тарасова: «Сделано!»

Фигуристы Володин и Хазе оценили свою победу на Nebelhorn Trophy.

Накануне немецкая пара Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин заняли первое место на турнире серии ISU Challenger в Оберстдорфе.

«Я не видел в прокате, что Минерва сделала одинарный прыжок, так что до последнего пребывал в счастливом неведении.

Думаю, дело в усталости – непонятно, почему, но ехалось сегодня трудно. Не буду сваливать на внешние факторы: мы должны хорошо все делать при любых обстоятельствах. Еще не очень довольны тем, что не получилось выкатать эмоции, мы не смогли показать программу в том виде, в котором она была задумана Бенуа Ришо . Но это первый старт, поэтому мы знаем, что все еще будет.

Мы рады, что тут выполнили главную задачу: впервые получили за подкрут четвертый уровень. И тоже впервые сделали выброс флип. Мы старались усложниться к сезону, и приятно, что пока все получается. Как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова: «Сделано!»

Минерва огромная молодчина: это был достойный выброс. Думаю, теперь она будет больше верить в себя и в этот прыжок. Это важно для наших оценок – там прибавили балл, тут полбалла. В итоге это дает больше уверенности, мы знаем, что технически мы конкурентоспособны. На Олимпиаде часто решают сотые баллы, так что нужно быть к этому готовыми», – сказал Володин в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Майей Багрянцевой.

«Бенуа как всегда поставил программу с идеей. Сначала все мрачно: мы потеряли надежду, вокруг хаос, мы не знаем, как продолжать жить. Но Никита ведет меня через этот сложный период и показывает, что надежда есть. Он учит меня быть счастливой. В конце нас ждет хэппи-энд.

Это отлично иллюстрирует и нашу с Никитой личную историю: мне кажется, мы спасли друг друга и нашли новый смысл», – рассказала Хазе о произвольной программе.